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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
0:2
Второй тайм: 54'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
1' Гол
Хиль Карлес
22' Желтая карточка
Гонсалес Омар
0:2
37' Гол
Вуд Бобби
52' Желтая карточка
Noel Buck

Ход матча

1'
0:1
Хиль Карлес
22'
 
Гонсалес Омар
37'
0:2
Вуд Бобби
(Боатенг Эммануль II)
46'
 
Ренникс Джастин
Блессинг Латиф
52'
 
Noel Buck
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
6.30
5.10
4.14
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
14
Ибарра
Франко
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
99
Петрович
Джордже
88
Фаррелл
Эндрю
3
Гонсалес
Омар
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
29
Noel
Buck
19
Блессинг
Латиф
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
7:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
99

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 8 0.5
Альмада Тьяго 6 (1) 0.38
Уили Калеб 3 0.19
Араужо Луис 3 0.19
Гутман Эндрю 2 0.13
Вольф Тайлер 2 0.13
Леннон Брукс 1 0.06
Россетто Матеус 1 0.06
Пурата Хуан Хосе 1 0.06
Чол Мачоп 1 0.06
Этьенн Дерик 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 5 0.33
Хиль Карлес 4 (1) 0.27
Вриони Джакомо 3 0.2
Боу Густаво 2 0.13
Dylan Borrero 2 0.13
Noel Buck 2 0.13
Джонс Дехуан 1 0.07
Боатенг Эммануль II 1 0.07
Бай Брэндон 1 0.07
Алтидор Жози 1 0.07
Кесслер Генри 1 0.07
Полстер Мэтт 0 0
David Romney 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 1
Араужо Луис 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Леннон Брукс 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Россетто Матеус 2 0
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Гутман Эндрю 0 1
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Уили Калеб 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 3 0
Dylan Borrero 1 1
Вуд Бобби 2 0
Блессинг Латиф 2 0
Джонс Дехуан 2 0
Noel Buck 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Хиль Карлес 1 0
David Romney 1 0
Бай Брэндон 1 0
Кесслер Генри 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
1
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

11
16
Атланта Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
7
47%
2
33%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
7
44%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

17
5
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
5
29%
29%
1
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
40%
76-90

Забито

29
22
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
3
10%
7
32%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
10
34%
4
18%
76-90

Пропущено

25
17
6 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
8%
3
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
8
32%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
7
28%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
1.5
Больше Меньше
6
8
4
11
2.5
3
11
2
13
3.5
1
13
1
14
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 16 2 7 7 13 - 23 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 15 11 3 1 23 - 14 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 15 8 4 3 24 - 17 28
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 15 7 4 4 23 - 15 25
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 16 6 5 5 29 - 27 23
6.
Ди Си Юнайтед
 1:0 16 6 4 6 21 - 18 22
7.
Шарлотт
 0:0 16 6 4 6 20 - 25 22
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Коламбус Кру
 1:1 15 5 4 6 27 - 21 19
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 15 6 0 9 13 - 23 18
11.
Чикаго Файр
 0:0 15 3 8 4 21 - 24 17
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 16 3 8 5 10 - 13 17
13.
Торонто
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Интер Майами
 0:0 15 5 1 9 14 - 18 16
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 15 4 4 7 16 - 20 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 5 1 2 16 - 9 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 1:1 8 4 3 1 19 - 7 15
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 7 4 1 2 11 - 9 13
11.
Интер Майами
 0:0 8 4 1 3 11 - 9 13
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 9 2 4 3 8 - 14 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 8 4 1 3 9 - 11 13
2.
Цинциннати
 1:0 7 3 3 1 8 - 9 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 13 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 3 1 3 10 - 10 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Чикаго Файр
 0:0 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 9 0 5 4 3 - 8 5
11.
Коламбус Кру
 1:1 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Интер Майами
 0:0 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 9 1 0 8 3 - 20 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Noel Buck получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Блессинг Латиф уходит с поля. Ренникс Джастин выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Боатенг Эммануль II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Вуд Бобби бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Гонсалес Омар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
6.30
5.10
4.14
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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