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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 10.
Гефле
1:3
Конец матча
Сундсвалль
0'
0:1
8' Гол
Энгблум Понтус
0:2
13' Гол
Бенгтссон Йохан
25' Желтая карточка
Энглунд Лео
0:3
40' Гол
Симба Мунга
44' Желтая карточка
Пичках Пайя
59' Желтая карточка
Карстрем Йеспер
1:3
65' Гол
Энглунд Лео
90' Желтая карточка
Constantino Capotondi
90' Желтая карточка
Alexander Larsson
90'+6
27
Тобиас
Йоханссон
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
24
Рафаэль
Йорк
7
Daniel
Eliasson
19
Аспгрен
Кристоффер
18
Constantino
Capotondi
44
Iu
Ranera
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Antonio
Yakoub
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
3
Лундгрен
Фредрик
19
Стенсхаген
Теодор
18
Форсберг
Лукас
7
Андерссон
Эрик
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
11
Карстрем
Йеспер
Гефле
5-3-2
Сундсвалль
4-3-3

История личных встреч

Гефле
Сундсвалль

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:2
ТМК
2:1
ТМК
2:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
3:2
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
ТМС
4:1
А
2:3
А
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.3
0.43

Среднее время на гол

69
210

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.59
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 4 0.4
Эдквист Адриан 1 0.1
Лундин Антон 1 0.1
Рафаэль Йорк 1 0.1
Лундин Оскар 1 0.1
Constantino Capotondi 1 0.1
Antonio Yakoub 1 0.1
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Йохан 4 0.36
Андерссон Эрик 3 0.27
Симба Мунга 3 0.27
Энгблум Понтус 2 0.18
Пичках Пайя 2 0.18
Халлениус Линус 1 0.09
Блумквист Александр 1 0.09
Стенсхаген Теодор 1 0.09
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 4 0
Лундин Оскар 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Antonio Yakoub 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 4 0
Андерссон Эрик 3 0
Симба Мунга 1 1
Лундгрен Фредрик 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Гефле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сундсвалль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0
Гефле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сундсвалль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

2
5
Гефле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сундсвалль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
44%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
20%
3
18%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
1
10%
3
18%
76-90

Пропущено

16
17
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
31%
1
6%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3
Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0
Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1

Результаты матчей

Гефле
Сундсвалль

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гефле
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
1
9
1.5
6
5
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2:1 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Вестерос
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
8.
Эстерсунд
 1:1 10 3 5 2 13 - 10 14
9.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
10.
Браге
 1:1 10 3 3 4 10 - 15 12
11.
Эргрюте
 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
Гефле
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Эребру
 1:2 10 2 4 4 9 - 12 10
15.
Хельсинборг
 9 1 2 6 5 - 10 5
16.
Сковде АИК
 9 0 2 7 8 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 2:1 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
8.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Браге
 1:1 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эребру
 1:2 5 1 3 1 4 - 3 6
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 1:1 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2:1 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
Эстерсунд
 1:1 6 2 3 1 6 - 3 9
6.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Эребру
 1:2 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Браге
 1:1 5 1 1 3 4 - 11 4
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 5 0 0 5 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 6 (1)
Треллеборг Filip Bohman 6
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Пичках Пайя получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Андерссон Эрик сделал результативную передачу.
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