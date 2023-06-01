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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:0
Перерыв
Шарлотт
0'
12' Желтая карточка
Вествуд Эшли

Ход матча

12'
 
Вествуд Эшли
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Шарлотт
6.90
4.30
6.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
6
Туилома
Билл
25
Аффул
Харрисон
8
Вествуд
Эшли
20
Джонс
Деррик
13
Бронико
Брандт
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
22
Мерам
Джастин
Филадельфия Юнион
3-4-1-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
4:0
М
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.47
Карранса Хулиан 7 0.47
Уре Микаэль 5 0.33
Торрес Хоакин 1 0.07
Вагнер Кай 1 0.07
Перея Андрес 1 0.07
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Chris Donovan 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 (1) 0.25
Enzo Copetti 4 0.25
Мерам Джастин 2 0.13
Юзвяк Камиль 2 0.13
Kerwin Vargas 2 0.13
Brandon Cambridge 2 0.13
Ben Bender 1 0.06
Бронико Брандт 1 0.06
Вествуд Эшли 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 3 1
Бедойя Алехандро 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Флэк Леон 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Jesus Bueno 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Вагнер Кай 1 0
Реал Мэттью 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 6 0
Enzo Copetti 5 0
Бёрн Натан 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Свидерски Кароль 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Бронико Брандт 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Собоциньский Ян 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Кахлина Кристиян 1 0
Мерам Джастин 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Kerwin Vargas 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
5
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

9
7
Филадельфия Юнион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Шарлотт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
6
25%
4
21%
31-45
8
33%
3
16%
46-60
4
17%
5
26%
61-75
3
13%
1
5%
76-90

Пропущено

14
26
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
21%
3
12%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
2
14%
7
27%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
4
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1
Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Шарлотт

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
3
5
3
4
2.5
1
7
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
7
1.5
6
9
4
10
2.5
2
13
2
12
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 16 2 7 7 13 - 23 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 15 11 3 1 23 - 14 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 15 8 4 3 24 - 17 28
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 15 7 4 4 23 - 15 25
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 16 6 5 5 29 - 27 23
6.
Ди Си Юнайтед
 1:0 16 6 4 6 21 - 18 22
7.
Шарлотт
 0:0 16 6 4 6 20 - 25 22
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Коламбус Кру
 1:1 15 5 4 6 27 - 21 19
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 15 6 0 9 13 - 23 18
11.
Чикаго Файр
 0:0 15 3 8 4 21 - 24 17
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 16 3 8 5 10 - 13 17
13.
Торонто
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Интер Майами
 0:0 15 5 1 9 14 - 18 16
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 15 4 4 7 16 - 20 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 5 1 2 16 - 9 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 1:1 8 4 3 1 19 - 7 15
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 7 4 1 2 11 - 9 13
11.
Интер Майами
 0:0 8 4 1 3 11 - 9 13
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 9 2 4 3 8 - 14 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 8 4 1 3 9 - 11 13
2.
Цинциннати
 1:0 7 3 3 1 8 - 9 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 13 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 3 1 3 10 - 10 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Чикаго Файр
 0:0 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 9 0 5 4 3 - 8 5
11.
Коламбус Кру
 1:1 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Интер Майами
 0:0 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 9 1 0 8 3 - 20 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    12'
    Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
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4.30
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