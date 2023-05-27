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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 10. Стадион: .
Хеккен
 
Позже
Гётеборг
Прогнозы 47
Хеккен 40.4% (19)
X 23.4% (11)
Гётеборг 36.2% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Гётеборг
7.60
5.30
7.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Хеккен
Гётеборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:4
А
0:2
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:0
А
1:2
А
4:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
2:2
А
1:0
А
4:0
А
1:2
К
3:1
КШ
3:1
А
3:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
3:1
А
1:5
А
0:1
А
2:2
А
4:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.71

Среднее время на гол

53
52

Всего голов

52
43

Голов в среднем за матч

1.73
1.43

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 9 (3) 0.9
Ларсен Ларс Олден 4 0.4
Ховланд Эвен 3 0.3
Рюгор Миккель 2 0.2
Amane Romeo 2 0.2
Садик Ибраим 2 0.2
Удденес Оскар 1 0.1
Сандберг Симон 1 0.1
Momodou Sonko 1 0.1
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.44
Берг Маркус 3 (1) 0.33
Хаген Элиас 1 0.11
Вендт Оскар 1 0.11
Свенссон Густаф 1 0.11
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Amane Romeo 2 0
Хаммар Юхан 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Kristoffer Lund Hansen 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Густаф 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Эрикссон Себастьян 2 0
Карлен Адам 2 0
Дальберг Понтус 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Норлин Густаф 1 0
Linus Carlstrand 1 0
Гасем Алай 1 0

Результаты матчей

Хеккен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
3
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
9
Хеккен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

17
3
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
18%
2
67%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
33%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
12%
4
31%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
6
23%
1
8%
31-45
6
23%
1
8%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1

Результаты матчей

Хеккен
Гётеборг

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
4
1
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
1
4
5.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
7
3
1.5
2
7
5
5
2.5
1
8
3
7
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8
1
9
5.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 9 7 1 1 22 - 8 22
3.
Хеккен
 10 6 1 3 25 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 10 5 1 4 15 - 14 16
7.
Кальмар
 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
9.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
10.
Хаммарбю
 10 3 3 4 15 - 18 12
11.
Дегерфорс
 10 3 1 6 12 - 26 10
12.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 11 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Дегерфорс
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
13.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хеккен - Гётеборг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 47
    Хеккен 40.4% (19)
    X 23.4% (11)
    Гётеборг 36.2% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    Гётеборг
    7.60
    5.30
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хеккен - Гётеборг онлайн

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    Прогнозы на матч Хеккен - Гётеборг

    Исход игры
    Хеккен
    40.4% (19)
    Ничья
    23.4% (11)
    Гётеборг
    36.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Гётеборг
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    21.3% (10)
    2:1 Хеккен
    19.1% (9)
    1:0 Хеккен
    12.8% (6)
    0:1 Гётеборг
    10.6% (5)
    3:1 Хеккен
    6.4% (3)
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