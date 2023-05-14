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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Львов
0:2
Конец матча
Ворскла
0'
51' Желтая карточка
Бацула Андрей
56' Желтая карточка
Мышенко Богдан
0:1
56' Пенальти
Сулейманов Таулан
0:2
90' Гол
Скляр Александр
90'+4
23
Рыбка
Александр
77
Грисьо
Максим
99
Габриэл
Игор
26
Никитюк
Андрей
95
Траоре
Уула
33
Мильченко
Артём
4
Вовкун
Артем
10
Богунов
Ярослав
87
Мышенко
Богдан
17
Кузык
Денис
8
Ivijan
Svrznjak
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
30
Нестеренко
Иван
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
Львов
Ворскла

История личных встреч

Львов
Ворскла

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Среднее время на гол

105
126

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.15
Богунов Ярослав 2 0.08
Ivijan Svrznjak 2 0.08
Ременяк Артур 2 0.08
Бойко Виталий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Мильченко Артём 1 0.04
Васильев Александр Андреевич 1 0.04
Крушиньский Борис 1 0.04
Нич Назарий 1 0.04
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 12 (5) 0.46
Степанюк Руслан 4 0.15
Кравец Василий 3 0.12
Марлисон 3 (1) 0.12
Олейник Денис 2 (1) 0.08
Скляр Александр 2 0.08
Юрченко Владлен 1 0.04
Кравчук Андрей 1 0.04
Челядин Артём 1 0.04
Чеснаков Владимир 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Мышенко Богдан 5 1
Васильев Александр Андреевич 6 0
Никитюк Андрей 6 0
Шишка Михаил 4 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Алибеков Ахмед 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Кузык Денис 3 0
Дитятьев Алексей 2 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Яворский Сергей 6 1
Скляр Александр 7 0
Кравец Василий 6 0
Сулейманов Таулан 4 1
Бацула Андрей 5 0
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Львов
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
13
Львов
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ворскла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

2
10
Львов
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
Ворскла
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

8
23

Голы по времени матча

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
3
33%
6
32%
76-90

Пропущено

24
21
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
5
21%
7
33%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
1
7%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
17%
1
8%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
4
17%
5
42%
76-90

Забито

16
33
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 15
15 Не забивали 5
5
31%
2
6%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
2
13%
5
15%
31-45
1
6%
7
21%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
6
38%
7
21%
76-90

Пропущено

48
33
20 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
7
15%
2
6%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
8
17%
10
30%
46-60
9
19%
1
3%
61-75
11
23%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1
Ворскла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0

Результаты матчей

Львов
Ворскла

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 54%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Львов
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
14
0.5
Больше Меньше
20
6
6
20
1.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 6 1 60 - 18 63
2.
Днепр-1
 26 18 5 3 57 - 22 59
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Ворскла
 26 9 6 11 31 - 35 33
7.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
8.
Кривбасс
 0:0 26 9 6 11 21 - 28 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
11.
Верес
 1:0 26 7 6 13 31 - 38 27
12.
Металлист-1925
 0:1 26 5 12 9 20 - 39 27
13.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
14.
Рух Львов
 0:0 26 5 10 11 26 - 35 25
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
6.
Кривбасс
 0:0 14 6 3 5 11 - 13 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 0:0 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 0:1 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 1:0 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
2.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
6.
Верес
 1:0 13 5 3 5 19 - 18 18
7.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 0:1 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 0:0 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 0:0 13 2 4 7 9 - 20 10
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Траоре Уула уходит с поля. Симинин Сергей выходит вместо него
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Львов 0:2 Ворскла онлайн

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