Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Elliot Stroud выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Benie Traore выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Herman Johansson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

53' Команда Хеккен играла лучше в этом тайме.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Рюгор Миккель получил желтую карточку от судьи

50' Benie Traore сделал ключевой пас для гола!

49' Ларсен Ларс Олден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Хеккен совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хеккен совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Мьельбю

46' Густафссон Самуэль из команды Хеккен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Мьельбю

43' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Herman Johansson выиграл воздушное противоборство у Amane Romeo

41' Удар от ворот произведет Мьельбю

40' Amane Romeo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хеккен совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Мьельбю

38' Otto Rosengren навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Мьельбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Otto Rosengren навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Мьельбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Мьельбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Садик Ибраим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Шанс! Benie Traore из команды Хеккен пробил головой, но мимо

29' Удар от ворот произведет Хеккен

28' Мьельбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Мьельбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Сандберг Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хеккен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Мьельбю

24' Густафссон Самуэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Amane Romeo из команды Хеккен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Colin Roesler успешно блокирует удар.

23' Benie Traore нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Amane Romeo из команды Хеккен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Otto Rosengren выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мьельбю совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хеккен совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Хеккен

20' Herman Johansson из команды Мьельбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Матч возобновлен

18' Матч остановлен

16' Мьельбю совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Мьельбю совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мьельбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Хеккен

9' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Рюгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мьельбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Colin Roesler ослабляет давление, выбив мяч.

7' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Мьельбю

5' Мьельбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мьельбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хеккен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хеккен совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Мьельбю совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Тернквист Ноэль взял и забрал мяч на выходе

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хеккен начинает с центра поля