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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 10.
Утсиктенс
2:1
Второй тайм: 90+'
Эребру
0'
0:1
24' Гол в свои ворота
Брандт Йеспер
1:1
30' Гол в свои ворота
Бергмарк Никлас
37' Желтая карточка
Бергмарк Никлас
72' Желтая карточка
Пекальски Иво
2:1
74' Гол
Lucas Hedlund
77' Желтая карточка
Ларссон Джейк
90' Желтая карточка
Бьёрнквист Даниэль
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
21
Мартинссон
Фредрик
10
Albin
Skoglund
7
Бом
Карл
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
7
Сегер
Давид
22
Lucas
Shlimon
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
48
Миллескуг
Ноэль
12
Ларссон
Джейк
Утсиктенс
3-5-2
Эребру
3-4-3

История личных встреч

Утсиктенс
Эребру

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 6 0.6
Erik Westermark 3 0.3
Allan Mohideen 2 0.2
Erik Gunnarsson2 2 0.2
Бом Карл 1 0.1
Мартинссон Фредрик 1 0.1
Albin Skoglund 1 0.1
Emir Bosnic 1 0.1
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Sebastian Lagerlund 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 3 0.3
Андрессон Аксель 1 0.1
Adam Bark 1 0.1
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.1
Сегер Давид 1 0.1
Adi Fisic 1 0.1
Валкер Кевин 0 0
Ларссон Джейк 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 4 1
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Allan Mohideen 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Emir Bosnic 1 0
Sebastian Lagerlund 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 3 0
Андрессон Аксель 2 0
Бьёрнквист Даниэль 1 0
Adam Bark 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2
Утсиктенс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
4
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
4
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
1
6%
4
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1
Эребру
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2
Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3

Результаты матчей

Утсиктенс
Эребру

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2:1 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Вестерос
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
8.
Эстерсунд
 1:1 10 3 5 2 13 - 10 14
9.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
10.
Браге
 1:1 10 3 3 4 10 - 15 12
11.
Эргрюте
 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
Гефле
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Эребру
 1:2 10 2 4 4 9 - 12 10
15.
Хельсинборг
 9 1 2 6 5 - 10 5
16.
Сковде АИК
 9 0 2 7 8 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 2:1 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
8.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Браге
 1:1 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эребру
 1:2 5 1 3 1 4 - 3 6
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 1:1 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2:1 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
Эстерсунд
 1:1 6 2 3 1 6 - 3 9
6.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Эребру
 1:2 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Браге
 1:1 5 1 1 3 4 - 11 4
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 5 0 0 5 2 - 11 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 6 (1)
Треллеборг Filip Bohman 6
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Бергмарк Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Бергмарк Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Брандт Йеспер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Утсиктенс
    Ничья
    Эребру
    3.00
    8.00
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