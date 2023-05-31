Тур: 10.
0'
0:1
24' Гол в свои воротаБрандт Йеспер
1:1
30' Гол в свои воротаБергмарк Никлас
37' Желтая карточкаБергмарк Никлас
72' Желтая карточкаПекальски Иво
2:1
74' ГолLucas Hedlund
77' Желтая карточкаЛарссон Джейк
90' Желтая карточкаБьёрнквист Даниэль
Ход матча
24'
0:1
30'
1:1
37'
58'
72'
74'
2:1
77'
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
-
20 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Malik Mokede
-
-
31 Amar Dzevlan
-
11 Adi Fisic
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Утсиктенс
Эребру
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|6
|0.6
|Erik Westermark
|3
|0.3
|Allan Mohideen
|2
|0.2
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.2
|Бом Карл
|1
|0.1
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.1
|Albin Skoglund
|1
|0.1
|Emir Bosnic
|1
|0.1
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|3
|0.3
|Андрессон Аксель
|1
|0.1
|Adam Bark
|1
|0.1
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.1
|Сегер Давид
|1
|0.1
|Adi Fisic
|1
|0.1
|Валкер Кевин
|0
|0
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
|Sebastian Lagerlund
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|3
|0
|Андрессон Аксель
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Утсиктенс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
4
Утсиктенс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
4
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
1
6%
4
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1
Эребру
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2
Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3
Результаты матчей
Утсиктенс
Эребру
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|2.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|10.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|15.
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|6 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5