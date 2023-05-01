Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5
|0.45
|Сперцян Эдуард
|4
|0.36
|Ахметов Ильзат
|2
|0.18
|Литвинов Вячеслав
|2
|0.18
|Кривцов Никита
|2
|0.18
|Олусегун Олакунле
|1
|0.09
|Кокшаров Александр
|1
|0.09
|Кобнан Мозес
|1
|0.09
|Рамирес Кристиан
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|0
|0
|Карпов Данил
|0
|0
|Волков Сергей Александрович
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|3 (1)
|0.43
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.14
|Макаров Сергей
|1
|0.14
|Азаров Владимир
|1
|0.14
|Сасин Дмитрий
|1
|0.14
|Сагуткин Даниил
|1
|0.14
|Понсе Андрес
|1
|0.14
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.14
|Кожедуб Святослав
|1
|0.14
|Салтыков Никита
|1
|0.14
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Волков Сергей Александрович
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|3
|1
|Азаров Владимир
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Акрон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
0
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
11
Краснодар
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Акрон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 2
1
14%
1
9%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
1
0%
0%
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
3
17%
5
42%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2
Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1
Акрон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0
Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1
Результаты матчей
Краснодар
Акрон
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
11
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
61
65
34
29
16
110
16
Будет доступно позже.
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Крылья Советов
|Цыпченко Дмитрий
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 3
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|4
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|4
Прогнозы на матч Краснодар - Акрон
Исход игры
Краснодар
90.6% (48)
Ничья
0% (0)
Акрон
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
41.67% (20)
Нет
58.33% (28)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
35.8% (19)
2:1 Краснодар
26.4% (14)
1:0 Краснодар
9.4% (5)
3:1 Краснодар
5.7% (3)
3:0 Краснодар
5.7% (3)
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