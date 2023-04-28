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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Удинезе
 
Позже
Наполи
Прогнозы 45
Удинезе 4.4% (2)
X 11.1% (5)
Наполи 84.4% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Наполи
4.80
3.98
1.82
Все Коэффициенты

История личных встреч

Удинезе
Наполи

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

32 матча

15.6%
25%
59.4%
5 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
28.1%
50%
7 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

43
19

Голов в среднем за матч

2.39
1.36

Среднее время на гол

37
66

Всего голов

59
40

Голов в среднем за матч

1.84
1.25

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.31
Самарджич Лазар 5 0.16
Перейра Роберто 4 0.13
Ловрич Санди 4 0.13
Удоги Дестини 3 0.09
Бийол Яка 3 0.09
Делофеу Херард 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Эхизибуэ Кингсли 2 0.06
Перес Неуэн 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Масина Адам 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.66
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.38
Элмас Эльиф 6 (1) 0.19
Зелиньски Пётр 3 0.09
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.09
Политано Маттео 3 (2) 0.09
Симеоне Джованни 3 0.09
Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.06
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Оливера Матиас 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перес Неуэн 7 1
Бийол Яка 8 0
Эхизибуэ Кингсли 6 0
Уолас Соуза 5 0
Перейра Роберто 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Товен Флорьян 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Наполи
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

15
0
Удинезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
71% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Наполи
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

10
34
Удинезе
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
56% (18)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Наполи
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

25
34

Голы по времени матча

Забито

28
32
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
6
21%
2
6%
1-15
7
25%
5
16%
16-30
3
11%
7
22%
31-45
2
7%
5
16%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
5
18%
8
25%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
31%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

15
34
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
1
7%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
4
27%
7
21%
31-45
1
7%
4
12%
46-60
2
13%
7
21%
61-75
7
47%
7
21%
76-90

Пропущено

23
14
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
22%
4
29%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Забито

43
66
21 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 22
9 Не забивали 5
7
16%
7
11%
1-15
7
16%
9
14%
16-30
7
16%
14
21%
31-45
3
7%
9
14%
46-60
7
16%
12
18%
61-75
12
28%
15
23%
76-90

Пропущено

39
24
21 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
10
26%
1
4%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
8
21%
4
17%
31-45
9
23%
6
25%
46-60
5
13%
5
21%
61-75
4
10%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2
Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1
Наполи
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0
Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1

Результаты матчей

Удинезе
Наполи

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
8
7
1.5
10
6
4
11
2.5
7
9
1
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
12
4
1
16
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
27
5
13
19
1.5
22
10
5
27
2.5
11
21
1
31
3.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 6 8 48 - 27 60
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Фиорентина
 Заявка 32 12 9 11 42 - 36 45
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
11.
Сассуоло
 Заявка 32 12 7 13 40 - 47 43
12.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 32 7 13 12 38 - 51 34
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Верона
 Заявка 32 6 9 17 27 - 45 27
18.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
19.
Кремонезе
 Заявка 32 3 11 18 28 - 58 20
20.
Сампдория
 Заявка 32 3 8 21 20 - 57 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
10.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
6.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Сассуоло Лопес Максим 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.9% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Удинезе 4.4% (2)
    X 11.1% (5)
    Наполи 84.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Наполи
    4.80
    3.98
    1.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Удинезе - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Удинезе - Наполи

    Исход игры
    Удинезе
    4.4% (2)
    Ничья
    11.1% (5)
    Наполи
    84.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    48.9% (22)
    0:2 Наполи
    13.3% (6)
    0:1 Наполи
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    0:3 Наполи
    4.4% (2)
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