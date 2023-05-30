Тур: 31. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 8856 Главный судья: Mikkel Redder
0'
0:1
7' ГолДуэлунд Миккель
1:1
12' ГолЭнггаард Мэдс
21' Желтая карточкаПоульсен Николай
47' Желтая карточкаWilliam Kaastrup
1:2
48' ГолАндерсон Микаэль
1:3
56' ГолБиссек Янн-Аурель
59' Желтая карточкаУве Реслер
86' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
90' Желтая карточкаХеуген Сигурд
90' Желтая карточкаЮханссон Карл
90'+6
Ход матча
7'
0:1
12'
1:1
21'
47'
48'
1:2
56'
59'
76'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
157 Количество передач 232
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
11
Бабаян
Эдгар
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
41 Jeppe Kudsk
-
42 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Раннерс
Орхус
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
40 матчей
45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед
Первый тайм
32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
47.5%
15%
15 побед 19 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.57
1.32
Среднее время на гол
57
68
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
0.79
1.05
Среднее время на гол
114
85
Всего голов
48
47
Голов в среднем за матч
1.2
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
Среднее время на гол
75
76
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.19
|Бундгаард Филип
|4
|0.13
|Анкерсен Якоб
|3
|0.1
|Одей Стивен
|3
|0.1
|Hugo Andersson2
|3
|0.1
|Хег Даниэль
|2
|0.06
|Копплин Бьорн
|2
|0.06
|Бабаян Эдгар
|2
|0.06
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.06
|Энггаард Мэдс
|2
|0.06
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.06
|Андерссон Адам
|1
|0.03
|Клюснер Тобиас
|1
|0.03
|Кехинде Тосин
|1
|0.03
|Йонсен Лассер Берг
|1 (1)
|0.03
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.03
|Юханссон Карл II
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Педерсен Миккель
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|15 (5)
|0.48
|Андерсон Микаэль
|5
|0.16
|Биссек Янн-Аурель
|4
|0.13
|Якоб Кевин
|3
|0.1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0.1
|Дуэлунд Миккель
|2
|0.06
|Хеуген Сигурд
|2
|0.06
|Тингагер Фредерик
|1
|0.03
|Кристенсен Томас
|1
|0.03
|Sebastian Groenning
|1
|0.03
|Бьюр Петер
|1
|0.03
|Дёйн Йелле
|1
|0.03
|Поульсен Николай
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|5
|1
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Hugo Andersson2
|5
|0
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Педерсен Миккель
|3
|0
|Одей Стивен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|10
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Хеуген Сигурд
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Хенриксен Тобиас
|4
|0
|Якоб Кевин
|4
|0
|Уве Реслер
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Дуэлунд Миккель
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Adam Daghim
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Орхус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
6
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Орхус
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
20
18
Раннерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
61% (19)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Орхус
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
29
24
Голы по времени матча
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
5
31%
4
21%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
7
47%
76-90
Забито
25
20
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
6
24%
4
20%
46-60
6
24%
3
15%
61-75
4
16%
4
20%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
7
32%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
5
23%
8
62%
76-90
Забито
41
39
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 19
6 Не забивали 8
4
10%
4
10%
1-15
3
7%
8
21%
16-30
7
17%
5
13%
31-45
8
20%
9
23%
46-60
10
24%
5
13%
61-75
9
22%
8
21%
76-90
Пропущено
44
28
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
9
20%
3
11%
1-15
4
9%
1
4%
16-30
8
18%
6
21%
31-45
10
23%
1
4%
46-60
4
9%
2
7%
61-75
9
20%
15
54%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1
Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0
Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Орхус 4:3 Орхус - Нордшелланн 1:1 Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - Орхус 0:1
Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1
Результаты матчей
Раннерс
Орхус
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
313
69
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
69
511
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
238
922
1120
427
526
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|4
|9
|60 - 34
|58
|2.
|31
|15
|9
|7
|50 - 35
|54
|3.
|31
|14
|8
|9
|39 - 28
|50
|4.
|31
|14
|8
|9
|44 - 35
|50
|5.
|31
|12
|7
|12
|45 - 49
|43
|6.
|31
|10
|10
|11
|39 - 46
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|12
|12
|7
|51 - 37
|48
|2.
|31
|12
|10
|9
|45 - 49
|46
|3.
|31
|10
|8
|13
|43 - 49
|38
|4.
|31
|7
|6
|18
|33 - 58
|27
|5.
|31
|6
|9
|16
|34 - 44
|27
|6.
|31
|6
|9
|16
|30 - 49
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|27 - 29
|24
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|16
|8
|2
|6
|19 - 15
|26
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
|6.
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|17 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|12 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|12 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 10
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6