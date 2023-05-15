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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:2
Конец матча
Александрия
0'
0:1
4' Гол
Ковалец Кирилл
0:2
11' Гол
Логинов Сергей
26' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
39' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
57' Желтая карточка
Михайленко Николай
58' Желтая карточка
Богданов Андрей
69' Желтая карточка
Попов Кирилл
75' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
82' Желтая карточка
Копына Юрий
90'+6
25
Волынец
Евгений
17
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
90
Богданов
Андрей
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
10
Ореховский
Павел
50
Болбат
Сергей
7
Лысенко
Владимир
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
18
Логинов
Сергей
4
Бабогло
Владислав
30
Копына
Юрий
91
Михайленко
Николай
14
Kyrylo
Sigeev
6
Ковалец
Кирилл
95
Мустафаев
Эмиль
8
Кулаков
Андрей
11
Мирошниченко
Денис
Колос Ковалёвка
Александрия

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Александрия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 8 (4) 0.31
Милько Вадим 4 (2) 0.15
Чоботенко Сергей 2 0.08
Безбородько Денис 2 0.08
Мякушко Сергей 1 0.04
Болбат Сергей 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Гончаренко Роман 1 0.04
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.26
Цуриков Андрей 5 0.19
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.15
Мирошниченко Денис 4 0.15
Ковалец Кирилл 4 0.15
Мустафаев Эмиль 2 0.07
Калитвинцев Владислав 2 0.07
Демченко Александр 2 0.07
Логинов Сергей 2 0.07
Костишин Денис 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Михайленко Николай 1 0.04
Bogdan Kobzar 1 0.04
Artem Shulyanskyi 1 0.04
Kyrylo Sigeev 1 0.04
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безбородько Денис 8 0
Милько Вадим 7 0
Богданов Андрей 7 0
Ореховский Павел 7 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Чоботенко Сергей 5 0
Ильин Олег 5 0
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Исаенко Евгений 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Волынец Евгений 2 0
Емец Владислав 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 5 0
Демченко Александр 3 1
Maksym Dyachuk 3 1
Рыбалка Сергей 4 0
Мирошниченко Денис 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Ковалец Кирилл 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Kyrylo Sigeev 3 0
Авагимян Артур 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Михайленко Николай 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Шевченко Никита 1 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Копына Юрий 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Мельник Александр 1 0
Скорко Данил 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
7
Колос Ковалёвка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

6
22
Колос Ковалёвка
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Александрия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

10
29

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
23%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
38%
1
7%
61-75
2
15%
6
43%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
31%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
1
14%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
29%
3
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
7
30%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
6
35%
1
6%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

20
37
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
4
20%
8
22%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
5
25%
3
8%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
7
35%
8
22%
61-75
2
10%
13
35%
76-90

Пропущено

30
32
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
10
33%
3
9%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
5
17%
8
25%
61-75
3
10%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0
Александрия
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1
Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Александрия

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

0:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
8
5
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
3
1
12
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
23
4
4
22
1.5
12
15
1
25
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 6 1 60 - 18 63
2.
Днепр-1
 27 19 5 3 58 - 22 62
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 27 10 13 4 40 - 31 43
6.
Кривбасс
 26 10 5 11 22 - 28 35
7.
Ворскла
 26 9 6 11 31 - 35 33
8.
Колос Ковалёвка
 26 9 6 11 21 - 29 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
11.
Верес
 26 7 6 13 31 - 38 27
12.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
13.
Минай
 26 6 8 12 19 - 29 26
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 23 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
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