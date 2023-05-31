Тур: 10.
1:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЭнгблум Понтус
0:2
13' ГолБенгтссон Йохан
25' Желтая карточкаЭнглунд Лео
0:3
40' ГолСимба Мунга
44' Желтая карточкаПичках Пайя
59' Желтая карточкаКарстрем Йеспер
1:3
65' ГолЭнглунд Лео
90' Желтая карточкаConstantino Capotondi
90' Желтая карточкаAlexander Larsson
90'+6
Ход матча
8'
0:1
13'
25'
40'
0:3
44'
59'
65'
1:3
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Torre Rafael
-
-
20 Albin Hjelm
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
-
30 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Гефле
Сундсвалль
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.3
0.43
Среднее время на гол
69
210
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.59
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|4
|0.4
|Эдквист Адриан
|1
|0.1
|Лундин Антон
|1
|0.1
|Рафаэль Йорк
|1
|0.1
|Лундин Оскар
|1
|0.1
|Constantino Capotondi
|1
|0.1
|Antonio Yakoub
|1
|0.1
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.36
|Андерссон Эрик
|3
|0.27
|Симба Мунга
|3
|0.27
|Энгблум Понтус
|2
|0.18
|Пичках Пайя
|2
|0.18
|Халлениус Линус
|1
|0.09
|Блумквист Александр
|1
|0.09
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.09
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|4
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Antonio Yakoub
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|4
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сундсвалль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
0
Гефле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сундсвалль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
2
5
Гефле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сундсвалль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
44%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
20%
3
18%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
5
29%
29%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Пропущено
16
17
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
31%
1
6%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3
Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0
Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Результаты матчей
Гефле
Сундсвалль
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гефле
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
42
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
19
65
19
29
19
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|2.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|10.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|15.
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|6 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5