Тур: 26. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Верес
Металлист-1925
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.2
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.16
|Гайдучик Николай
|3
|0.12
|Кучеров Валерий
|3
|0.12
|Дахновский Виталий
|3
|0.12
|Шестаков Михаил
|3
|0.12
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Шарай Станислав
|1
|0.04
|Сергийчук Михаил
|1
|0.04
|Маткобожик Александр
|1
|0.04
|Лебеденко Александр
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Danyil Khondak
|1
|0.04
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.16
|Борячук Андрей
|3
|0.12
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.08
|Бичек Константин
|2
|0.08
|Безуглый Никита
|2
|0.08
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Шершень Михаил
|1
|0.04
|Дмитренко Владислав
|1
|0.04
|Капинус Дмитрий
|1
|0.04
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|10
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Балан Денис
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Курило Игорь
|7
|0
|Ткачук Евгений
|3
|1
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Жичиков Максим
|4
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Верес
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
5
Верес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
17
Волевые поражения
17
10
Верес
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Металлист-1925
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
25
15
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
15%
5
29%
29%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
2
11%
2
17%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
22%
4
19%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Забито
30
20
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 14
5
17%
2
10%
1-15
6
20%
5
25%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
7
23%
4
20%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
6
20%
5
25%
76-90
Пропущено
38
38
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 16
7
18%
9
24%
1-15
8
21%
1
3%
16-30
3
8%
7
18%
31-45
7
18%
5
13%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
9
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1
Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0
Результаты матчей
Верес
Металлист-1925
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:0
7 раз 28%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
14 раз 56%
2
5 раз 20%
1
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Верес
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
58
310
310
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
1114
817
718
421
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|6
|1
|60 - 18
|63
|2.
|26
|18
|5
|3
|57 - 22
|59
|3.
|4:0
|26
|18
|4
|4
|56 - 28
|58
|4.
|26
|15
|5
|6
|39 - 23
|50
|5.
|26
|9
|13
|4
|38 - 31
|40
|6.
|25
|9
|6
|10
|21 - 27
|33
|7.
|25
|9
|5
|11
|21 - 28
|32
|8.
|0:0
|26
|8
|7
|11
|29 - 35
|31
|9.
|26
|7
|8
|11
|30 - 36
|29
|10.
|0:0
|26
|5
|13
|8
|20 - 38
|28
|11.
|26
|7
|6
|13
|20 - 31
|27
|12.
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|0:0
|26
|6
|7
|13
|30 - 38
|25
|14.
|25
|5
|9
|11
|26 - 35
|24
|15.
|0:4
|26
|5
|7
|14
|26 - 48
|22
|16.
|0:0
|26
|3
|5
|18
|18 - 44
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|13
|10
|3
|0
|33 - 14
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|3.
|13
|9
|3
|1
|31 - 11
|30
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|11 - 13
|20
|7.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|12.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|0:4
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|3.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|4.
|4:0
|13
|8
|1
|4
|23 - 14
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|6.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|9.
|0:0
|14
|2
|9
|3
|10 - 15
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|11.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|14.
|0:4
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7