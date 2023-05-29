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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Хам-Кам
0:0
Второй тайм: 47'
Лиллестрём
0'

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 163 Количество передач 270
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Лиллестрём
4.50
3.60
2.20
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
8
Кьяергор
Оливер
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
33
Aleksander
Melgalvis
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
21
Виннхейм
Андреас
14
Кнудсен
Магнус
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
Хам-Кам
3-5-2
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Лиллестрём

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ТМК
3:2
Т
3:1
ТМК
0:1
Т
2:2
ТМК
1:2
ТМК
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.38
Киркеволд Пол 2 0.25
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.25
John Olav Norheim 1 0.13
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.13
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.13
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.88
Осен Йермунд 2 0.25
Ольсен Томас 2 0.25
Тённесен Кристоффер 1 0.13
Гарнас Эспен 1 0.13
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофф Вебьёрн 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Рангер Ларс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Адамс Акор 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лиллестрём
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Хам-Кам
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

0
6
Хам-Кам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
38%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
3
23%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
6
46%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
5
28%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Мольде 0:4
Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1

Результаты матчей

Хам-Кам
Лиллестрём

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 8 1 0 26 - 8 25
2.
Бранн
 9 5 2 2 18 - 9 17
3.
Сарпсборг-08
 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Викинг
 8 4 2 2 17 - 14 14
5.
Тромсё
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Стабек
 8 4 2 2 11 - 12 14
7.
Лиллестрём
 0:0 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
Мольде
 9 4 1 4 20 - 12 13
9.
Волеренга
 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Одд
 9 2 4 3 6 - 7 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 8 - 13 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Хам-Кам
 0:0 8 2 1 5 10 - 19 7
14.
Саннефьёрд
 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Хёугесунн
 8 1 3 4 5 - 12 6
16.
Олесунн
 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 16 - 5 13
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Викинг
 4 3 1 0 13 - 6 10
5.
Мольде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Сарпсборг-08
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Хам-Кам
 0:0 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Русенборг
 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 2 - 1 6
10.
Лиллестрём
 0:0 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Одд
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
14.
Тромсё
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Олесунн
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Волеренга
 3 1 0 2 6 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 4 0 0 10 - 3 12
2.
Тромсё
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Сарпсборг-08
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Лиллестрём
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Одд
 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Викинг
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Стабек
 3 1 0 2 4 - 10 3
10.
Мольде
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Русенборг
 4 0 2 2 4 - 7 2
12.
Стрёмсгодсет
 5 0 2 3 7 - 11 2
13.
Саннефьёрд
 5 0 2 3 1 - 9 2
14.
Хёугесунн
 4 0 1 3 0 - 7 1
15.
Хам-Кам
 0:0 3 0 0 3 5 - 13 0
16.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 9 (4)
Бранн Финне Бор 9 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 7 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 6 (1)
Мольде Брейвик Эмиль 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Хам-Кам
Ничья
Лиллестрём
4.50
3.60
2.20
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