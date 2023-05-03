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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Иванов Сергей
Урал
0:1
Второй тайм
ЦСКА Москва

Ход матча

45'
0:1
Медина Хесус
(Мендес Виктор)
Прогнозы 192
Урал 21.9% (42)
X 13% (25)
ЦСКА Москва 65.1% (125)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ничья
ЦСКА Москва
3.86
5.30
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
22
Бевеев
Мингиян
4
Эмерсон
Рамос
2
Бегич
Сильвие
15
Кулаков
Денис
6
Сиссе
Ибраима
19
Мишкич
Даниэль
7
Юшин
Александр
10
Бикфалви
Эрик
9
Ранджелович
Лазар
20
Влут
Рай
35
Акинфеев
Игорь
27
Мойзес
Моура
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
да
Силва
88
Мендес
Виктор
5
Зделар
Саша
28
Медина
Хесус
22
Гаич
Милан
II
10
Обляков
Иван
20
Кучаев
Константин
91
Заболотный
Антон
Урал
ЦСКА Москва

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

25 матчей

8%
24%
68%
2 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

8%
44%
48%
2 победы 11 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
1:2
К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.58
0.85

Среднее время на гол

154
106

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.15
1.58

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 (1) 0.25
Газинский Юрий 2 0.17
Юшин Александр 2 0.17
Влут Рай 2 (1) 0.17
Каштанов Алексей 2 (1) 0.17
Егорычев Андрей 1 0.08
Сиссе Ибраима 1 0.08
Сунгатулин Фаниль 1 0.08
Железнов Юрий 1 0.08
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 3 (1) 0.25
Чалов Фёдор 3 (1) 0.25
Ермаков Никита 2 0.17
Мойзес Моура 1 0.08
Заболотный Антон 1 0.08
Виллиан да Силва 1 0.08
Кучаев Константин 1 0.08
Гайч Адольфо 1 0.08
Гайич Милан III 1 0.08
Гаич Милан II 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каштанов Алексей 3 1
Бевеев Мингиян 4 0
Юшин Александр 3 0
Гогличидзе Лео 3 0
Помазун Илья 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Егорычев Андрей 2 0
Сунгатулин Фаниль 2 0
Ранджелович Лазар 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Эмерсон Рамос 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Быковский Илья 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан да Силва 2 0
Обляков Иван 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Зделар Саша 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гаич Милан II 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
2
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
9
Урал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
5
63%
1
25%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
6
43%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
6
55%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2

Результаты матчей

Урал
ЦСКА Москва

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Урал
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10
1/4 финала - Путь РПЛ
3 Крылья Советов
2 Динамо Москва
3 ЦСКА Москва
1 Краснодар
2 Локомотив Москва
5 Спартак Москва
2 Ростов
3 Урал
1/2 финала - Путь РПЛ
2 Крылья Советов
3 ЦСКА Москва
2 Спартак Москва
3 Урал
Финал - Путь РПЛ
1 ЦСКА Москва
1 Урал

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Крылья Советов Цыпченко Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Каштанов Алексей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 4
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе ЦСКА произошла ротация. На поле появился вместо Кучаева сейчас Чалов. Ротация в нашем противостоянии.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И тут же звучит свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. ЦСКА ведет в счете. Первым же ударом в створ забили "армейцы". 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕДИНА! 0:1!
    Забивает мяч в ворота соперника ЦСКА. Классная атака "армейцев". На правом фланге Заболотный продавил соперника, отдал пас на Мендеса, который выкатил снаряд на левый край штрафной Медине. Тот нанес мощный удар в правую "девятку", сумев переправить сферу в сетку! Не было ни единого шанса у Помазуна тут выручить свой коллектив.
  • 45'
    Бикфалви отдал передачу на Юшина, который слева продирался к воротам соперника, но сумел его уверенно остановить Виллиан. Без фола!
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.
  • 44'
    Последние минуты первого тайма идут. Однако будет добавлено порядка 3-4 минут у нас, ведь в игре была пауза, связанная с отмененным голом Мойзеса и Заболотного в начале встречи.
  • Травма, повреждение
    43'
    Бегич повреждение получил, но уже вернулся к игре. Даже не пришлось медикам толком вмешиваться. О замене и речи быт не может. Игрок встречу продолжил.
  • Угловой
    42'
    Угловой заработали хозяева. Ранджелович выполнил с левого края заброс на дальнюю штангу, где до мяча никто из партнеров, несмотря на все усилия, добраться не удалось. 
  • 41'
    Ганчаренко стал себя более и менее спокойно вести на скамейке. Уже не так жестикулирует он, но все также гонит "шмелей" вперед, надеясь, что они забьют.
  • 39'
    Мендес пошел по центру к воротам соперника, после чего попытался пробить с 22-х метров по рамке соперника, но угодил в своего же футболиста.
  • 38'
    Не прессингует пока "Урал" своего соперника сегодня, а вот ЦСКА за счет давления выигрывает немало мячей на подступах к штрафной соперника, но забить пока не может. 
  • 36'
    ЦСКА снова атакую провел по левому флангу. Выполнил Константин с левого края подачу в штрафную соперника, но на дальнюю штангу доставил он сферу некачественно. Мяч ушел за лицевую линию.
  • 35'
    Бевеев слету нанес удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел в сторону ворот соперника, оказавшись в руках голкипера. Уверенно и надежно сыграно вратарем.
  • 34'
    Мендес отдал не Медину, тот отпасовал Кучаеву, а Константин с линии штрафной пробил в ближний угол - прямо в игрока "Урала" сфера прилетела.
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    • 32'
      Юшин сместился с левого края в центр, после чего с 23-х метров нанес выстрел по рамке соперника, но мяч понизу прилетел в руки Акинфееву, накрывшему сферу тяжестью своего тела. 
    • 31'
      Фёдор Чалов сегодня сидит на скамейке запасных у ЦСКА. Мне кажется, что может выйти он на поле в этой игре, если что-то не так для его команды в сегодняшней встрече пойдет. 
    • 30'
      Полчаса отыграли противники. Снова с левого краю пошла передача сейчас на Заболотного, который макушкой пробивал в сторону ворот, но в руки Помазуну сферу направил.
    • 28'
      Федотов просит своих ребят не расслабляться ни на минуту. Кажется, что ЦСКА начал медленно, но верно отдавать инициативу своему оппоненту.
    • 27'
      Пытался по флангу Кучаев продраться к штрафной соперника и даже с правого края попытался выполнить передачу на партнера, но мяч прилетел в руки голкиперу.
    • 26'
      Медина забросил мяч на Заболотного, который пытался в падении через себя перебросить сферу на Кучаева, но этот трюк и маневр Антону не удался. Потеря. 
    • 24'
      Медина на линии штрафной получил сейчас мяч, после чего прибежал к лицевой, откуда выполнил прострел, но попал в ногу защитнику. Сфера так и не ушла за пределы поля, застыв на "ленточке". 
    • 23'
      "Урал, Урал", - гонят фанаты вперед свой коллектив. ЦСКА пока, в целом, действует чуть активнее своего соперника. "Урал" в крайне редких случаях выходит в атаку, через центр поля. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Кучаев получил толчок от соперника, после чего сам грубо сфолил против Эмерсона. Прозвучал тут же свисток рефери, который остановил нашу встречу.
    • 21'
      Пытаются игроки ЦСКА сами себя завести. Идет передача на Заболотного, который пяткой сбросил мяч на левую стойку. Оттуда Медина простреливал мяч в центр, где никого из партнеров не оказалось.
    • 19'
      Гайич перешел на правый фланг атак ЦСКА. Именно отсюда он дважды выполнял прострельные передачи в штрафную "шмелей" - "Урал" спокойно отбился. 
    • 18'
      Кучаев сместился на фланг, выполнил подачу в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось. Была выбита сфера за пределы поля. 
    • 17'
      Мойзес нанес дальний удар по воротам соперника, но полетел снаряд чуть выше цели. Слишком сильно мяч улетел за пределы поля. Было опасно.
    • 15'
      Около 30 000 зрителей присутствует на стадионе сегодня. Прекрасная посещаемость. Атмосфера великолепная. Фанаты гонят "шмелей" вперед. 
    • 14'
      Даже эксперт Николаев сейчас в эфире ТВ сообщает, что если бы Мойзес мяча не коснулся, этот гол был бы засчитан. А так остается только констатировать взятие ворот.
    • 13'
      Фанаты начали активно поддерживать "Урал". Справедливо был отменен мяч. ЦСКА продолжает владеть снарядом, но пока не может счет открыть.
    • Видеоповтор
      11'
      Не коснись Мойзес этого мяч, и гол был бы засчитан, а так... Отобрался Моура гол у своего партнера, а также футболистов ЦСКА. счет на табло прежний. Судьи приняли окончательное решение.
    • 10'
      Ну, пока пауза повисает у нас в игре. Видим мы касание Мойзеса до "ленточки", друзья. Сложнейший эпизод для арбитров, но мне кажется, что "вне игры" имело место быть.
    • Офсайд
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОЙЗЕС! 0:1!
      Забивает ЦСКА гол, но он отменен арбитром. После подачи углового в центр штрафной Обляков пробил по воротам. Голкипер "Урала" отбил сферу в сторону. Заболотный пробил по воротам с добивания, а Мойзес зачем-то добил сферу в ворота, когда она итак влетала туда. Примечательно, что Моура точно был во "вне игры". Если так, то это невероятный курьез!
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Какой момент у Кучаева был! Успел сместиться сейчас сейчас Константин после передачи от Заболотного. Пробил в ближний угол игрок ЦСКА, но попал в голкипера "шмелей"!
    • 6'
      Мендес с левого края прострелил мяч на Кучаева, которому не дали разобраться в ситуации соперники, которые вынесли сферу в центр поля. Мячом продолжает владеть ЦСКА. 
    • 5'
      Футболисты ЦСКА побежали к воротам соперника. Заболотный попытался догнать снаряд у лицевой линии, но не оставил мяч в игре. Сфера за пределы поля улетела. 
    • 3'
      Футболисты "Урала" вышли сегодня на поле в черных цветах, а игроки ЦСКА вышли на футбольный газон в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • 2'
      Немало сегодня фанатов собралось в Екатеринбурге, на местном стадионе. Болельщиков ЦСКА также прилично на трибунах. Очень активная фанатская торсида у "армейцев" не оставит команду в гордом одиночестве.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча в Екатеринбурге! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
      Ассистент: Алексей Лунёв (Новосибирск);
      Ассистент: Валерий Данченко (Уфа);
      Резервный: Алексей Сухой (Люберцы).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках ответного финального матча Кубка России в Пути РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки екатеринбургского «Урала» и столичного ЦСКА. Встреча состоится в Екатеринбурге, на «Екатеринбург Арене».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 192
    Урал 21.9% (42)
    X 13% (25)
    ЦСКА Москва 65.1% (125)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.86
    5.30
    3.20
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Урал 0:1 ЦСКА Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 0:1 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    21.9% (42)
    Ничья
    13% (25)
    ЦСКА Москва
    65.1% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.38% (76)
    Меньше
    40.63% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    72.66% (93)
    Нет
    27.34% (35)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    28.6% (55)
    0:1 ЦСКА Москва
    11.5% (22)
    1:1 Ничья
    9.4% (18)
    2:1 Урал
    6.8% (13)
    0:2 ЦСКА Москва
    5.7% (11)
    1:3 ЦСКА Москва
    1.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (3)
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    Урал
    ЦСКА Москва
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