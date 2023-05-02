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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Кёльн
Прогнозы 49
Байер Л 93.9% (46)
X 6.1% (3)
Кёльн 0% (0)
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Байер Л
Ничья
Кёльн
1.67
4.34
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Байер Л
Кёльн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:4
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.08
1.27

Среднее время на гол

83
70

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 9 0.3
Фримпонг Жереми 8 0.27
Гложек Адам 5 0.17
Азмун Сердар 4 0.13
Амири Надим 4 (1) 0.13
Демирбай Керем 3 0.1
Адли Амин 3 0.1
Баккер Митчел 3 0.1
Паласиос Эсекиэль 3 (2) 0.1
Шик Патрик 3 0.1
Андрих Роберт 2 0.07
Вирц Флориан 1 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Та Джонатан 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.03
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 6 (3) 0.2
Схири Эльес 6 0.2
Тиггес Штеффен 5 0.17
Любичич Деян 4 0.13
Майна Линтон 3 0.1
Гусенбашич Денис 3 0.1
Тилманн Ян 2 0.07
Зельке Дейви 2 0.07
Адамян Саркис 1 0.03
Шмиц Бенно 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Дитц Флориан 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 10 2
Андрих Роберт 8 0
Та Джонатан 6 0
Амири Надим 5 0
Баккер Митчел 3 1
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Демирбай Керем 3 0
Диаби Мусса 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 1 1
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Вирц Флориан 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 7 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Схири Эльес 5 0
Мартель Эрик 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Тилманн Ян 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Швебе Марвин 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Байер Л
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
8
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Кёльн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

20
21
Байер Л
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Кёльн
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

30
29

Голы по времени матча

Забито

34
17
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
9%
3
18%
1-15
5
15%
3
18%
16-30
6
18%
5
29%
29%
31-45
10
29%
29%
1
6%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
6
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
33
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
12%
5
15%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
3
18%
7
21%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
3
18%
7
21%
61-75
4
24%
6
18%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
19%
1
4%
31-45
6
29%
7
30%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
20%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
32%
3
20%
76-90

Забито

55
40
21 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
4
7%
6
15%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
10
18%
6
15%
31-45
16
29%
29%
8
20%
46-60
9
16%
4
10%
61-75
9
16%
9
23%
76-90

Пропущено

39
48
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
4
10%
8
17%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
6
15%
10
21%
31-45
6
15%
6
13%
46-60
6
15%
11
23%
61-75
11
28%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0
Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3
Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4

Результаты матчей

Байер Л
Кёльн

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:3
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
6 раз 20%
1
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
7 раз 23%
3
6 раз 20%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
11
4
1.5
5
10
4
11
2.5
5
10
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
5
10
5
10
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
17
13
18
12
1.5
10
20
9
21
2.5
8
22
3
27
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 30 12 9 9 49 - 43 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
11.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 30 6 9 15 28 - 57 27
18.
Герта
 Заявка 30 5 7 18 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Байер Л.
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    1.63 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Байер Л 93.9% (46)
    X 6.1% (3)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Кёльн
    1.67
    4.34
    5.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Байер Л - Кёльн онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Кёльн

    Исход игры
    Байер Л
    93.9% (46)
    Ничья
    6.1% (3)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    55.1% (27)
    2:0 Байер Л
    14.3% (7)
    3:1 Байер Л
    10.2% (5)
    1:0 Байер Л
    6.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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