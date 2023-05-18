Стадион: Страндваллен. Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
0'
0:1
45' ГолСадик Ибраим
0:2
45' ГолСадик Ибраим
45' Желтая карточкаРюгор Миккель
0:3
48' ГолРюгор Миккель
54' Желтая карточкаБрорссон Арвид
0:4
66' ГолГустафссон Самуэль
1:4
85' Гол в свои воротаХаммар Юхан
90'+4
Ход матча
45'
0:1
45'
45'
48'
54'
66'
85'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
15
Кричак
Иван
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Штоль АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Pontus Dahbo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мьельбю
Хеккен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 13 побед
22 матча
9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2.5
1.9
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.86
1.41
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Херман
|1
|0.25
|Otto Rosengren
|1
|0.25
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|2
|0.5
|Momodou Sonko
|1
|0.25
|Рюгор Миккель
|1
|0.25
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.25
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.25
|Густафссон Самуэль
|1
|0.25
|Amane Romeo
|1
|0.25
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.25
|Траоре Бени
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Йоханссон Херман
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Мьельбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Мьельбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2
Хеккен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1
Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2
Результаты матчей
Мьельбю
Хеккен
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
|Хельсинборг
|Amar Muhsin
|4
|Мальмё
|Галль Ромен
|3
|Мальмё
|Сейдиу Патриот
|3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|2
|Интер Стокгольм
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|Эльфсборг
|Emmanuel Boateng2
|1
|Эребру Сюрианска
|Konrad Gustafsson
|1
|ИФК Лидинго
|William Sonntag
|1
|АИК
|Дурмаз Джимми
|1