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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Металлист
0:5
Конец матча
Заря
0'
0:1
1' Гол в свои ворота
Oleksandr Mizyuk
0:2
10' Гол
Герреро Эдуардо
0:3
21' Гол
Шахов Евгений
0:4
27' Гол
Имереков Максим
31' Красная карточка
Демченко Егор
0:4
33' Не забитый пенальти
Булеца Сергей
49' Желтая карточка
Прядун Максим
52' Желтая карточка
Снурницын Игорь
56' Желтая карточка
Oleksandr Mizyuk
58' Желтая карточка
Oleksandr Nikolyshyn
76' Желтая карточка
Yevgeniy Ryazantsev
0:5
85' Пенальти
Бражко Владимир
90'+3
96
Ермолов
Даниил
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
6
Ралюченко
Андрей
33
Корраль
Роберто
8
Панасенко
Сергей
70
Aleks
Chidomere
10
Наумец
Владислав
17
Демченко
Егор
11
Картушов
Егор
9
Прядун
Максим
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
5
Бражко
Владимир
28
Шахов
Евгений
7
Антюх
Денис
10
Булеца
Сергей
31
Русин
Назарий
39
Герреро
Эдуардо
Металлист
Заря

История личных встреч

Металлист
Заря

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
61.1%
5.6%
6 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

2.11
2.33

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.61
1.61

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 9 0.35
Панасенко Сергей 3 0.12
Yevgen Pidlepenets 3 (1) 0.12
Бойчук Богдан 2 (1) 0.08
Каплиенко Александр 2 0.08
Aleks Chidomere 2 0.08
Картушов Егор 1 0.04
Романюк Юрий 1 0.04
Наумец Владислав 1 0.04
Малумандсоко Пати 1 0.04
Oleksandr Mizyuk 1 0.04
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.04
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 9 0.35
Булеца Сергей 6 (2) 0.23
Бражко Владимир 6 (2) 0.23
Кирюханцев Игорь 5 0.19
Герреро Эдуардо 5 0.19
Шахов Евгений 4 0.15
Имереков Максим 4 0.15
Мишнёв Дмитрий 3 0.12
Антюх Денис 3 0.12
Бутко Богдан 2 0.08
Чурко Вячеслав 2 0.08
Безбородько Денис 2 0.08
Вантух Роман 1 0.04
Нагнойный Денис 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Vladyslav Pohorilyi 1 0.04
Назарина Егор 1 (1) 0.04
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Егор 7 1
Ралюченко Андрей 6 1
Романюк Юрий 5 1
Прядун Максим 5 1
Танковский Вячеслав 5 0
Oleksandr Mizyuk 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Bogdan Porokh 3 1
Коркишко Дмитрий 3 0
Aleks Chidomere 3 0
Федорив Виталий 2 0
Чайковский Игорь 2 0
Клименчук Егор 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Oleksandr Nikolyshyn 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Корраль Роберто 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Yevgeniy Ryazantsev 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 8 0
Бражко Владимир 5 0
Вантух Роман 3 1
Снурницын Игорь 2 1
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Шахов Евгений 2 0
Бутко Богдан 2 0
Данченко Олег 2 0
Сапутин Александр 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0

Результаты матчей

Металлист
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Заря
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

10
3
Металлист
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Заря
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
0

Волевые поражения

8
33
Металлист
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Заря
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

18
36

Голы по времени матча

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
29%
6
26%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
4%
4
27%
1-15
7
28%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
4
16%
3
20%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Забито

13
33
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
2
15%
3
9%
1-15
2
15%
6
18%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
2
15%
7
21%
46-60
5
38%
9
27%
61-75
1
8%
5
15%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
4%
2
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
9
39%
5
36%
76-90

Забито

27
56
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
11 Не забивали 3
6
22%
5
9%
1-15
3
11%
10
18%
16-30
3
11%
8
14%
31-45
5
19%
12
21%
46-60
5
19%
10
18%
61-75
5
19%
11
20%
76-90

Пропущено

48
29
22 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
2
4%
6
21%
1-15
11
23%
2
7%
16-30
9
19%
3
10%
31-45
4
8%
7
24%
46-60
7
15%
6
21%
61-75
15
31%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2
Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0
Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2

Результаты матчей

Металлист
Заря

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
3
10 раз 38%
1
6 раз 23%
2
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Металлист
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
11
2
2
11
2.5
8
5
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
23
3
7
19
1.5
17
9
3
23
2.5
13
13
1
25
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 6 1 60 - 18 63
2.
Днепр-1
 26 18 5 3 57 - 22 59
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Ворскла
 26 9 6 11 31 - 35 33
7.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
8.
Кривбасс
 0:0 26 9 6 11 21 - 28 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
11.
Верес
 1:0 26 7 6 13 31 - 38 27
12.
Металлист-1925
 0:1 26 5 12 9 20 - 39 27
13.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
14.
Рух Львов
 0:0 26 5 10 11 26 - 35 25
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
6.
Кривбасс
 0:0 14 6 3 5 11 - 13 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 0:0 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 0:1 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 1:0 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
2.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
6.
Верес
 1:0 13 5 3 5 19 - 18 18
7.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 0:1 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 0:0 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 0:0 13 2 4 7 9 - 20 10
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Oleksandr Mizyuk уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Металлист 0:5 Заря онлайн

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