Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Мадс Энггаард нанес удар, но тот был заблокирован.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Орхус

46' Йонсен Лассер Берг не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Раннерс

44' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Мадс Энггаард наказан за толчок Дуэлунд Миккель

42' Удар от ворот произведет Раннерс

42' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Хорошую попытку сделал Поульсен Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет Орхус

38' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Орхус

35' Удар от ворот произведет Орхус

35' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Раннерс

29' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Бабаян Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

26' Удар от ворот произведет Раннерс

24' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Дуэлунд Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Поульсен Николай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Орхус

19' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Раннерс

14' Линкс Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Дуэлунд Миккель из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Г О О О О Л - Мадс Энггаард из команды Раннерс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

11' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Орхус

11' Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали

10' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Дуэлунд Миккель первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

7' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Дуэлунд Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Раннерс

3' Дуэлунд Миккель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Раннерс начинает с центра поля