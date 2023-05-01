Позже
История личных встреч
Урал
ЦСКА Москва
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
25 матчей
8%
24%
68%
2 победы 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
8%
44%
48%
2 победы 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.58
0.85
Среднее время на гол
154
106
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2.15
1.58
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|3 (1)
|0.27
|Газинский Юрий
|2
|0.18
|Юшин Александр
|2
|0.18
|Влут Рай
|2 (1)
|0.18
|Каштанов Алексей
|2 (1)
|0.18
|Егорычев Андрей
|1
|0.09
|Сиссе Ибраима
|1
|0.09
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0.09
|Железнов Юрий
|1
|0.09
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.27
|Медина Хесус
|2 (1)
|0.18
|Ермаков Никита
|2
|0.18
|Мойзес Моура
|1
|0.09
|Заболотный Антон
|1
|0.09
|Виллиан да Силва
|1
|0.09
|Кучаев Константин
|1
|0.09
|Гайч Адольфо
|1
|0.09
|Гайич Милан III
|1
|0.09
|Гаич Милан II
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каштанов Алексей
|3
|1
|Бевеев Мингиян
|4
|0
|Юшин Александр
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Егорычев Андрей
|2
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Ранджелович Лазар
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Эмерсон Рамос
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Быковский Илья
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан да Силва
|2
|0
|Обляков Иван
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
2
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
9
Урал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
5
63%
1
25%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
20%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
6
43%
76-90
Пропущено
11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
6
55%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2
Результаты матчей
Урал
ЦСКА Москва
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Урал
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
65
110
110
1/4 финала - Путь РПЛ
1/2 финала - Путь РПЛ
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Крылья Советов
|Цыпченко Дмитрий
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 3
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|4
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|4
Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва
Исход игры
Урал
14.8% (9)
Ничья
13.1% (8)
ЦСКА Москва
72.1% (44)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (29)
Меньше
47.27% (26)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
37.7% (23)
0:1 ЦСКА Москва
19.7% (12)
1:1 Ничья
11.5% (7)
0:2 ЦСКА Москва
9.8% (6)
2:1 Урал
8.2% (5)
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