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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Минай
0:0
Второй тайм: 78'
Днепр-1
0'
31' Желтая карточка
Бланко Доминго
41' Желтая карточка
Гончар Игорь
46' Желтая карточка
Петько Сергей
13
Бандура
Александр
4
Bohdan
Chuiev
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
33
Гончар
Игорь
78
Valeriy
Rogozynsky
22
Yegor
Tverdokhlib
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
8
Andriy
Buleza
77
Вишневский
Олег
1
Рыбак
Владислав
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
42
Пасич
Евгений
8
Пихалёнок
Александр
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
34
Танчик
Владимир
7
Довбик
Артём
10
Пеглоу
Минай
Днепр-1

История личных встреч

Минай
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

3.33
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

3.25
0.75

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

27
120

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 5 0.19
Вишневский Олег 3 0.12
Nazariy Vorobchak 2 0.08
Кравчук Юрий 2 0.08
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.08
Хахлев Алексей 1 0.04
Трубочкин Иван 1 0.04
Петько Сергей 1 0.04
Кулиев Эльдар 1 0.04
Danylo Golub 1 0.04
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Andriy Buleza 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 22 (8) 0.81
Гуцуляк Алексей 7 0.26
Пихалёнок Александр 6 0.22
Сарапий Эдуард 4 0.15
Когут Игорь 3 0.11
Пеглоу 3 0.11
Адамюк Владимир 3 0.11
Хамаче Янис 2 0.07
Бланко Доминго 1 0.04
Громов Артём 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Валентин Рубчинский 1 0.04
Логинов Сергей 1 0.04
Yevgen Pidlepenets 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Сваток Александр 0 0
Танчик Владимир 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 5 0
Гончар Игорь 5 0
Бандура Александр 3 1
Трубочкин Иван 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Мельник Александр 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Петько Сергей 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Вишневский Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Andriy Buleza 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 0
Бабенко Руслан 5 0
Бланко Доминго 5 0
Назаренко Александр 4 0
Сваток Александр 3 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Когут Игорь 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Пихалёнок Александр 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Довбик Артём 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Днепр-1
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

7
5
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Днепр-1
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

7
30
Минай
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Днепр-1
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

14
35

Голы по времени матча

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
9
35%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

9
30
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
11%
2
7%
1-15
1
11%
5
17%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
2
22%
3
10%
46-60
3
33%
6
20%
61-75
2
22%
7
23%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Забито

20
56
8 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
4
20%
4
7%
1-15
2
10%
8
14%
16-30
2
10%
12
21%
31-45
2
10%
8
14%
46-60
5
25%
8
14%
61-75
5
25%
16
29%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 14
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
3
11%
6
29%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
5
19%
5
24%
61-75
7
26%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1
Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0
Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1

Результаты матчей

Минай
Днепр-1

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
0:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 60%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Минай
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
1
11
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
1
12
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
25
1
2
23
1.5
17
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 6 1 60 - 18 63
2.
Днепр-1
 0:0 27 18 6 3 57 - 22 60
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Кривбасс
 26 10 5 11 22 - 28 35
7.
Ворскла
 26 9 6 11 31 - 35 33
8.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
11.
Верес
 26 7 6 13 31 - 38 27
12.
Минай
 0:0 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 0:0 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 0:0 13 3 5 5 10 - 13 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 0:0 14 9 3 2 26 - 11 30
2.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
6.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
7.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 0:0 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Гончар Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Бланко Доминго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится победой Днепр-1.
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Минай
Ничья
Днепр-1
9.10
9.20
1.85
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Минай
Днепр-1
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