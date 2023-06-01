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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:1
Перерыв
Цинциннати
0'
37' Желтая карточка
Nick Cushing
0:1
38' Гол
Акоста Лусиано
41' Желтая карточка
Куфре Бриан
43' Желтая карточка
Москера Йерсон
45' Желтая карточка
Васкес Брэндон

Ход матча

37'
Nick Cushing
 
38'
0:1
Акоста Лусиано
(Баджи Доминик)
41'
Куфре Бриан
 
43'
 
Москера Йерсон
45'
 
Васкес Брэндон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Цинциннати
4.70
3.44
3.44
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
93
Альфаро
Тони
34
Stephen
Turnbull
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
3
Куфре
Бриан
11
Перейра
Габриэл
19
Gabriel
Segal
10
Родригес
Сантьяго
18
Roman
Celentano
15
Москера
Йерсон
21
Миазга
Мэтт
32
Ian
Murphy
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
14
Баджи
Доминик
Нью-Йорк Сити
3-4-3
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ОК
1:0
М
1:1
М
4:4
М
1:2
М
5:0
М
4:0
М
2:1
М
1:4
М
5:2

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

3.4
2.5

Среднее время на гол

26
36

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.67
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

33
57

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 4 0.27
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.27
Talles Magno 3 0.2
Хавьер Тиаго 1 0.07
Шано Максим 1 0.07
Паркс Китон 1 0.07
Gabriel Segal 1 0.07
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Куфре Бриан 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 6 (2) 0.4
Сантос Сержио II 4 0.27
Морено Хуниор 3 0.2
Васкес Брэндон 3 0.2
Москера Йерсон 2 0.13
Барреаль Альваро 1 0.07
Баджи Доминик 1 0.07
Нвободо Обинна 1 0.07
Brenner da Silva 1 0.07
Кубо Юя 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 4 0
Шано Максим 3 0
Куфре Бриан 3 0
Родригес Сантьяго 3 0
Паркс Китон 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Моралес Альфредо 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 5 0
Барреаль Альваро 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Акоста Лусиано 3 0
Сантос Сержио II 3 0
Москера Йерсон 3 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Цинциннати
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
6
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Цинциннати
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

3
14
Нью-Йорк Сити
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Цинциннати
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

5
20

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
5
63%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
5
36%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
2
13%
6
27%
61-75
3
19%
2
9%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
7
50%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
3
2
4
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
7
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 16 2 7 7 13 - 23 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 15 11 3 1 23 - 14 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 15 8 4 3 24 - 17 28
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 15 7 4 4 23 - 15 25
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 16 6 5 5 29 - 27 23
6.
Ди Си Юнайтед
 1:0 16 6 4 6 21 - 18 22
7.
Шарлотт
 0:0 16 6 4 6 20 - 25 22
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Коламбус Кру
 1:1 15 5 4 6 27 - 21 19
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 15 6 0 9 13 - 23 18
11.
Чикаго Файр
 0:0 15 3 8 4 21 - 24 17
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 16 3 8 5 10 - 13 17
13.
Торонто
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Интер Майами
 0:0 15 5 1 9 14 - 18 16
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 15 4 4 7 16 - 20 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 5 1 2 16 - 9 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 1:1 8 4 3 1 19 - 7 15
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 7 4 1 2 11 - 9 13
11.
Интер Майами
 0:0 8 4 1 3 11 - 9 13
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 9 2 4 3 8 - 14 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 8 4 1 3 9 - 11 13
2.
Цинциннати
 1:0 7 3 3 1 8 - 9 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 13 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 3 1 3 10 - 10 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Чикаго Файр
 0:0 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 9 0 5 4 3 - 8 5
11.
Коламбус Кру
 1:1 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Интер Майами
 0:0 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 9 1 0 8 3 - 20 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Брэндон Васкес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Москера Йерсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Куфре Бриан получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Баджи Доминик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Акоста Лусиано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Nick Cushing получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Цинциннати
4.70
3.44
3.44
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Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати онлайн

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