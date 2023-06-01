Тур: 1. Стадион: Subaru Park.
0:0
Перерыв
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Jesus Bueno
-
21 Ричард Одада
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.47
|Карранса Хулиан
|7
|0.47
|Уре Микаэль
|5
|0.33
|Торрес Хоакин
|1
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.07
|Перея Андрес
|1
|0.07
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Chris Donovan
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4 (1)
|0.25
|Enzo Copetti
|4
|0.25
|Мерам Джастин
|2
|0.13
|Юзвяк Камиль
|2
|0.13
|Kerwin Vargas
|2
|0.13
|Brandon Cambridge
|2
|0.13
|Ben Bender
|1
|0.06
|Бронико Брандт
|1
|0.06
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|3
|1
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Jesus Bueno
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|6
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Бёрн Натан
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Собоциньский Ян
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Kerwin Vargas
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
5
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
9
7
Филадельфия Юнион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Шарлотт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
6
25%
4
21%
31-45
8
33%
3
16%
46-60
4
17%
5
26%
61-75
3
13%
1
5%
76-90
Пропущено
14
26
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
21%
3
12%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
2
14%
7
27%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
4
29%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1
Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Шарлотт
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
77
69
410
213
212
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|14
|6
|5
|3
|17 - 14
|23
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|13 - 22
|13
|13.
|1:1
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|14.
|14
|2
|3
|9
|10 - 24
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|23 - 14
|36
|2.
|15
|8
|4
|3
|22 - 10
|28
|3.
|2:0
|15
|8
|4
|3
|24 - 17
|28
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 15
|25
|5.
|0:2
|16
|6
|5
|5
|29 - 27
|23
|6.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|7.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|8.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|9.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|27 - 21
|19
|10.
|0:1
|15
|6
|0
|9
|13 - 23
|18
|11.
|0:0
|15
|3
|8
|4
|21 - 24
|17
|12.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|5
|1
|9
|14 - 18
|16
|15.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|0:2
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|4.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|8.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|12.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|14.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|10.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|3 - 8
|5
|11.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|15.
|0:1
|9
|1
|0
|8
|3 - 20
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5