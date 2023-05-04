Тур: 33. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Абиссо Росарио
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
1:0
17'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
148 Количество передач 255
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Наполи
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
32 матча
15.6%
25%
59.4%
5 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.9%
28.1%
50%
7 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
43
19
Голов в среднем за матч
2.39
1.36
Среднее время на гол
37
66
Всего голов
59
40
Голов в среднем за матч
1.84
1.25
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.3
|Ловрич Санди
|5
|0.15
|Самарджич Лазар
|5
|0.15
|Перейра Роберто
|4
|0.12
|Удоги Дестини
|3
|0.09
|Бийол Яка
|3
|0.09
|Делофеу Херард
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.06
|Перес Неуэн
|2
|0.06
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Масина Адам
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|21
|0.64
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.36
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.18
|Зелиньски Пётр
|3
|0.09
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.09
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.09
|Симеоне Джованни
|3
|0.09
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.06
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.06
|Оливера Матиас
|2
|0.06
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Распадори Джакомо
|2
|0.06
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Бийол Яка
|8
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|7
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Зелиньски Пётр
|3
|0
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Наполи
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
15
0
Удинезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
71% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Наполи
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
10
34
Удинезе
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
56% (18)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Наполи
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
25
34
Голы по времени матча
Забито
28
32
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
6
21%
2
6%
1-15
7
25%
5
16%
16-30
3
11%
7
22%
31-45
2
7%
5
16%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
5
18%
8
25%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
31%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
15
34
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
1
7%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
27%
7
21%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
2
13%
7
21%
61-75
7
47%
7
21%
76-90
Пропущено
23
14
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
22%
4
29%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Забито
43
66
21 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 22
9 Не забивали 5
7
16%
7
11%
1-15
7
16%
9
14%
16-30
7
16%
14
21%
31-45
3
7%
9
14%
46-60
7
16%
12
18%
61-75
12
28%
15
23%
76-90
Пропущено
39
24
21 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
10
26%
1
4%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
8
21%
4
17%
31-45
9
23%
6
25%
46-60
5
13%
5
21%
61-75
4
10%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2
Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1
Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0
Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1
Результаты матчей
Удинезе
Наполи
Точный счет
2:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
87
106
411
79
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
142
512
124
116
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
275
1319
2210
527
1121
131
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|33
|25
|4
|4
|68 - 23
|79
|2.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|52 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|60 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 39
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|0:2 Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 42
|45
|10.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|1:0 Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 40
|45
|13.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|14.
|2:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|28 - 42
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 51
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|29 - 59
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|0:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 18
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|0:2 Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|1:0 Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 17
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|2:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 18
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|14
|1
|2
|34 - 9
|43
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|0:2 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|2:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Наполи
Исход игры
Удинезе
6.6% (10)
Ничья
9.3% (14)
Наполи
84.1% (127)
Тотал 2.5
Больше
69.67% (85)
Меньше
30.33% (37)
Обе команды забьют
Да
72.95% (89)
Нет
27.05% (33)
Популярный счёт
1:2 Наполи
45.7% (69)
0:2 Наполи
9.9% (15)
0:1 Наполи
7.9% (12)
1:1 Ничья
4.6% (7)
1:3 Наполи
3.3% (5)
2:1 Удинезе
2.6% (4)
1:0 Удинезе
2% (3)