Тур: 10.
0'
0:1
26' ГолШтольт Малкольм
45' Желтая карточкаMansour Sinyan
51' Желтая карточкаAndre Oesterholm
1:1
55' ГолIeltsin Camoes
65' Желтая карточкаШтольт Малкольм
67' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
70' Желтая карточкаРедин Понтус
Ход матча
26'
45'
51'
55'
1:1
65'
70'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Браге
Эстерсунд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samouil Izountouemoi
|3
|0.3
|Хеллберг Сет
|2
|0.2
|Берггрен Густав
|2
|0.2
|Ieltsin Camoes
|2 (1)
|0.2
|Pontus Jonsson1
|1
|0.1
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.4
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.3
|Штольт Малкольм
|2
|0.2
|Miroslav Mazur
|1
|0.1
|Jakob Hedenquist
|1
|0.1
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|Редин Понтус
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
|Henry Sletsjoee
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|4
|0
|Miroslav Mazur
|2
|1
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Мусолитин Николай
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Браге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
2
5
Браге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0
Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3
Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1
Результаты матчей
Браге
Эстерсунд
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Браге
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|2.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|10.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|15.
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|6 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5