Тур: 10. Стадион: Бравида Арена.
История личных встреч
Хеккен
Гётеборг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
30 матчей
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.79
1.19
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.69
1.71
Среднее время на гол
53
52
Всего голов
52
43
Голов в среднем за матч
1.73
1.43
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|9 (3)
|0.9
|Ларсен Ларс Олден
|4
|0.4
|Ховланд Эвен
|3
|0.3
|Рюгор Миккель
|2
|0.2
|Amane Romeo
|2
|0.2
|Садик Ибраим
|2
|0.2
|Удденес Оскар
|1
|0.1
|Сандберг Симон
|1
|0.1
|Momodou Sonko
|1
|0.1
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.44
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.33
|Хаген Элиас
|1
|0.11
|Вендт Оскар
|1
|0.11
|Свенссон Густаф
|1
|0.11
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Amane Romeo
|2
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Linus Carlstrand
|1
|0
|Гасем Алай
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
3
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
9
Хеккен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
17
3
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
18%
2
67%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
33%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
12%
4
31%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
6
23%
1
8%
31-45
6
23%
1
8%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1
Результаты матчей
Хеккен
Гётеборг
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
14
23
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
32
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
73
27
55
18
37
18
19
18
19
18
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|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
Прогнозы на матч Хеккен - Гётеборг
Исход игры
Хеккен
40.4% (19)
Ничья
23.4% (11)
Гётеборг
36.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
1:2 Гётеборг
21.3% (10)
1:1 Ничья
21.3% (10)
2:1 Хеккен
19.1% (9)
1:0 Хеккен
12.8% (6)
0:1 Гётеборг
10.6% (5)
3:1 Хеккен
6.4% (3)
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