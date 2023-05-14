Тур: 26. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
0'
0:1
1' Гол в свои воротаOleksandr Mizyuk
0:2
10' ГолГерреро Эдуардо
0:3
21' ГолШахов Евгений
0:4
27' ГолИмереков Максим
31' Красная карточкаДемченко Егор
0:4
33' Не забитый пенальтиБулеца Сергей
49' Желтая карточкаПрядун Максим
52' Желтая карточкаСнурницын Игорь
56' Желтая карточкаOleksandr Mizyuk
58' Желтая карточкаOleksandr Nikolyshyn
76' Желтая карточкаYevgeniy Ryazantsev
0:5
85' ПенальтиБражко Владимир
90'+3
Ход матча
1'
0:1
10'
0:2
21'
0:3
27'
0:4
31'
33'
0:4
49'
52'
56'
85'
0:5
47
Романюк
Юрий
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Полузащитник
-
28 SamuelПолузащитник
-
-
-
-
-
44 Kyrylo Vlaha
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Металлист
Заря
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
61.1%
5.6%
6 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
2.11
2.33
Среднее время на гол
42
38
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.61
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|9
|0.35
|Панасенко Сергей
|3
|0.12
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.12
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.08
|Каплиенко Александр
|2
|0.08
|Aleks Chidomere
|2
|0.08
|Картушов Егор
|1
|0.04
|Романюк Юрий
|1
|0.04
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|Малумандсоко Пати
|1
|0.04
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.04
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.04
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|9
|0.35
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.23
|Бражко Владимир
|6 (2)
|0.23
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.19
|Герреро Эдуардо
|5
|0.19
|Шахов Евгений
|4
|0.15
|Имереков Максим
|4
|0.15
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.12
|Антюх Денис
|3
|0.12
|Бутко Богдан
|2
|0.08
|Чурко Вячеслав
|2
|0.08
|Безбородько Денис
|2
|0.08
|Вантух Роман
|1
|0.04
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.04
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.04
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Егор
|7
|1
|Ралюченко Андрей
|6
|1
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Oleksandr Mizyuk
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Bogdan Porokh
|3
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Aleks Chidomere
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Чайковский Игорь
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Yevgeniy Ryazantsev
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|8
|0
|Бражко Владимир
|5
|0
|Вантух Роман
|3
|1
|Снурницын Игорь
|2
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Бутко Богдан
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Сапутин Александр
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Заря
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
10
3
Металлист
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Заря
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
0
Волевые поражения
8
33
Металлист
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Заря
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
18
36
Голы по времени матча
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
29%
6
26%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
4%
4
27%
1-15
7
28%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
4
16%
3
20%
61-75
6
24%
0
0%
76-90
Забито
13
33
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
2
15%
3
9%
1-15
2
15%
6
18%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
2
15%
7
21%
46-60
5
38%
9
27%
61-75
1
8%
5
15%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
4%
2
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
9
39%
5
36%
76-90
Забито
27
56
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
11 Не забивали 3
6
22%
5
9%
1-15
3
11%
10
18%
16-30
3
11%
8
14%
31-45
5
19%
12
21%
46-60
5
19%
10
18%
61-75
5
19%
11
20%
76-90
Пропущено
48
29
22 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
2
4%
6
21%
1-15
11
23%
2
7%
16-30
9
19%
3
10%
31-45
4
8%
7
24%
46-60
7
15%
6
21%
61-75
15
31%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2
Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0
Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2
Результаты матчей
Металлист
Заря
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
3
10 раз 38%
1
6 раз 23%
2
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Металлист
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
211
112
211
85
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
58
67
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
233
719
179
323
1313
125
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|6
|1
|60 - 18
|63
|2.
|26
|18
|5
|3
|57 - 22
|59
|3.
|26
|18
|4
|4
|57 - 28
|58
|4.
|26
|15
|5
|6
|39 - 23
|50
|5.
|26
|9
|13
|4
|38 - 31
|40
|6.
|26
|9
|6
|11
|31 - 35
|33
|7.
|25
|9
|6
|10
|21 - 27
|33
|8.
|0:0
|26
|9
|6
|11
|21 - 28
|33
|9.
|26
|7
|8
|11
|30 - 36
|29
|10.
|26
|7
|6
|13
|20 - 31
|27
|11.
|1:0
|26
|7
|6
|13
|31 - 38
|27
|12.
|0:1
|26
|5
|12
|9
|20 - 39
|27
|13.
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|14.
|0:0
|26
|5
|10
|11
|26 - 35
|25
|15.
|26
|5
|7
|14
|26 - 49
|22
|16.
|26
|3
|4
|19
|18 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|33 - 14
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|3.
|13
|9
|3
|1
|31 - 11
|30
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|6.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|11 - 13
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|12.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|1:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|3.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|10.
|0:1
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|12.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7