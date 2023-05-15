Тур: 26. Стадион: Колос.
0:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолКовалец Кирилл
0:2
11' ГолЛогинов Сергей
26' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
39' Желтая карточкаМирошниченко Денис
57' Желтая карточкаМихайленко Николай
58' Желтая карточкаБогданов Андрей
69' Желтая карточкаПопов Кирилл
75' Желтая карточкаКовалец Кирилл
82' Желтая карточкаКопына Юрий
90'+6
Ход матча
4'
11'
26'
58'
69'
75'
82'
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
-
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сергей Кравченко
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Александрия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.31
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.15
|Чоботенко Сергей
|2
|0.08
|Безбородько Денис
|2
|0.08
|Мякушко Сергей
|1
|0.04
|Болбат Сергей
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Гончаренко Роман
|1
|0.04
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.26
|Цуриков Андрей
|5
|0.19
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.15
|Мирошниченко Денис
|4
|0.15
|Ковалец Кирилл
|4
|0.15
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.07
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.07
|Демченко Александр
|2
|0.07
|Логинов Сергей
|2
|0.07
|Костишин Денис
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Михайленко Николай
|1
|0.04
|Bogdan Kobzar
|1
|0.04
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.04
|Kyrylo Sigeev
|1
|0.04
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безбородько Денис
|8
|0
|Милько Вадим
|7
|0
|Богданов Андрей
|7
|0
|Ореховский Павел
|7
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Чоботенко Сергей
|5
|0
|Ильин Олег
|5
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Исаенко Евгений
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|5
|0
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
7
Колос Ковалёвка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
6
22
Колос Ковалёвка
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Александрия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
10
29
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
23%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
38%
1
7%
61-75
2
15%
6
43%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
31%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
1
14%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
29%
3
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
7
30%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
6
35%
1
6%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
20
37
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
4
20%
8
22%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
5
25%
3
8%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
7
35%
8
22%
61-75
2
10%
13
35%
76-90
Пропущено
30
32
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
10
33%
3
9%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
2
7%
4
13%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
5
17%
8
25%
61-75
3
10%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0
Александрия
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1
Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Александрия
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
0:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
85
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
113
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
234
422
1215
125
423
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|23 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7