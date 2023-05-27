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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Перерыв
Гремио
0'
0:1
31' Гол
Cuiabano
1:1
34' Гол
Роке Витор
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
6
Фернандо
Менегаццо
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
14
Каноббио
Агустин
8
Витор
Буэно
92
Pablo
I
9
Роке
Витор
31
Adriel
Ramos
53
Gustavo
Martins
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
2
Фабио
да
Сильва
20
Вильясанти
Матиас
45
Mila
22
Рейналдо
Мануэл
54
Cuiabano
11
Vinicius
X
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Гремио
3-4-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

35 матчей

25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
51.4%
34.3%
5 побед 18 ничьих 12 побед

История матчей

СA
4:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
К
2:0
СA
2:1
К
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
К
2:3
К
4:0
СA
0:2
СA
1:0
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.35

Среднее время на гол

73
255

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

50
22

Голов в среднем за матч

1.43
0.63

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
143

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 3 0.38
Виллиан Сикейра 2 0.25
Christian Cardoso 2 0.25
Pablo I 1 0.13
Каноббио Агустин 1 0.13
Erick2 1 0.13
Энрике Педру II 1 0.13
Витор Буэно 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Bento Krepski 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 2 0.25
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.25
Bitello 2 0.25
Кристальдо Франко 1 (1) 0.13
Vinicius X 1 0.13
Педро Жоао II 1 0.13
Вильясанти Матиас 1 0.13
Cuiabano 1 0.13
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 1 1
Фернандиньо Фернандо 2 0
Энрике Педру II 2 0
Pablo I 2 0
Витор Буэно 2 0
Каноббио Агустин 2 0
Erick2 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Hugo Moura 1 0
Bento Krepski 1 0
Leonardo Linck 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Бруно Увини 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Суарес Луис 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Натан Аллан 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Bitello 1 0
Gustavo Martins 1 0
Mila 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
1
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
7
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Гремио
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
60%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5
Гремио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1
Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
4.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Крузейро
 7 4 0 3 11 - 6 12
7.
Фламенго
 7 4 0 3 13 - 9 12
8.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
9.
Гремио
 1:1 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
11.
Форталеза Сеара
 0:0 8 2 5 1 10 - 6 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
15.
Куяба
 7 2 1 4 6 - 12 7
16.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
17.
Васко да Гама
 0:0 8 1 4 3 8 - 11 7
18.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Гремио
 1:1 4 2 2 0 7 - 4 8
8.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
10.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
14.
Форталеза Сеара
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Васко да Гама
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Васко да Гама
 0:0 5 1 3 1 6 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Гремио
 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Витор Буэно сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Vitor Roque бьет в цель!
  • 31'
    Everton сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Cuiabano бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Гремио
5.70
3.92
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио онлайн

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Атлетико Паранаэнсе
Гремио
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