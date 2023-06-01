Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
0:2
Второй тайм: 54'
0'
0:1
1' ГолХиль Карлес
22' Желтая карточкаГонсалес Омар
0:2
37' ГолВуд Бобби
52' Желтая карточкаNoel Buck
Ход матча
1'
0:1
22'
37'
0:2
52'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
10
Араужо
Луис
18
Этьенн
Дерик
24
Джонс
Дехуан
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
30 Чол МачопНападающий
-
24 Noah Cobb
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
29 Noel BuckПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
44 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.82
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
99
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|8
|0.5
|Альмада Тьяго
|6 (1)
|0.38
|Уили Калеб
|3
|0.19
|Араужо Луис
|3
|0.19
|Гутман Эндрю
|2
|0.13
|Вольф Тайлер
|2
|0.13
|Леннон Брукс
|1
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.06
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.06
|Чол Мачоп
|1
|0.06
|Этьенн Дерик
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|5
|0.33
|Хиль Карлес
|4 (1)
|0.27
|Вриони Джакомо
|3
|0.2
|Боу Густаво
|2
|0.13
|Dylan Borrero
|2
|0.13
|Noel Buck
|2
|0.13
|Джонс Дехуан
|1
|0.07
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.07
|Бай Брэндон
|1
|0.07
|Алтидор Жози
|1
|0.07
|Кесслер Генри
|1
|0.07
|Полстер Мэтт
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|5
|1
|Араужо Луис
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Гутман Эндрю
|0
|1
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Dylan Borrero
|1
|1
|Вуд Бобби
|2
|0
|Блессинг Латиф
|2
|0
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Noel Buck
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|David Romney
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
1
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
11
16
Атланта Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
7
47%
2
33%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
7
44%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
17
5
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
5
29%
29%
1
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
2
40%
76-90
Забито
29
22
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
3
10%
7
32%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
10
34%
4
18%
76-90
Пропущено
25
17
6 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
8%
3
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
8
32%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
7
28%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
68
411
311
213
113
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|14
|6
|5
|3
|17 - 14
|23
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|13 - 22
|13
|13.
|1:1
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|14.
|14
|2
|3
|9
|10 - 24
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|23 - 14
|36
|2.
|15
|8
|4
|3
|22 - 10
|28
|3.
|2:0
|15
|8
|4
|3
|24 - 17
|28
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 15
|25
|5.
|0:2
|16
|6
|5
|5
|29 - 27
|23
|6.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|7.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|8.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|9.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|27 - 21
|19
|10.
|0:1
|15
|6
|0
|9
|13 - 23
|18
|11.
|0:0
|15
|3
|8
|4
|21 - 24
|17
|12.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|5
|1
|9
|14 - 18
|16
|15.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|0:2
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|4.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|8.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|12.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|14.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|10.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|3 - 8
|5
|11.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|15.
|0:1
|9
|1
|0
|8
|3 - 20
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5