Тур: 34. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Niccolo Baroni
0'
1:0
9' ГолПерейра Роберто
28' Желтая карточкаУинкс Гарри
2:0
34' ГолМасина Адам
57' Желтая карточкаБекао Родриго
61' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
1:0
28'
34'
2:0
57'
61'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
240 Количество передач 203
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
17
Нюйтинк
Брэм
29
Мурру
Никола
20
Уинкс
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Сампдория
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
31 матч
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.4
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.84
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.29
|Перейра Роберто
|5
|0.15
|Ловрич Санди
|5
|0.15
|Самарджич Лазар
|5
|0.15
|Удоги Дестини
|3
|0.09
|Бийол Яка
|3
|0.09
|Делофеу Херард
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Масина Адам
|2
|0.06
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.06
|Перес Неуэн
|2
|0.06
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Эбоселе Фести
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.18
|Джуричич Филип
|3
|0.09
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.06
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Дзаноли Алессандро
|1
|0.03
|Амионе Бруно
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|11
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Бийол Яка
|8
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|7
|0
|Нюйтинк Брэм
|5
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Амионе Бруно
|8
|1
|Ринкон Томас
|7
|1
|Джуричич Филип
|8
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Феррари Алекс
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сампдория
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
16
10
Удинезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
71% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сампдория
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
19
22
Волевые поражения
10
5
Удинезе
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (12)
55% (18)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Сампдория
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
23
Волевые поражения
26
15
Голы по времени матча
Забито
29
13
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
7
24%
3
23%
1-15
7
24%
2
15%
16-30
3
10%
4
31%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
5
17%
1
8%
76-90
Пропущено
17
32
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
5
29%
29%
2
6%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
18%
7
22%
31-45
5
29%
29%
5
16%
46-60
2
12%
6
19%
61-75
1
6%
8
25%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
24 Не забивали 27
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
7
47%
2
22%
76-90
Пропущено
23
25
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
22%
4
16%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
3
13%
10
40%
76-90
Забито
44
22
22 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 19
8
18%
4
18%
1-15
7
16%
4
18%
16-30
7
16%
5
23%
31-45
3
7%
2
9%
46-60
7
16%
4
18%
61-75
12
27%
3
14%
76-90
Пропущено
40
57
21 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 29
10
25%
6
11%
1-15
3
8%
8
14%
16-30
8
20%
10
18%
31-45
10
25%
7
12%
46-60
5
13%
8
14%
61-75
4
10%
18
32%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0
Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0
Сампдория
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1
Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0
Результаты матчей
Удинезе
Сампдория
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
19 раз 58%
1
9 раз 27%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
611
88
215
412
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
88
512
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
1419
1320
528
528
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 41
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|11.
|2:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|12.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|13.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|14.
|3:1 Заявка
|34
|9
|11
|14
|32 - 44
|38
|15.
|1:3 Заявка
|34
|7
|14
|13
|42 - 57
|35
|16.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 41
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|28 - 51
|30
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|0:2 Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|3:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|14.
|1:3 Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|0:2 Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|2:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|1:3 Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 33
|14
|16.
|3:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|0:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Удинезе
|Бекао Родриго
|11
|Специя
|Ампаду Этан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Сампдория
Исход игры
Удинезе
86.5% (109)
Ничья
10.3% (13)
Сампдория
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (61)
Меньше
50% (61)
Обе команды забьют
Да
56.56% (69)
Нет
43.44% (53)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
37.3% (47)
1:0 Удинезе
21.4% (27)
2:0 Удинезе
17.5% (22)
1:1 Ничья
8.7% (11)
3:1 Удинезе
4.8% (6)
1:2 Сампдория
3.2% (4)
3:0 Удинезе
2.4% (3)
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