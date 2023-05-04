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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Удинезе
1:0
Перерыв
Наполи
0'
1:0
13' Гол
Ловрич Санди
17' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
Осимхен опасно пробил головой (в...
1:0. Гол Санди Ловрича (видео). ...

Ход матча

13'
Ловрич Санди
(Удоги Дестини)
1:0
17'
Эхизибуэ Кингсли
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 148 Количество передач 255
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 151
Удинезе 6.6% (10)
X 9.3% (14)
Наполи 84.1% (127)
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Удинезе
Ничья
Наполи
6.53
4.00
3.50
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1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
37
Перейра
Роберто
30
Несторовски
Илья
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Мин-Чжэ
Ким
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
91
Н'Домбеле
Тангай
7
Элмас
Эльиф
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Удинезе
3-5-1-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Наполи

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

32 матча

15.6%
25%
59.4%
5 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
28.1%
50%
7 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

43
19

Голов в среднем за матч

2.39
1.36

Среднее время на гол

37
66

Всего голов

59
40

Голов в среднем за матч

1.84
1.25

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.3
Ловрич Санди 5 0.15
Самарджич Лазар 5 0.15
Перейра Роберто 4 0.12
Удоги Дестини 3 0.09
Бийол Яка 3 0.09
Делофеу Херард 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Эхизибуэ Кингсли 2 0.06
Перес Неуэн 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Масина Адам 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.64
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.36
Элмас Эльиф 6 (1) 0.18
Зелиньски Пётр 3 0.09
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.09
Политано Маттео 3 (2) 0.09
Симеоне Джованни 3 0.09
Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.06
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Оливера Матиас 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перес Неуэн 7 1
Бийол Яка 8 0
Эхизибуэ Кингсли 7 0
Уолас Соуза 5 0
Перейра Роберто 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Товен Флорьян 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Наполи
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

15
0
Удинезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
71% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Наполи
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

10
34
Удинезе
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
56% (18)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Наполи
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

25
34

Голы по времени матча

Забито

28
32
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
6
21%
2
6%
1-15
7
25%
5
16%
16-30
3
11%
7
22%
31-45
2
7%
5
16%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
5
18%
8
25%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
31%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

15
34
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
1
7%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
27%
7
21%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
2
13%
7
21%
61-75
7
47%
7
21%
76-90

Пропущено

23
14
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
22%
4
29%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Забито

43
66
21 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 22
9 Не забивали 5
7
16%
7
11%
1-15
7
16%
9
14%
16-30
7
16%
14
21%
31-45
3
7%
9
14%
46-60
7
16%
12
18%
61-75
12
28%
15
23%
76-90

Пропущено

39
24
21 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
10
26%
1
4%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
8
21%
4
17%
31-45
9
23%
6
25%
46-60
5
13%
5
21%
61-75
4
10%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2
Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1
Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0
Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1

Результаты матчей

Удинезе
Наполи

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
8
7
1.5
10
6
4
11
2.5
7
9
1
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
12
4
1
16
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
27
5
13
19
1.5
22
10
5
27
2.5
11
21
1
31
3.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:1 Заявка 33 25 4 4 68 - 23 79
2.
Лацио
 Заявка 33 19 7 7 52 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 Заявка 33 19 3 11 60 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 Заявка 33 16 10 7 53 - 39 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 0:2 Заявка 33 12 9 12 41 - 42 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Удинезе
 1:0 Заявка 33 11 12 10 43 - 40 45
13.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
14.
Эмполи
 2:0 Заявка 33 8 11 14 28 - 42 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 Заявка 33 3 12 18 29 - 59 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 0:1 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 16 10 4 2 31 - 18 34
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 0:2 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 1:0 Заявка 16 6 8 2 28 - 17 26
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 2:0 Заявка 16 6 4 6 15 - 18 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:1 Заявка 17 14 1 2 34 - 9 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 Заявка 16 7 3 6 30 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 1:0 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 0:2 Заявка 16 5 2 9 19 - 30 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 2:0 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Удинезе" пока что переигрывает дома "Наполи" с минимальным счётом 1:0. Отдыхаем...
  • 45'
    38 на 62 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Наполи".
  • Угловой
    45'
    Штрафной удар в глубине поля заработали "зебры". Подача последовала в штрафную площадку, но неаполитанцы отбились там на угловой. После подачи корнера справа от Ловрича Мин-Чжэ сумел выбить мяч головой.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    А теперь Замбо-Ангисса провалился с попыткой выполнить подачу с правого фланга - у него мяч ещё дальше улетел за пределы поля.
  • 43'
    Ди Лоренцо по правому флангу подключился в атаку "Наполи", после чего от лицевой линии попытался выполнить навес в центр, но мяч немного свалился с ноги капитана "адзурри", из-за чего улетел за ворота.
  • 42'
    Увеличивается процент брака в комбинационных действиях у обеих команд под занавес первого тайма, что может быть связано с физической усталостью.
  • Фол, нарушение
    41'
    Элмас сорвал возможную перспективную контратаку "Удинезе", но арбитр решил простить северомакедонца, ограничившись для него только устным замечанием.
  • Фол, нарушение
    40'
    Кварацхелия заработал штрафной удар на левом фланге в глубине поля. Сам Хвича выполнил подачу со стандарта, но у своих ворот уверенно на выходе сработал Сильвестри, забрав мяч в свои руки.
  • Судья
    39'
    Осимхен по правому флангу мчался в чужую штрафную площадку, но упал там в борьбе с Пересом. Никакого фола не было - нигериец на это даже не пытается намекать, признавая, что просто проиграл сопернику единоборство.
  • Угловой
    38'
    Угловой на правом фланге заработали "чёрно-белые". Подача последовала в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Бийол, но он пробил над воротами.
  • Судья
    37'
    Снова пошли разборки после незафиксированного фола на Кварацхелии. Как-то меньше футбола на поле стало под занавес первого тайма.
  • Судья
    36'
    Осимхен после одного из игровых эпизодов затеял конфликт с соперниками, но ничего серьёзного - арбитру удалось погасить страсти без помощи жёлтых карточек.
  • Опасный момент
    35'
    В ответной атаке после навеса с правого фланга Осимхен опасно пробил по воротам головой, но мяч прошёл в сантиметрах от правой штанги. Сильвестри в этом моменте ситуацию явно не контролировал.
  • Опасный момент
    34'
    Самарджич с дальней дистанции плотно пробил по воротам неаполитанцев - Мерет сумел только перед собой отбить мяч. Но на добивании никого и близко из фриульцев не было.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Партнёры по "Наполи" регулярно загружают мяч в направлении Осимхена, но тому очень сложно, так как рядом с ним постоянно пасётся минимум по два соперника.
    • Фол, нарушение
      32'
      Несторовски на чужой половине поля активно работал в прессинге, но мяч ему отобрать не удалось - только нарушение правил со стороны нападающего зафиксировано.
    • 31'
      Андреа Соттил у кромки поля излучает спокойствие и уверенность, изредка жестами подсказывая своим подопечным, кому и куда необходимо двигаться.
    • 30'
      Дружно поют фанаты "Наполи" на трибунах, несмотря на неприятный счёт на табло. Продолжают они верить в камбек своих любимцев.
    • 29'
      Ди Лоренцо с правого фланга решил выполнить диагональную прострельную передачу в штрафную площадь соперника, но до Осимхена мяч там не дошёл.
    • Судья
      28'
      Элмас с правого фланга смещался в центр вдоль линии штрафной площади, но упал в борьбе с защитником. Фола в этом эпизоде не было.
    • Анонс
      27'
      Как-то без огонька играет "Наполи" в этот вечер. Такое ощущение, что они не прочь ещё на тур отложить фиксацию своего чемпионского титула. В новом туре команда Лучано Спаллетти сыграет дома с "Фиорентиной".
    • Фол, нарушение
      26'
      Снова фриульцы стараются прибавить в темпе, чтобы перевести игру на чужую половину поля. Со стороны Н'Домбеле сейчас зафиксирован фол против Уоласа.
    • Офсайд
      25'
      Со стандарта последовала подача на 11-метровую отметку, откуда пробил Осимхен, но не пробил он Сильвестри, да ещё и офсайд зафиксирован у нигерийского голеадора.
    • Фол, нарушение
      24'
      Осимхен на месте правого инсайда красиво обыгрывал Переса, но тот умело подставился, нарушив правила таким образом, чтобы не получить жёлтую карточку.
    • Видеоповтор
      23'
      Нет, видеоассистенты главного арбитра приняли решение, что, несмотря на контракт между защитником и нападающим, повода для назначения пенальти нет.
    • Судья
      22'
      Кварацхелия с левого фланга врывался в штрафную площадку и падал в борьбе с Бекао. Свисток судьи молчит, но VAR ещё может  вмешаться в эпизод.
    • 21'
      Быстро гости отбирают мяч на чужой половине поля, но при этом никакой быстрой контратаки после этого мы не видим. Очень спокойно и уверенно действует "Удинезе".
    • 20'
      Активно у кромки поля жестикулирует Лучано Спаллетти, требуя от своих подопечных больше собранности и агрессии.
    • 19'
      На правом фланге атаки пытались что-то конструктивное придумать неаполитанцы, но тщетно - мяч упущен за лицевую линию поля.
    • Желтая карточка
      18'
      В центральном круге Эхизибуэ жёстко поймал на бедро Оливеру, который к тому моменту уже набрал высокую скорость. Жёлтая карточка предъявлена нарушителю.
    • Фол, нарушение
      17'
      Штрафной удар в глубине поля заработали неаполитанцы. Подача последовала от Кварацхелии на правый край чужой вратарской площади, но Сильвестри там уверенно сработал на выходе кулаками.
    • 16'
      Интересную завязку матча мы с вами получаем. Подвисает возможный чемпионский титул "Наполи" в этот вечер. Но впереди ещё полно времени, так что можно будет отыграться.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Санди Ловрич!!!
      С левого фланга прошёл короткий пас в штрафную площадку на Ловрича, которого почему-то никто не встретил. В итоге Санди прицелился и точно пробил в дальнюю "девятку".
    • 14'
      С дальней дистанции следовал удар по воротам гостей, но Ррахмани смело бросился под мяч, приняв выстрел на себя. Мяч срикошетил на левый фланг обороны "адзурри".
    • 13'
      Эхизибуэ с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, но в эту зону как раз никто из футболистов "Удинезе" не набегал.
    • 12'
      Наконец-то хозяева вышли в прессинг на чужую половину поля, вынудив ди Лоренцо отдать пас на своего вратаря.
    • 11'
      Алекс Мерет в первую десятиминутку совершенно без работы. Ни разу даже в дебюте матча защитники не отпасовали мяч на своего вратаря.
    • Угловой
      10'
      Осимхен продолжает зарабатывать для своей команды угловые. С правого фланга последовала подача со стандарта в район 11-метровой отметки, но и там всё под контролем защитников "чёрно-белых".
    • 9'
      На левом фланге атаки Кварацхелия пытался обокрасть Несторовски, но сумел только нарушить правила грузинский легионер.
    • 8'
      Непросто неаполитанцам развивать свои атаки. Фриульцы большими силами выстроили массированные оборонительные редуты на своей половине поля.
    • Угловой
      7'
      На правом фланге угловой теперь заработал Осимхен. Подача снова пошла на ближний край вратарской площади, откуда следовала скидка в центр, но там Сильвестри уверенно сыграл на перехвате.
    • 6'
      Сегодня "Наполи" может официально стать чемпионом Италии впервые с 1990 года. Для этого команде Лучано Спаллетти достаточно даже сыграть вничью. Но вряд ли такой сценарий будет устраивать её саму. Чемпионом надо становиться после победы.
    • 5'
      "Удинезе" пока что не пытается навязывать какую-то контригру, сосредоточившись на разрушении игры соперника.
    • Травма, повреждение
      4'
      Кварацхелия получил повреждение в жёстком стыке с Бекао. Но вроде бы ничего серьёзного, так что Хвича сумеет продолжить эту встречу.
    • Угловой
      3'
      На левом фланге первый угловой для неаполитанцев заработал Осимхен. Подача последовала на ближнюю штангу, но борьба там была выиграна защитниками "Удинезе".
    • 2'
      Настоящая праздничная атмосфера на трибунах "Дачия-Арены". Большая половина трибун окрашена в голубые цвета, ведь здесь сегодня присутствуют 13 тысяч болельщиков "Наполи".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Наполи

    Исход игры
    Удинезе
    6.6% (10)
    Ничья
    9.3% (14)
    Наполи
    84.1% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.67% (85)
    Меньше
    30.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.95% (89)
    Нет
    27.05% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    45.7% (69)
    0:2 Наполи
    9.9% (15)
    0:1 Наполи
    7.9% (12)
    1:1 Ничья
    4.6% (7)
    1:3 Наполи
    3.3% (5)
    2:1 Удинезе
    2.6% (4)
    1:0 Удинезе
    2% (3)