В перерыве в составе ЦСКА произошла ротация. На поле появился вместо Кучаева сейчас Чалов. Ротация в нашем противостоянии.

Последние минуты первого тайма идут. Однако будет добавлено порядка 3-4 минут у нас, ведь в игре была пауза, связанная с отмененным голом Мойзеса и Заболотного в начале встречи.

К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.

Бикфалви отдал передачу на Юшина, который слева продирался к воротам соперника, но сумел его уверенно остановить Виллиан. Без фола!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕДИНА! 0:1! Забивает мяч в ворота соперника ЦСКА. Классная атака "армейцев". На правом фланге Заболотный продавил соперника, отдал пас на Мендеса, который выкатил снаряд на левый край штрафной Медине. Тот нанес мощный удар в правую "девятку", сумев переправить сферу в сетку! Не было ни единого шанса у Помазуна тут выручить свой коллектив.

И тут же звучит свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. ЦСКА ведет в счете. Первым же ударом в створ забили "армейцы".

Мендес отдал не Медину, тот отпасовал Кучаеву, а Константин с линии штрафной пробил в ближний угол - прямо в игрока "Урала" сфера прилетела.

Бевеев слету нанес удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел в сторону ворот соперника, оказавшись в руках голкипера. Уверенно и надежно сыграно вратарем.

ЦСКА снова атакую провел по левому флангу. Выполнил Константин с левого края подачу в штрафную соперника, но на дальнюю штангу доставил он сферу некачественно. Мяч ушел за лицевую линию.

Не прессингует пока "Урал" своего соперника сегодня, а вот ЦСКА за счет давления выигрывает немало мячей на подступах к штрафной соперника, но забить пока не может.

Мендес пошел по центру к воротам соперника, после чего попытался пробить с 22-х метров по рамке соперника, но угодил в своего же футболиста.

Ганчаренко стал себя более и менее спокойно вести на скамейке. Уже не так жестикулирует он, но все также гонит "шмелей" вперед, надеясь, что они забьют.

Угловой заработали хозяева. Ранджелович выполнил с левого края заброс на дальнюю штангу, где до мяча никто из партнеров, несмотря на все усилия, добраться не удалось.

Бегич повреждение получил, но уже вернулся к игре. Даже не пришлось медикам толком вмешиваться. О замене и речи быт не может. Игрок встречу продолжил.

32' Юшин сместился с левого края в центр, после чего с 23-х метров нанес выстрел по рамке соперника, но мяч понизу прилетел в руки Акинфееву, накрывшему сферу тяжестью своего тела.

31' Фёдор Чалов сегодня сидит на скамейке запасных у ЦСКА. Мне кажется, что может выйти он на поле в этой игре, если что-то не так для его команды в сегодняшней встрече пойдет.

30' Полчаса отыграли противники. Снова с левого краю пошла передача сейчас на Заболотного, который макушкой пробивал в сторону ворот, но в руки Помазуну сферу направил.

28' Федотов просит своих ребят не расслабляться ни на минуту. Кажется, что ЦСКА начал медленно, но верно отдавать инициативу своему оппоненту.

27' Пытался по флангу Кучаев продраться к штрафной соперника и даже с правого края попытался выполнить передачу на партнера, но мяч прилетел в руки голкиперу.

26' Медина забросил мяч на Заболотного, который пытался в падении через себя перебросить сферу на Кучаева, но этот трюк и маневр Антону не удался. Потеря.

24' Медина на линии штрафной получил сейчас мяч, после чего прибежал к лицевой, откуда выполнил прострел, но попал в ногу защитнику. Сфера так и не ушла за пределы поля, застыв на "ленточке".

23' "Урал, Урал", - гонят фанаты вперед свой коллектив. ЦСКА пока, в целом, действует чуть активнее своего соперника. "Урал" в крайне редких случаях выходит в атаку, через центр поля.

22' Кучаев получил толчок от соперника, после чего сам грубо сфолил против Эмерсона. Прозвучал тут же свисток рефери, который остановил нашу встречу.