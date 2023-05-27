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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Атлетико Паранаэнсе
1:2
Конец матча
Гремио
0'
0:1
31' Гол
Cuiabano
1:1
34' Гол
Роке Витор
1:2
49' Гол
Бруно Увини
55' Желтая карточка
Витор Буэно
55' Желтая карточка
Adriel Ramos
56' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
76' Желтая карточка
Thiago Heleno
90' Желтая карточка
Андре
90' Желтая карточка
Gustavo Martins
90'+9
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
6
Фернандо
Менегаццо
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
14
Каноббио
Агустин
8
Витор
Буэно
92
Pablo
I
9
Роке
Витор
31
Adriel
Ramos
53
Gustavo
Martins
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
2
Фабио
да
Сильва
20
Вильясанти
Матиас
45
Mila
22
Рейналдо
Мануэл
54
Cuiabano
11
Vinicius
X
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Гремио
3-4-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

35 матчей

25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
51.4%
34.3%
5 побед 18 ничьих 12 побед

История матчей

СA
4:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
К
2:0
СA
2:1
К
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
К
2:3
К
4:0
СA
0:2
СA
1:0
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.35

Среднее время на гол

73
255

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

50
22

Голов в среднем за матч

1.43
0.63

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
143

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 3 0.38
Виллиан Сикейра 2 0.25
Christian Cardoso 2 0.25
Pablo I 1 0.13
Каноббио Агустин 1 0.13
Erick2 1 0.13
Энрике Педру II 1 0.13
Витор Буэно 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Bento Krepski 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 2 0.25
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.25
Bitello 2 0.25
Кристальдо Франко 1 (1) 0.13
Бруно Увини 1 0.13
Vinicius X 1 0.13
Педро Жоао II 1 0.13
Вильясанти Матиас 1 0.13
Cuiabano 1 0.13
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Рейналдо Мануэл 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Буэно 3 0
Сантана Алекс 1 1
Фернандиньо Фернандо 2 0
Энрике Педру II 2 0
Pablo I 2 0
Каноббио Агустин 2 0
Erick2 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Thiago Heleno 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Hugo Moura 1 0
Bento Krepski 1 0
Leonardo Linck 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Бруно Увини 2 0
Vinicius X 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gustavo Martins 2 0
Андре 1 0
Суарес Луис 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Mila 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гремио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
1
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
7
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5
Гремио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1
Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Крузейро
 1:0 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
5.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
6.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
8.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
9.
Фламенго
 0:1 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
11.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Куяба
 1:0 8 3 1 4 7 - 12 10
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
16.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
17.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
18.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 0:1 8 0 2 6 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Фламенго
 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
6.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
11.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
13.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Крузейро
 1:0 4 2 0 2 3 - 4 6
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Куяба
 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
18.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
19.
Коритиба Парана
 0:1 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 1:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Куяба
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Фламенго
 0:1 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
20.
Коритиба Парана
 0:1 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    98'
    Gustavo Martins получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Andre получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Everton уходит с поля. Nathan Ribeiro выходит вместо него
  • 81'
    Витор Буэно уходит с поля. Виллиан Сикейра выходит вместо него
  • 81'
    Мадсон уходит с поля. Хеллвен выходит вместо него
  • 79'
    Винисиус уходит с поля. Andre выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      55'
      Адриэль Рамос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      55'
      Витор Буэно получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Рейналдо Мануэл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Бруно Увини бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Витор Буэно сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Vitor Roque бьет в цель!
    • 31'
      Everton сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Cuiabano бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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