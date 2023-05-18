  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Кубок 2022-2023

Швеция: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
Мьельбю
1:4
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
45' Гол
Садик Ибраим
0:2
45' Гол
Садик Ибраим
45' Желтая карточка
Рюгор Миккель
0:3
48' Гол
Рюгор Миккель
54' Желтая карточка
Брорссон Арвид
0:4
66' Гол
Густафссон Самуэль
1:4
85' Гол в свои ворота
Хаммар Юхан
90'+4

Ход матча

45'
0:1
Садик Ибраим
(Рюгор Миккель)
45'
0:2
Садик Ибраим
(Ларсен Ларс Олден)
45'
 
Рюгор Миккель
46'
 
Momodou Sonko
Садик Ибраим
48'
0:3
Рюгор Миккель
(Kristoffer Lund Hansen)
54'
Брорссон Арвид
 
65'
Лёфквист Дэвид
Густафссон Виктор
 
65'
Эйле Ноа
Петтерссон Том
 
65'
Фенгер Макс
Йоханссон Александр
 
66'
0:4
Густафссон Самуэль
(Momodou Sonko)
68'
 
Камара Ола
Траоре Бени
68'
 
Хаммар Юхан
Сандберг Симон
76'
 
Тотлэнд Томас
Ларсен Ларс Олден
79'
 
Ходжич Кадир
Kristoffer Lund Hansen
82'
Моро Мамудо
Штоль Адам
 
82'
Elliot Stroud
Перссон Ноа
 
85'
Хаммар Юхан
1:4

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Тернквист
Ноэль
15
Кричак
Иван
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
3
Брорссон
Арвид
8
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
16
Йоханссон
Александр
11
Штоль
Адам
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
Мьельбю
3-5-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хеккен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 13 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

2.5
1.9

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.86
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Херман 1 0.25
Otto Rosengren 1 0.25
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 2 0.5
Momodou Sonko 1 0.25
Рюгор Миккель 1 0.25
Ларсен Ларс Олден 1 0.25
Тёрготт Блэйр 1 0.25
Густафссон Самуэль 1 0.25
Amane Romeo 1 0.25
Густафссон Симон 1 (1) 0.25
Траоре Бени 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Йоханссон Херман 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 1 0
Густафссон Симон 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Мьельбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Мьельбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2
Хеккен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1
Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2

Результаты матчей

Мьельбю
Хеккен

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1/4 финала
4 Кальмар
5 Мьельбю
2 Хаммарбю
1 АИК
3 Хеккен
0 ИФК Норрчепинг
7 Юргорден
5 Мальмё
1/2 финала
1 Мьельбю
0 Хаммарбю
3 Хеккен
0 Юргорден
Финал
1 Мьельбю
4 Хеккен

Топ бомбардиров
Хельсинборг Amar Muhsin 4
Мальмё Галль Ромен 3
Мальмё Сейдиу Патриот 3
Мальмё Кристиансен Андерс 2
Мальмё Ракип Эрдаль 2
Весь список

Топ нарушителей
Интер Стокгольм Альмстрём-Тахти Филип 1
Эльфсборг Emmanuel Boateng2 1
Эребру Сюрианска Konrad Gustafsson 1
ИФК Лидинго William Sonntag 1
АИК Дурмаз Джимми 1
Весь список
  • 92'
    Хеккен пытается что-то создать.
  • 92'
    Хеккен контролирует мяч.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хеккен
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Otto Rosengren нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 91'
    Noah Eile ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Хаммар Юхан из команды Хеккен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Elliot Stroud выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Мьельбю 1:4 Хеккен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     