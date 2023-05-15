Тур: 26. Стадион: Minaj Arena.
0'
31' Желтая карточкаБланко Доминго
41' Желтая карточкаГончар Игорь
46' Желтая карточкаПетько Сергей
Ход матча
33
Гончар
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 ПеглоуНападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Минай
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
3.33
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
3.25
0.75
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
27
120
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|5
|0.19
|Вишневский Олег
|3
|0.12
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.08
|Кравчук Юрий
|2
|0.08
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.08
|Хахлев Алексей
|1
|0.04
|Трубочкин Иван
|1
|0.04
|Петько Сергей
|1
|0.04
|Кулиев Эльдар
|1
|0.04
|Danylo Golub
|1
|0.04
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
|Andriy Buleza
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|22 (8)
|0.81
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.26
|Пихалёнок Александр
|6
|0.22
|Сарапий Эдуард
|4
|0.15
|Когут Игорь
|3
|0.11
|Пеглоу
|3
|0.11
|Адамюк Владимир
|3
|0.11
|Хамаче Янис
|2
|0.07
|Бланко Доминго
|1
|0.04
|Громов Артём
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Валентин Рубчинский
|1
|0.04
|Логинов Сергей
|1
|0.04
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Сваток Александр
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|5
|0
|Гончар Игорь
|5
|0
|Бандура Александр
|3
|1
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Мельник Александр
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Петько Сергей
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|0
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Бланко Доминго
|5
|0
|Назаренко Александр
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Когут Игорь
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Результаты матчей
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Днепр-1
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
7
5
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Днепр-1
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
7
30
Минай
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Днепр-1
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
14
35
Голы по времени матча
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
9
35%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
9
30
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
11%
2
7%
1-15
1
11%
5
17%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
2
22%
3
10%
46-60
3
33%
6
20%
61-75
2
22%
7
23%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Забито
20
56
8 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
4
20%
4
7%
1-15
2
10%
8
14%
16-30
2
10%
12
21%
31-45
2
10%
8
14%
46-60
5
25%
8
14%
61-75
5
25%
16
29%
76-90
Пропущено
27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 14
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
3
11%
6
29%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
5
19%
5
24%
61-75
7
26%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1
Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0
Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1
Результаты матчей
Минай
Днепр-1
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
7 раз 28%
0:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 60%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Минай
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
111
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
251
223
179
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|6
|1
|60 - 18
|63
|2.
|0:0
|27
|18
|6
|3
|57 - 22
|60
|3.
|26
|18
|4
|4
|57 - 28
|58
|4.
|26
|15
|5
|6
|39 - 23
|50
|5.
|26
|9
|13
|4
|38 - 31
|40
|6.
|26
|10
|5
|11
|22 - 28
|35
|7.
|26
|9
|6
|11
|31 - 35
|33
|8.
|25
|9
|6
|10
|21 - 27
|33
|9.
|26
|7
|8
|11
|30 - 36
|29
|10.
|26
|7
|6
|13
|20 - 31
|27
|11.
|26
|7
|6
|13
|31 - 38
|27
|12.
|0:0
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|13.
|26
|5
|12
|9
|20 - 39
|27
|14.
|26
|5
|9
|12
|26 - 36
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|26 - 49
|22
|16.
|26
|3
|4
|19
|18 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|33 - 14
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|3.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|31 - 11
|30
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|10 - 13
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|2.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|3.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|10.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7