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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Краснодар
 
Позже
Акрон
Прогнозы 54
Краснодар 90.7% (49)
X 0% (0)
Акрон 9.3% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Акрон
8.40
5.30
8.90
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 0.45
Сперцян Эдуард 4 0.36
Ахметов Ильзат 2 0.18
Литвинов Вячеслав 2 0.18
Кривцов Никита 2 0.18
Олусегун Олакунле 1 0.09
Кокшаров Александр 1 0.09
Кобнан Мозес 1 0.09
Рамирес Кристиан 0 0
Сорокин Егор 0 0
Бородин Сергей Алексеевич 0 0
Карпов Данил 0 0
Волков Сергей Александрович 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 3 (1) 0.43
Савичев Константин 1 (1) 0.14
Макаров Сергей 1 0.14
Азаров Владимир 1 0.14
Сасин Дмитрий 1 0.14
Сагуткин Даниил 1 0.14
Понсе Андрес 1 0.14
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.14
Кожедуб Святослав 1 0.14
Салтыков Никита 1 0.14

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Хуниор 2 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Рамирес Кристиан 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Черников Александр 1 0
Самко Владислав 1 0
Волков Сергей Александрович 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Кривцов Никита 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 3 1
Азаров Владимир 2 0
Песегов Евгений 1 0
Савичев Константин 1 0
Палиенко Максим 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Понсе Андрес 1 0
Салтыков Никита 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Акрон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
11
Краснодар
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Акрон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 2
1
14%
1
9%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
1
0%
0%

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
3
17%
5
42%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2
Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1
Акрон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0
Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1

Результаты матчей

Краснодар
Акрон

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
1
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
1
6
5
1.5
3
4
2
9
2.5
1
6
1
10
3.5
1
6

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Крылья Советов Цыпченко Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Каштанов Алексей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 4
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 54
    Краснодар 90.7% (49)
    X 0% (0)
    Акрон 9.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Акрон
    8.40
    5.30
    8.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Краснодар - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар - Акрон

    Исход игры
    Краснодар
    90.6% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Акрон
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (20)
    Нет
    58.33% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    35.8% (19)
    2:1 Краснодар
    26.4% (14)
    1:0 Краснодар
    9.4% (5)
    3:1 Краснодар
    5.7% (3)
    3:0 Краснодар
    5.7% (3)
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    Краснодар
    Акрон
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