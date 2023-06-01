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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
1:1
Перерыв
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
9' Гол
Николсон Сэм
1:1
37' Гол
Селараян Лукас

Ход матча

9'
0:1
Николсон Сэм
37'
Селараян Лукас
(Йебоа Яв)
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Колорадо Рэпидс
4.30
6.10
6.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
2
Philip
Quinton
18
Амундсен
Мальте
23
Mohamed
Farsi
14
Йебоа
Яв
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Селараян
Лукас
9
Эрнандес
Хуан
1
Илич
Марко
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
28
Николсон
Сэм
15
Лейва
Дэнни
20
Ронен
Коннор
64
Moise
Bombito
7
Льюис
Джонатан
21
Акоста
Бриан
Коламбус Кру
3-4-2-1
Колорадо Рэпидс
3-5-2

История личных встреч

Коламбус Кру
Колорадо Рэпидс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:1
М
3:2
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
4:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.47
0.95

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 7 (2) 0.47
Моррис Эйдан 3 0.2
Кристиан Рамирез 3 0.2
Йебоа Яв 2 0.13
Jacen Russell-Rowe 2 0.13
Амундсен Мальте 2 0.13
Эрнандес Хуан 1 0.07
Мэцан Александру 1 0.07
Max Arfsten 1 0.07
Нэйджби Дарлингтон 1 0.07
Медранда Джимми 1 0.07
Sean Zawadzki 1 0.07
Philip Quinton 1 0.07
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.13
Абубакар Лалас 2 0.13
Кабрал Кевин 2 0.13
Ронен Коннор 1 (1) 0.06
Рубио Диего 1 0.06
Уилсон Дэнни 1 0.06
Николсон Сэм 1 0.06
Льюис Джонатан 1 0.06
Бассетт Коул 1 0.06
Max Alves 1 0.06
Япи Даррен 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 4 0
Вальесилья Эксон 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Селараян Лукас 2 0
Морейра Стивен 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Philip Quinton 2 0
Эрнандес Хуан 1 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 6 0
Николсон Сэм 5 0
Акоста Бриан 5 0
Абубакар Лалас 4 0
Присо-Мбонге Ральф 4 0
Уилсон Дэнни 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Гальван Бриан 0 1
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Япи Даррен 1 0

Результаты матчей

Коламбус Кру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
3
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

3
1
Коламбус Кру
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
4
21%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
3
16%
3
43%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
6
46%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Забито

26
12
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
5
19%
1
8%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
31%
2
17%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
3
12%
4
33%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
5%
2
9%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3

Результаты матчей

Коламбус Кру
Колорадо Рэпидс

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Коламбус Кру
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
7
7
7
1.5
3
12
2
12
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 16 2 7 7 13 - 23 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 15 11 3 1 23 - 14 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 15 8 4 3 24 - 17 28
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 15 7 4 4 23 - 15 25
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 16 6 5 5 29 - 27 23
6.
Ди Си Юнайтед
 1:0 16 6 4 6 21 - 18 22
7.
Шарлотт
 0:0 16 6 4 6 20 - 25 22
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Коламбус Кру
 1:1 15 5 4 6 27 - 21 19
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 15 6 0 9 13 - 23 18
11.
Чикаго Файр
 0:0 15 3 8 4 21 - 24 17
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 16 3 8 5 10 - 13 17
13.
Торонто
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Интер Майами
 0:0 15 5 1 9 14 - 18 16
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 15 4 4 7 16 - 20 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 5 1 2 16 - 9 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 1:1 8 4 3 1 19 - 7 15
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 7 4 1 2 11 - 9 13
11.
Интер Майами
 0:0 8 4 1 3 11 - 9 13
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 9 2 4 3 8 - 14 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 8 4 1 3 9 - 11 13
2.
Цинциннати
 1:0 7 3 3 1 8 - 9 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 13 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 3 1 3 10 - 10 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Чикаго Файр
 0:0 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 9 0 5 4 3 - 8 5
11.
Коламбус Кру
 1:1 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Интер Майами
 0:0 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 9 1 0 8 3 - 20 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Йебоа Яв сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Селараян Лукас бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Николсон Сэм бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Колорадо Рэпидс
4.30
6.10
6.20
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