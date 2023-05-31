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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 10.
Браге
2:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
26' Гол
Штольт Малкольм
45' Желтая карточка
Mansour Sinyan
51' Желтая карточка
Andre Oesterholm
1:1
55' Гол
Ieltsin Camoes
65' Желтая карточка
Штольт Малкольм
67' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
70' Желтая карточка
Редин Понтус
90' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
2:1
90' Гол
Kevin Appiah Nyarko
90'+7
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Malte
Persson
10
Берггрен
Густав
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
16
Samouil
Izountouemoi
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
6
Jakob
Hedenquist
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
7
Andre
Oesterholm
11
Мусолитин
Николай
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
Браге
4-3-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Браге
Эстерсунд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:0
ПД
2:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samouil Izountouemoi 3 0.3
Хеллберг Сет 2 0.2
Берггрен Густав 2 0.2
Ieltsin Camoes 2 (1) 0.2
Pontus Jonsson1 1 0.1
Kevin Appiah Nyarko 1 0.1
Тамими Джонатан 0 0
Jacob Stensson 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.4
Карлссон Грач Себастьян 3 0.3
Штольт Малкольм 2 0.2
Miroslav Mazur 1 0.1
Jakob Hedenquist 1 0.1
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 2 1
Редин Понтус 3 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Jacob Stensson 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Henry Sletsjoee 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 4 0
Miroslav Mazur 2 1
Mansour Sinyan 2 1
Вейлид Сесар 3 0
Кроон Симон 2 0
Раск Теодор 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Аджумани Янник 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Jakob Hedenquist 1 0

Результаты матчей

Браге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эстерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Браге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

2
5
Браге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
5
45%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
4
31%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0
Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3
Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1

Результаты матчей

Браге
Эстерсунд

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Браге
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Вестерос
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
8.
Браге
 10 4 2 4 11 - 15 14
9.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
10.
Эстерсунд
 10 3 4 3 13 - 11 13
11.
Эргрюте
 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
Гефле
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Эребру
 10 2 4 4 9 - 12 10
15.
Хельсинборг
 9 1 2 6 5 - 10 5
16.
Сковде АИК
 9 0 2 7 8 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
7.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
8.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
9.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
10.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эребру
 5 1 3 1 4 - 3 6
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 5 0 0 5 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 6 (1)
Треллеборг Filip Bohman 6
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
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    • 60'
      Samouil Izountouemoi уходит с поля. Johan Arvidsson выходит вместо него
    • 55'
      Хеллберг Сет сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Ieltsin Camoes бьет в цель!
    • Желтая карточка
      51'
      Andre Oesterholm получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Mansour Sinyan получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Chovanie Amatkarijo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Штольт Малкольм бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 2:1 Эстерсунд онлайн

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