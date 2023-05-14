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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Кривбасс
1:0
Конец матча
Рух Львов
0'
28' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
30' Желтая карточка
Дидик Роман
1:0
89' Пенальти
Капич Рифет
90'+4
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
8
Капич
Рифет
6
Klim
Prykhodko
10
Хомченовский
Дмитрий
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
92
Слюбик
Богдан
73
Лях
Ростислав
15
Denys
Pidgurskyi
26
Альваренга
Фабрисио
10
Притула
Остап
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
Кривбасс
Рух Львов

История личных встреч

Кривбасс
Рух Львов

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 5 (3) 0.19
Дебелко Роман 4 0.15
Волошин Назар 4 0.15
Стецков Тимур 2 0.08
Микитишин Артур 1 0.04
Вернидуб Виталий 1 0.04
Лунёв Максим 1 0.04
Понедельник Андрей 1 0.04
Klim Prykhodko 1 0.04
Хобленко Алексей 1 (1) 0.04
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 7 (1) 0.27
Климчук Юрий 7 (2) 0.27
Довгий Алексей 4 0.15
Карабин Ярослав 3 (1) 0.12
Соломон-Отабор Вив 1 0.04
Рунич Василий 1 0.04
Слюсар Денис 1 0.04
Дидик Роман 1 0.04
Marko Sapuha 1 0.04
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ilya Kvasnytsya 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 5 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Капич Рифет 4 0
Бескоровайный Данил 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Дибанго Иван 2 1
Задерака Максим 3 0
Якимец Владимир 3 0
Стецков Тимур 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Дебелко Роман 2 0
Хомченовский Дмитрий 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Лунёв Максим 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 7 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Довгий Алексей 6 0
Дидик Роман 6 0
Слюсар Денис 4 1
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Рунич Василий 4 0
Andriy Kitela 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Vitaliy Kholod 1 1
Мысык Марьян 2 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Рух Львов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
6
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Рух Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

8
15
Кривбасс
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
62% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Рух Львов
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

10
21

Голы по времени матча

Забито

12
9
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
38%
6
29%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

23
27
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
3
13%
1
4%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
2
9%
7
26%
31-45
6
26%
7
26%
46-60
6
26%
2
7%
61-75
4
17%
6
22%
76-90

Пропущено

27
35
10 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
1
4%
5
14%
1-15
6
22%
5
14%
16-30
3
11%
7
20%
31-45
6
22%
6
17%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
8
30%
30%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0
Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2
Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1

Результаты матчей

Кривбасс
Рух Львов

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
7 раз 27%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
16
10
7
19
1.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 6 1 60 - 18 63
2.
Днепр-1
 26 18 5 3 57 - 22 59
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Кривбасс
 26 10 5 11 22 - 28 35
7.
Ворскла
 26 9 6 11 31 - 35 33
8.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
11.
Верес
 26 7 6 13 31 - 38 27
12.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
13.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
2.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
6.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
7.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
  • 46'
    Лунёв Максим уходит с поля. Daniel Sosah выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Бескоровайный Данил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кривбасс 1:0 Рух Львов онлайн

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