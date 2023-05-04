Увеличивается процент брака в комбинационных действиях у обеих команд под занавес первого тайма, что может быть связано с физической усталостью.

Ди Лоренцо по правому флангу подключился в атаку "Наполи", после чего от лицевой линии попытался выполнить навес в центр, но мяч немного свалился с ноги капитана "адзурри", из-за чего улетел за ворота.

А теперь Замбо-Ангисса провалился с попыткой выполнить подачу с правого фланга - у него мяч ещё дальше улетел за пределы поля.

Штрафной удар в глубине поля заработали "зебры". Подача последовала в штрафную площадку, но неаполитанцы отбились там на угловой. После подачи корнера справа от Ловрича Мин-Чжэ сумел выбить мяч головой.

38 на 62 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Наполи".

Первый тайм окончен! "Удинезе" пока что переигрывает дома "Наполи" с минимальным счётом 1:0. Отдыхаем...

Самарджич с дальней дистанции плотно пробил по воротам неаполитанцев - Мерет сумел только перед собой отбить мяч. Но на добивании никого и близко из фриульцев не было.

В ответной атаке после навеса с правого фланга Осимхен опасно пробил по воротам головой, но мяч прошёл в сантиметрах от правой штанги. Сильвестри в этом моменте ситуацию явно не контролировал.

Осимхен после одного из игровых эпизодов затеял конфликт с соперниками, но ничего серьёзного - арбитру удалось погасить страсти без помощи жёлтых карточек.

Снова пошли разборки после незафиксированного фола на Кварацхелии. Как-то меньше футбола на поле стало под занавес первого тайма.

Угловой на правом фланге заработали "чёрно-белые". Подача последовала в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Бийол, но он пробил над воротами.

Осимхен по правому флангу мчался в чужую штрафную площадку, но упал там в борьбе с Пересом. Никакого фола не было - нигериец на это даже не пытается намекать, признавая, что просто проиграл сопернику единоборство.

Кварацхелия заработал штрафной удар на левом фланге в глубине поля. Сам Хвича выполнил подачу со стандарта, но у своих ворот уверенно на выходе сработал Сильвестри, забрав мяч в свои руки.

Элмас сорвал возможную перспективную контратаку "Удинезе", но арбитр решил простить северомакедонца, ограничившись для него только устным замечанием.

Осимхен на месте правого инсайда красиво обыгрывал Переса, но тот умело подставился, нарушив правила таким образом, чтобы не получить жёлтую карточку.

Со стандарта последовала подача на 11-метровую отметку, откуда пробил Осимхен, но не пробил он Сильвестри, да ещё и офсайд зафиксирован у нигерийского голеадора.

Снова фриульцы стараются прибавить в темпе, чтобы перевести игру на чужую половину поля. Со стороны Н'Домбеле сейчас зафиксирован фол против Уоласа.

Как-то без огонька играет "Наполи" в этот вечер. Такое ощущение, что они не прочь ещё на тур отложить фиксацию своего чемпионского титула. В новом туре команда Лучано Спаллетти сыграет дома с "Фиорентиной".

Элмас с правого фланга смещался в центр вдоль линии штрафной площади, но упал в борьбе с защитником. Фола в этом эпизоде не было.

Ди Лоренцо с правого фланга решил выполнить диагональную прострельную передачу в штрафную площадь соперника, но до Осимхена мяч там не дошёл.

Дружно поют фанаты "Наполи" на трибунах, несмотря на неприятный счёт на табло. Продолжают они верить в камбек своих любимцев.

Андреа Соттил у кромки поля излучает спокойствие и уверенность, изредка жестами подсказывая своим подопечным, кому и куда необходимо двигаться.

Несторовски на чужой половине поля активно работал в прессинге, но мяч ему отобрать не удалось - только нарушение правил со стороны нападающего зафиксировано.

Партнёры по "Наполи" регулярно загружают мяч в направлении Осимхена, но тому очень сложно, так как рядом с ним постоянно пасётся минимум по два соперника.

23' Нет, видеоассистенты главного арбитра приняли решение, что, несмотря на контракт между защитником и нападающим, повода для назначения пенальти нет.

22' Кварацхелия с левого фланга врывался в штрафную площадку и падал в борьбе с Бекао. Свисток судьи молчит, но VAR ещё может вмешаться в эпизод.

21' Быстро гости отбирают мяч на чужой половине поля, но при этом никакой быстрой контратаки после этого мы не видим. Очень спокойно и уверенно действует "Удинезе".

20' Активно у кромки поля жестикулирует Лучано Спаллетти, требуя от своих подопечных больше собранности и агрессии.

19' На правом фланге атаки пытались что-то конструктивное придумать неаполитанцы, но тщетно - мяч упущен за лицевую линию поля.

18' В центральном круге Эхизибуэ жёстко поймал на бедро Оливеру, который к тому моменту уже набрал высокую скорость. Жёлтая карточка предъявлена нарушителю.

17' Штрафной удар в глубине поля заработали неаполитанцы. Подача последовала от Кварацхелии на правый край чужой вратарской площади, но Сильвестри там уверенно сработал на выходе кулаками.

16' Интересную завязку матча мы с вами получаем. Подвисает возможный чемпионский титул "Наполи" в этот вечер. Но впереди ещё полно времени, так что можно будет отыграться.

15' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Санди Ловрич!!!

С левого фланга прошёл короткий пас в штрафную площадку на Ловрича, которого почему-то никто не встретил. В итоге Санди прицелился и точно пробил в дальнюю "девятку".

14' С дальней дистанции следовал удар по воротам гостей, но Ррахмани смело бросился под мяч, приняв выстрел на себя. Мяч срикошетил на левый фланг обороны "адзурри".

13' Эхизибуэ с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, но в эту зону как раз никто из футболистов "Удинезе" не набегал.

12' Наконец-то хозяева вышли в прессинг на чужую половину поля, вынудив ди Лоренцо отдать пас на своего вратаря.

11' Алекс Мерет в первую десятиминутку совершенно без работы. Ни разу даже в дебюте матча защитники не отпасовали мяч на своего вратаря.

10' Осимхен продолжает зарабатывать для своей команды угловые. С правого фланга последовала подача со стандарта в район 11-метровой отметки, но и там всё под контролем защитников "чёрно-белых".

9' На левом фланге атаки Кварацхелия пытался обокрасть Несторовски, но сумел только нарушить правила грузинский легионер.

8' Непросто неаполитанцам развивать свои атаки. Фриульцы большими силами выстроили массированные оборонительные редуты на своей половине поля.

7' На правом фланге угловой теперь заработал Осимхен. Подача снова пошла на ближний край вратарской площади, откуда следовала скидка в центр, но там Сильвестри уверенно сыграл на перехвате.

6' Сегодня "Наполи" может официально стать чемпионом Италии впервые с 1990 года. Для этого команде Лучано Спаллетти достаточно даже сыграть вничью. Но вряд ли такой сценарий будет устраивать её саму. Чемпионом надо становиться после победы.

5' "Удинезе" пока что не пытается навязывать какую-то контригру, сосредоточившись на разрушении игры соперника.

4' Кварацхелия получил повреждение в жёстком стыке с Бекао. Но вроде бы ничего серьёзного, так что Хвича сумеет продолжить эту встречу.

3' На левом фланге первый угловой для неаполитанцев заработал Осимхен. Подача последовала на ближнюю штангу, но борьба там была выиграна защитниками "Удинезе".

2' Настоящая праздничная атмосфера на трибунах "Дачия-Арены". Большая половина трибун окрашена в голубые цвета, ведь здесь сегодня присутствуют 13 тысяч болельщиков "Наполи".