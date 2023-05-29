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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Фатех
Прогнозы 51
Аль-Наср Эр-Рияд 98% (50)
X 2% (1)
Аль-Фатех 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Фатех
1.31
6.30
9.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.11

Среднее время на гол

36
81

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 18 (2) 0.62
Роналду Криштиану 14 (5) 0.48
Гариб Абдуррахман 6 0.21
Густаво Диас 5 0.17
Яхья Айман 4 0.14
Абубакар Венсан 4 0.14
Аль-Наджи Сами 2 0.07
Маран Мохаммад 2 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Маду Абдулла 1 0.03
Альваро Гонсалес Соберон 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Фатех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Бураикан Фирас 17 (1) 0.59
Батна Мурад 10 (3) 0.34
Тельо Кристиан 4 0.14
Саадан Маруан 4 (2) 0.14
Аль-Ганнам Халид 3 0.1
Омар Канабах Маджед 3 0.1
Бендебка Софиан 2 (1) 0.07
Аль-Хулаиф Айман 2 0.07
Петрос Матеус 1 0.03
Бухумаид Тавфик 1 0.03
Аль-Зубаиди Али 1 0.03
Куэва Кристиан 0 0
Ринне Якоб 0 0
Велес Фран 0 0
Альхассем Али Салах 0 0
Аль-Хамдан Машил 0 0
Аль-Наджи Салем 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 6 0
Талиска Андерсон 4 1
Густаво Диас 5 0
Альваро Гонсалес Соберон 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Аль-Хассан Али 4 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Роналду Криштиану 3 0
Конан Гислен 3 0
Яхья Айман 3 0
Маду Абдулла 2 0
Алавжами Али 2 0
Аль-Наджи Сами 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0
Аль-Фатех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрос Матеус 6 0
Бухумаид Тавфик 4 1
Батна Мурад 5 0
Велес Фран 5 0
Аль-Фухаид Мохаммед 5 0
Бендебка Софиан 4 0
Аль-Дахим Аммар 4 0
Тельо Кристиан 3 0
Аль-Бураикан Фирас 3 0
Алавжани Касим 1 1
Саадан Маруан 2 0
Аль-Хулаиф Айман 2 0
Аль-Муса Ноух 1 0
Аль-Зубаиди Али 1 0
Альджари Махер Зияд 1 0
Аль-Салис Хассан 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Аль-Фатех
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
5
Аль-Наср Эр-Рияд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Аль-Фатех
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

4
17

Волевые поражения

29
18
Аль-Наср Эр-Рияд
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Аль-Фатех
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

32
23

Голы по времени матча

Забито

31
25
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
6%
3
12%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
4
13%
5
20%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
1
3%
5
20%
61-75
12
39%
7
28%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
2
7%
6
26%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
13%
2
9%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
6
27%
76-90

Забито

60
48
24 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
4
7%
9
19%
1-15
10
17%
3
6%
16-30
10
17%
8
17%
31-45
12
20%
7
15%
46-60
5
8%
10
21%
61-75
18
30%
11
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

18
40
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 20
3
17%
3
8%
1-15
4
22%
5
13%
16-30
3
17%
6
15%
31-45
2
11%
8
20%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
4
22%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Аль-Фатех
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Фатех - Дамак 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Аль-Фатех - Аль-Адаль 2:4 Аль-Файха - Аль-Фатех 3:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:0 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Таи 2:3 Аль-Фатех - Аль-Батин 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 0:2 Дамак - Аль-Фатех 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Адаль - Аль-Фатех 2:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
8
7
5
9
2.5
2
13
3
11
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
8
6
6
9
2.5
3
11
4
11
3.5
2
12
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
18
11
1.5
16
13
11
18
2.5
5
24
7
22
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 29 21 6 2 58 - 13 69
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 29 19 7 3 60 - 18 64
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 29 16 8 5 51 - 27 56
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 29 16 5 8 53 - 32 53
5.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 29 15 7 7 43 - 33 52
6.
Аль-Фатех
 Заявка 29 13 4 12 48 - 40 43
7.
Дамак
 Заявка 29 9 9 11 32 - 39 36
8.
Аль-Таи
 Заявка 29 10 4 15 41 - 47 34
9.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 29 9 7 13 39 - 46 34
10.
Аль-Иттифак
 Заявка 29 9 7 13 26 - 36 34
11.
Абха
 Заявка 29 10 3 16 32 - 49 33
12.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 29 8 8 13 26 - 42 32
13.
Аль-Файха
 Заявка 29 7 9 13 30 - 43 30
14.
Аль-Халидж
 Заявка 29 8 4 17 27 - 43 28
15.
Аль-Адаль
 Заявка 29 7 7 15 30 - 54 28
16.
Аль-Батин
 Заявка 29 5 5 19 26 - 60 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 14 11 3 0 31 - 10 36
2.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 14 11 2 1 28 - 3 35
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 15 10 2 3 28 - 10 32
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 14 8 4 2 28 - 13 28
5.
Аль-Иттифак
 Заявка 15 7 3 5 17 - 17 24
6.
Абха
 Заявка 15 7 3 5 20 - 24 24
7.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 14 6 4 4 19 - 18 22
8.
Аль-Таи
 Заявка 15 7 1 7 22 - 19 22
9.
Аль-Фатех
 Заявка 15 6 3 6 23 - 22 21
10.
Дамак
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
11.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 15 5 3 7 23 - 25 18
12.
Аль-Батин
 Заявка 15 5 3 7 18 - 28 18
13.
Аль-Халидж
 Заявка 14 5 2 7 17 - 20 17
14.
Аль-Адаль
 Заявка 14 5 2 7 14 - 24 17
15.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
16.
Аль-Файха
 Заявка 15 4 5 6 15 - 20 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 15 10 4 1 30 - 10 34
2.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 15 9 3 3 24 - 15 30
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 15 8 4 3 29 - 8 28
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 15 8 4 3 23 - 14 28
5.
Аль-Фатех
 Заявка 14 7 1 6 25 - 18 22
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 14 6 3 5 25 - 22 21
7.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 14 4 4 6 16 - 21 16
8.
Дамак
 Заявка 15 4 4 7 17 - 25 16
9.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 15 4 3 8 11 - 20 15
10.
Аль-Файха
 Заявка 14 3 4 7 15 - 23 13
11.
Аль-Таи
 Заявка 14 3 3 8 19 - 28 12
12.
Аль-Халидж
 Заявка 15 3 2 10 10 - 23 11
13.
Аль-Адаль
 Заявка 15 2 5 8 16 - 30 11
14.
Аль-Иттифак
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
15.
Абха
 Заявка 14 3 0 11 12 - 25 9
16.
Аль-Батин
 Заявка 14 0 2 12 8 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Хамдалла Абдерразак 20 (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 19 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 18 (1)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 17 (4)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 8
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 9
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 5
Аль-Таавун Бурайда Медран Альваро 8
Аль-Раед Бурайда Салем Мохаммед 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Аль-Наср Эр-Рияд 98% (50)
    X 2% (1)
    Аль-Фатех 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Фатех
    1.31
    6.30
    9.00
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Аль-Фатех
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.54% (19)
    Меньше
    63.46% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    34.62% (18)
    Нет
    65.38% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    46.2% (24)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    28.8% (15)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    15.4% (8)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.8% (2)
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