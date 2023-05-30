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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 8856 Главный судья: Mikkel Redder
Раннерс
1:3
Конец матча
Орхус
0'
0:1
7' Гол
Дуэлунд Миккель
1:1
12' Гол
Энггаард Мэдс
21' Желтая карточка
Поульсен Николай
47' Желтая карточка
William Kaastrup
1:2
48' Гол
Андерсон Микаэль
1:3
56' Гол
Биссек Янн-Аурель
59' Желтая карточка
Уве Реслер
86' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
90' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
90' Желтая карточка
Юханссон Карл
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Дуэлунд Миккель
12'
Энггаард Мэдс
1:1
21'
 
Поульсен Николай
47'
William Kaastrup
 
48'
1:2
Андерсон Микаэль
56'
1:3
Биссек Янн-Аурель
(Дуэлунд Миккель)
59'
Анкерсен Якоб
Бабаян Эдгар
 
59'
Андерссон Адам
William Kaastrup
 
59'
 
Уве Реслер
70'
Одей Стивен
Эгхо Марвин
 
76'
 
Бьюр Петер
Дуэлунд Миккель
76'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
80'
Камара Аль-Хаджи
Бундгаард Филип
 
80'
Педерсен Миккель
Клюснер Тобиас
 
83'
 
Frederik Brandhof
Якоб Кевин
86'
Камара Аль-Хаджи
 
89'
 
Хеуген Сигурд
Мортенсен Патрик
89'
 
Дёйн Йелле
Андерсон Микаэль
90'
 
Хеуген Сигурд
90'
Юханссон Карл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 157 Количество передач 232
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
4
Юханссон
Карл
II
19
William
Kaastrup
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
11
Бабаян
Эдгар
40
Бундгаард
Филип
45
Эгхо
Марвин
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
4
Биссек
Янн-Аурель
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
17
Якоб
Кевин
6
Поульсен
Николай
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Раннерс
4-4-2
Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Раннерс
Орхус

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

40 матчей

45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
47.5%
15%
15 побед 19 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.32

Среднее время на гол

57
68

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

0.79
1.05

Среднее время на гол

114
85

Всего голов

48
47

Голов в среднем за матч

1.2
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35

Среднее время на гол

75
76

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.19
Бундгаард Филип 4 0.13
Анкерсен Якоб 3 0.1
Одей Стивен 3 0.1
Hugo Andersson2 3 0.1
Хег Даниэль 2 0.06
Копплин Бьорн 2 0.06
Бабаян Эдгар 2 0.06
Камара Аль-Хаджи 2 0.06
Энггаард Мэдс 2 0.06
Нордли Симен Болькан 2 0.06
Андерссон Адам 1 0.03
Клюснер Тобиас 1 0.03
Кехинде Тосин 1 0.03
Йонсен Лассер Берг 1 (1) 0.03
Лауэнборг Фредерик 1 0.03
Юханссон Карл II 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Педерсен Миккель 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 15 (5) 0.48
Андерсон Микаэль 5 0.16
Биссек Янн-Аурель 4 0.13
Якоб Кевин 3 0.1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.1
Дуэлунд Миккель 2 0.06
Хеуген Сигурд 2 0.06
Тингагер Фредерик 1 0.03
Кристенсен Томас 1 0.03
Sebastian Groenning 1 0.03
Бьюр Петер 1 0.03
Дёйн Йелле 1 0.03
Поульсен Николай 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Frederik Brandhof 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 5 1
Кехинде Тосин 5 0
Hugo Andersson2 5 0
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Педерсен Миккель 3 0
Одей Стивен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Гравес Симон 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Клюснер Тобиас 1 0
William Kaastrup 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 10 1
Беихмо Феликс 4 0
Хеуген Сигурд 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Хенриксен Тобиас 4 0
Якоб Кевин 4 0
Уве Реслер 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Дуэлунд Миккель 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Каль Эрик 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Хансен Йеспер 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0

Результаты матчей

Раннерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Орхус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
6
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Орхус
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

20
18
Раннерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
61% (19)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Орхус
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

29
24

Голы по времени матча

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
5
31%
4
21%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
7
47%
76-90

Забито

25
20
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
6
24%
4
20%
46-60
6
24%
3
15%
61-75
4
16%
4
20%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
7
32%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
5
23%
8
62%
76-90

Забито

41
39
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 19
6 Не забивали 8
4
10%
4
10%
1-15
3
7%
8
21%
16-30
7
17%
5
13%
31-45
8
20%
9
23%
46-60
10
24%
5
13%
61-75
9
22%
8
21%
76-90

Пропущено

44
28
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
9
20%
3
11%
1-15
4
9%
1
4%
16-30
8
18%
6
21%
31-45
10
23%
1
4%
46-60
4
9%
2
7%
61-75
9
20%
15
54%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1
Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0
Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Орхус 4:3 Орхус - Нордшелланн 1:1 Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - Орхус 0:1
Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1

Результаты матчей

Раннерс
Орхус

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
6
9
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
6
9
1.5
5
11
3
12
2.5
2
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
23
8
9
22
1.5
11
20
4
27
2.5
5
26
1
30
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 31 18 4 9 60 - 34 58
2.
Нордшелланн
 31 15 9 7 50 - 35 54
3.
Орхус
 31 14 8 9 39 - 28 50
4.
Виборг
 31 14 8 9 44 - 35 50
5.
Брондбю
 31 12 7 12 45 - 49 43
6.
Раннерс
 31 10 10 11 39 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 31 12 12 7 51 - 37 48
2.
Оденсе
 31 12 10 9 45 - 49 46
3.
Силькеборг
 31 10 8 13 43 - 49 38
4.
Хорсенс
 31 7 6 18 33 - 58 27
5.
Ольборг
 31 6 9 16 34 - 44 27
6.
Люнгбю
 31 6 9 16 30 - 49 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Брондбю
 16 7 3 6 27 - 29 24
6.
Раннерс
 16 6 3 7 16 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Орхус
 16 8 2 6 19 - 15 26
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19
6.
Нордшелланн
 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 17 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 10
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Весь список
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