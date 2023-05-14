Тур: 26. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
28' Желтая карточкаБескоровайный Данил
30' Желтая карточкаДидик Роман
1:0
89' ПенальтиКапич Рифет
90'+4
Ход матча
55
Дибанго
Иван
14
Лунёв
Максим
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Кривбасс
Рух Львов
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|5 (3)
|0.19
|Дебелко Роман
|4
|0.15
|Волошин Назар
|4
|0.15
|Стецков Тимур
|2
|0.08
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|Лунёв Максим
|1
|0.04
|Понедельник Андрей
|1
|0.04
|Klim Prykhodko
|1
|0.04
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.27
|Климчук Юрий
|7 (2)
|0.27
|Довгий Алексей
|4
|0.15
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.12
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0.04
|Рунич Василий
|1
|0.04
|Слюсар Денис
|1
|0.04
|Дидик Роман
|1
|0.04
|Marko Sapuha
|1
|0.04
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ilya Kvasnytsya
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|5
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Задерака Максим
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Дебелко Роман
|2
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|7
|1
|Marko Sapuha
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Дидик Роман
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Рунич Василий
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Vitaliy Kholod
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Рух Львов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
6
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Рух Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
8
15
Кривбасс
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
62% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Рух Львов
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
10
21
Голы по времени матча
Забито
12
9
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
38%
6
29%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
23
27
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
3
13%
1
4%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
2
9%
7
26%
31-45
6
26%
7
26%
46-60
6
26%
2
7%
61-75
4
17%
6
22%
76-90
Пропущено
27
35
10 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
1
4%
5
14%
1-15
6
22%
5
14%
16-30
3
11%
7
20%
31-45
6
22%
6
17%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
8
30%
30%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0
Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2
Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1
Результаты матчей
Кривбасс
Рух Львов
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
7 раз 27%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
410
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
67
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
1610
719
818
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7