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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Львов
0:0
Второй тайм: 54'
Ворскла
0'
51' Желтая карточка
Бацула Андрей

Ход матча

19'
Симинин Сергей
Траоре Уула
 
51'
 
Бацула Андрей
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Ворскла
4.90
3.80
4.90
Все Коэффициенты
23
Рыбка
Александр
77
Грисьо
Максим
99
Габриэл
Игор
26
Никитюк
Андрей
95
Траоре
Уула
33
Мильченко
Артём
4
Вовкун
Артем
10
Богунов
Ярослав
87
Мышенко
Богдан
17
Кузык
Денис
8
Ivijan
Svrznjak
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
30
Нестеренко
Иван
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
Львов
Ворскла

История личных встреч

Львов
Ворскла

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Среднее время на гол

105
126

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.15
Богунов Ярослав 2 0.08
Ivijan Svrznjak 2 0.08
Ременяк Артур 2 0.08
Бойко Виталий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Мильченко Артём 1 0.04
Васильев Александр Андреевич 1 0.04
Крушиньский Борис 1 0.04
Нич Назарий 1 0.04
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 11 (4) 0.42
Степанюк Руслан 4 0.15
Кравец Василий 3 0.12
Марлисон 3 (1) 0.12
Олейник Денис 2 (1) 0.08
Скляр Александр 1 0.04
Юрченко Владлен 1 0.04
Кравчук Андрей 1 0.04
Челядин Артём 1 0.04
Чеснаков Владимир 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Васильев Александр Андреевич 6 0
Никитюк Андрей 6 0
Шишка Михаил 4 1
Мышенко Богдан 4 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Алибеков Ахмед 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Кузык Денис 3 0
Дитятьев Алексей 2 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Яворский Сергей 6 1
Скляр Александр 7 0
Кравец Василий 6 0
Сулейманов Таулан 4 1
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Бацула Андрей 4 0
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
13
Львов
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

2
10
Львов
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Ворскла
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

8
23

Голы по времени матча

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
18%
7
33%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
6
27%
6
29%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
1
7%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
4
17%
5
42%
76-90

Забито

16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 14
14 Не забивали 5
5
31%
2
6%
1-15
0
0%
7
23%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
6
38%
6
19%
76-90

Пропущено

46
33
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
7
15%
2
6%
1-15
5
11%
5
15%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
7
15%
10
30%
46-60
9
20%
1
3%
61-75
10
22%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1
Ворскла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0

Результаты матчей

Львов
Ворскла

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Львов
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
19
6
6
19
1.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 6 1 60 - 18 63
2.
Днепр-1
 26 18 5 3 57 - 22 59
3.
Заря
 4:0 26 18 4 4 56 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 0:0 26 8 7 11 29 - 35 31
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Металлист-1925
 0:0 26 5 13 8 20 - 38 28
11.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Верес
 0:0 26 6 7 13 30 - 38 25
14.
Рух Львов
 25 5 9 11 26 - 35 24
15.
Металлист
 0:4 26 5 7 14 26 - 48 22
16.
Львов
 0:0 26 3 5 18 18 - 44 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 4:0 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 0:0 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 0:0 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 0:4 13 2 5 6 13 - 25 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 0:0 13 2 3 8 10 - 21 9
16.
Верес
 0:0 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
2.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 4:0 13 8 1 4 23 - 14 25
5.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
6.
Верес
 0:0 13 5 3 5 19 - 18 18
7.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Металлист-1925
 0:0 14 2 9 3 10 - 15 15
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Ворскла
 0:0 14 3 4 7 15 - 23 13
12.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 0:4 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 0:0 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Бацула Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Траоре Уула уходит с поля. Симинин Сергей выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Ворскла
4.90
3.80
4.90
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