Тур: 31. Стадион: БайАрена. Главный судья: Цвайер Феликс
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
21
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
29
Тилманн
Ян
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
21 Адли АминНападающий
-
27 Вирц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
Кёльн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.08
1.27
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.3
|Фримпонг Жереми
|8
|0.27
|Гложек Адам
|5
|0.17
|Азмун Сердар
|4
|0.13
|Амири Надим
|4 (1)
|0.13
|Демирбай Керем
|3
|0.1
|Адли Амин
|3
|0.1
|Баккер Митчел
|3
|0.1
|Паласиос Эсекиэль
|3 (2)
|0.1
|Шик Патрик
|3
|0.1
|Андрих Роберт
|2
|0.07
|Вирц Флориан
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Та Джонатан
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.03
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.2
|Схири Эльес
|6
|0.2
|Тиггес Штеффен
|5
|0.17
|Любичич Деян
|4
|0.13
|Майна Линтон
|3
|0.1
|Гусенбашич Денис
|3
|0.1
|Тилманн Ян
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|2
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|10
|2
|Андрих Роберт
|8
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Амири Надим
|5
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|1
|1
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|7
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Схири Эльес
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
8
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Кёльн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
20
21
Байер Л
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Кёльн
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
30
29
Голы по времени матча
Забито
34
17
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
9%
3
18%
1-15
5
15%
3
18%
16-30
6
18%
5
29%
29%
31-45
10
29%
29%
1
6%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
6
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
33
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
12%
5
15%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
3
18%
7
21%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
3
18%
7
21%
61-75
4
24%
6
18%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
19%
1
4%
31-45
6
29%
7
30%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
20%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
32%
3
20%
76-90
Забито
55
40
21 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
4
7%
6
15%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
10
18%
6
15%
31-45
16
29%
29%
8
20%
46-60
9
16%
4
10%
61-75
9
16%
9
23%
76-90
Пропущено
39
48
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
4
10%
8
17%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
6
15%
10
21%
31-45
6
15%
6
13%
46-60
6
15%
11
23%
61-75
11
28%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0
Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3
Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4
Результаты матчей
Байер Л
Кёльн
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:3
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
6 раз 20%
1
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
7 раз 23%
3
6 раз 20%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
114
510
411
510
312
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
78
510
510
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
1713
1812
1020
921
822
327
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|81 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|49 - 43
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|40 - 48
|35
|12.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|48 - 58
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 57
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|18.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - Кёльн
Исход игры
Байер Л
93.8% (122)
Ничья
6.2% (8)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
39.2% (51)
2:0 Байер Л
15.4% (20)
3:1 Байер Л
12.3% (16)
1:0 Байер Л
9.2% (12)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:2 Байер Л
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
4:1 Байер Л
1.5% (2)
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