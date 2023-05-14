Тур: 26. Стадион: Skif Stadium.
Ход матча
51'
99
Габриэл
Игор
95
Траоре
Уула
17
Кузык
Денис
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Защитник
-
95 Траоре УулаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Львов
Ворскла
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Среднее время на гол
105
126
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Среднее время на гол
52
126
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.15
|Богунов Ярослав
|2
|0.08
|Ivijan Svrznjak
|2
|0.08
|Ременяк Артур
|2
|0.08
|Бойко Виталий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Мильченко Артём
|1
|0.04
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.04
|Крушиньский Борис
|1
|0.04
|Нич Назарий
|1
|0.04
|Шишка Михаил
|0
|0
|Мышенко Богдан
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|11 (4)
|0.42
|Степанюк Руслан
|4
|0.15
|Кравец Василий
|3
|0.12
|Марлисон
|3 (1)
|0.12
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.08
|Скляр Александр
|1
|0.04
|Юрченко Владлен
|1
|0.04
|Кравчук Андрей
|1
|0.04
|Челядин Артём
|1
|0.04
|Чеснаков Владимир
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Васильев Александр Андреевич
|6
|0
|Никитюк Андрей
|6
|0
|Шишка Михаил
|4
|1
|Мышенко Богдан
|4
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Алибеков Ахмед
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Кузык Денис
|3
|0
|Дитятьев Алексей
|2
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|8
|0
|Яворский Сергей
|6
|1
|Скляр Александр
|7
|0
|Кравец Василий
|6
|0
|Сулейманов Таулан
|4
|1
|Пердута Игорь
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Бацула Андрей
|4
|0
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
13
Львов
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
2
10
Львов
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Ворскла
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
8
23
Голы по времени матча
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
18%
7
33%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
6
27%
6
29%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
1
7%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
4
17%
5
42%
76-90
Забито
16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 14
14 Не забивали 5
5
31%
2
6%
1-15
0
0%
7
23%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
6
38%
6
19%
76-90
Пропущено
46
33
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
7
15%
2
6%
1-15
5
11%
5
15%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
7
15%
10
30%
46-60
9
20%
1
3%
61-75
10
22%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1
Ворскла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0
Результаты матчей
Львов
Ворскла
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Львов
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
103
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
196
619
916
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|6
|1
|60 - 18
|63
|2.
|26
|18
|5
|3
|57 - 22
|59
|3.
|4:0
|26
|18
|4
|4
|56 - 28
|58
|4.
|26
|15
|5
|6
|39 - 23
|50
|5.
|26
|9
|13
|4
|38 - 31
|40
|6.
|25
|9
|6
|10
|21 - 27
|33
|7.
|25
|9
|5
|11
|21 - 28
|32
|8.
|0:0
|26
|8
|7
|11
|29 - 35
|31
|9.
|26
|7
|8
|11
|30 - 36
|29
|10.
|0:0
|26
|5
|13
|8
|20 - 38
|28
|11.
|26
|7
|6
|13
|20 - 31
|27
|12.
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|0:0
|26
|6
|7
|13
|30 - 38
|25
|14.
|25
|5
|9
|11
|26 - 35
|24
|15.
|0:4
|26
|5
|7
|14
|26 - 48
|22
|16.
|0:0
|26
|3
|5
|18
|18 - 44
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|13
|10
|3
|0
|33 - 14
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|3.
|13
|9
|3
|1
|31 - 11
|30
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|11 - 13
|20
|7.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|12.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|0:4
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|3.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|4.
|4:0
|13
|8
|1
|4
|23 - 14
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|6.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|9.
|0:0
|14
|2
|9
|3
|10 - 15
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|11.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|14.
|0:4
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7