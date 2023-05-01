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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Урал
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 60
Урал 15% (9)
X 13.3% (8)
ЦСКА Москва 71.7% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
ЦСКА Москва
3.80
3.60
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

25 матчей

8%
24%
68%
2 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

8%
44%
48%
2 победы 11 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
1:2
К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.58
0.85

Среднее время на гол

154
106

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.15
1.58

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 (1) 0.27
Газинский Юрий 2 0.18
Юшин Александр 2 0.18
Влут Рай 2 (1) 0.18
Каштанов Алексей 2 (1) 0.18
Егорычев Андрей 1 0.09
Сиссе Ибраима 1 0.09
Сунгатулин Фаниль 1 0.09
Железнов Юрий 1 0.09
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.27
Медина Хесус 2 (1) 0.18
Ермаков Никита 2 0.18
Мойзес Моура 1 0.09
Заболотный Антон 1 0.09
Виллиан да Силва 1 0.09
Кучаев Константин 1 0.09
Гайч Адольфо 1 0.09
Гайич Милан III 1 0.09
Гаич Милан II 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каштанов Алексей 3 1
Бевеев Мингиян 4 0
Юшин Александр 3 0
Гогличидзе Лео 3 0
Помазун Илья 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Егорычев Андрей 2 0
Сунгатулин Фаниль 2 0
Ранджелович Лазар 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Эмерсон Рамос 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Быковский Илья 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан да Силва 2 0
Обляков Иван 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Зделар Саша 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гаич Милан II 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
2
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
9
Урал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
5
63%
1
25%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
6
43%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
6
55%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2

Результаты матчей

Урал
ЦСКА Москва

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Урал
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10
1/4 финала - Путь РПЛ
3 Крылья Советов
2 Динамо Москва
3 ЦСКА Москва
1 Краснодар
2 Локомотив Москва
5 Спартак Москва
2 Ростов
3 Урал
1/2 финала - Путь РПЛ
2 Крылья Советов
3 ЦСКА Москва
2 Спартак Москва
3 Урал
Финал - Путь РПЛ
1 ЦСКА Москва
1 Урал

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Крылья Советов Цыпченко Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Каштанов Алексей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 4
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 60
    Урал 15% (9)
    X 13.3% (8)
    ЦСКА Москва 71.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.80
    3.60
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    14.8% (9)
    Ничья
    13.1% (8)
    ЦСКА Москва
    72.1% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (29)
    Меньше
    47.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    37.7% (23)
    0:1 ЦСКА Москва
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    11.5% (7)
    0:2 ЦСКА Москва
    9.8% (6)
    2:1 Урал
    8.2% (5)
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    Урал
    ЦСКА Москва
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