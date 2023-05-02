Тур: 31. Стадион: БайАрена.
История личных встреч
Байер Л
Кёльн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.08
1.27
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.3
|Фримпонг Жереми
|8
|0.27
|Гложек Адам
|5
|0.17
|Азмун Сердар
|4
|0.13
|Амири Надим
|4 (1)
|0.13
|Демирбай Керем
|3
|0.1
|Адли Амин
|3
|0.1
|Баккер Митчел
|3
|0.1
|Паласиос Эсекиэль
|3 (2)
|0.1
|Шик Патрик
|3
|0.1
|Андрих Роберт
|2
|0.07
|Вирц Флориан
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Та Джонатан
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.03
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.2
|Схири Эльес
|6
|0.2
|Тиггес Штеффен
|5
|0.17
|Любичич Деян
|4
|0.13
|Майна Линтон
|3
|0.1
|Гусенбашич Денис
|3
|0.1
|Тилманн Ян
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|2
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|10
|2
|Андрих Роберт
|8
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Амири Надим
|5
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|1
|1
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|7
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Схири Эльес
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
8
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Кёльн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
20
21
Байер Л
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Кёльн
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
30
29
Голы по времени матча
Забито
34
17
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
9%
3
18%
1-15
5
15%
3
18%
16-30
6
18%
5
29%
29%
31-45
10
29%
29%
1
6%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
6
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
33
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
12%
5
15%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
3
18%
7
21%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
3
18%
7
21%
61-75
4
24%
6
18%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
19%
1
4%
31-45
6
29%
7
30%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
20%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
32%
3
20%
76-90
Забито
55
40
21 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
4
7%
6
15%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
10
18%
6
15%
31-45
16
29%
29%
8
20%
46-60
9
16%
4
10%
61-75
9
16%
9
23%
76-90
Пропущено
39
48
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
4
10%
8
17%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
6
15%
10
21%
31-45
6
15%
6
13%
46-60
6
15%
11
23%
61-75
11
28%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0
Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3
Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4
Результаты матчей
Байер Л
Кёльн
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:3
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
6 раз 20%
1
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
7 раз 23%
3
6 раз 20%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
114
510
411
510
312
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
78
510
510
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
1713
1812
1020
921
822
327
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|81 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|49 - 43
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|40 - 48
|35
|12.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|48 - 58
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 57
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|18.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|10
Прогнозы на матч Байер Л - Кёльн
Исход игры
Байер Л
93.9% (46)
Ничья
6.1% (3)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
55.1% (27)
2:0 Байер Л
14.3% (7)
3:1 Байер Л
10.2% (5)
1:0 Байер Л
6.1% (3)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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