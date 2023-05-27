Тур: 8.
1:1
Перерыв
Ход матча
31'
34'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Madson
II
26
Erick2
92
Pablo
I
31
Adriel
Ramos
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
45
Mila
54
Cuiabano
11
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Pablo IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
-
-
28 Tomas Cuello
-
-
2 Khellven
-
17 Hugo Moura
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
-
31 Adriel RamosВратарь
- Защитник
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 MilaПолузащитник
- Полузащитник
-
54 CuiabanoНападающий
-
11 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
36 Nata
-
-
-
-
-
-
38 Lian
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
35 матчей
25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.3%
51.4%
34.3%
5 побед 18 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.35
Среднее время на гол
73
255
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.65
0.89
Среднее время на гол
54
101
Всего голов
50
22
Голов в среднем за матч
1.43
0.63
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
143
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|3
|0.38
|Виллиан Сикейра
|2
|0.25
|Christian Cardoso
|2
|0.25
|Pablo I
|1
|0.13
|Каноббио Агустин
|1
|0.13
|Erick2
|1
|0.13
|Энрике Педру II
|1
|0.13
|Витор Буэно
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|2
|0.25
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.25
|Bitello
|2
|0.25
|Кристальдо Франко
|1 (1)
|0.13
|Vinicius X
|1
|0.13
|Педро Жоао II
|1
|0.13
|Вильясанти Матиас
|1
|0.13
|Cuiabano
|1
|0.13
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|1
|1
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|Энрике Педру II
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Витор Буэно
|2
|0
|Каноббио Агустин
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
|Leonardo Linck
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Бруно Увини
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
|Mila
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
1
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
7
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Гремио
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
60%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5
Гремио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1
Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|1:1
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|11 - 6
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|9.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|11.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|17.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|7.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|14.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3