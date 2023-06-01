Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:1
Перерыв
Ход матча
9'
0:1
37'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
28
Николсон
Сэм
15
Лейва
Дэнни
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хьюз КиганВратарь
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Jake Morris
-
37 Gibran Rayo
-
-
-
27 Max Arfsten
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Акоста БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
49 Remi Cabral
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Коламбус Кру
Колорадо Рэпидс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.47
0.95
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|7 (2)
|0.47
|Моррис Эйдан
|3
|0.2
|Кристиан Рамирез
|3
|0.2
|Йебоа Яв
|2
|0.13
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.13
|Амундсен Мальте
|2
|0.13
|Эрнандес Хуан
|1
|0.07
|Мэцан Александру
|1
|0.07
|Max Arfsten
|1
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.07
|Медранда Джимми
|1
|0.07
|Sean Zawadzki
|1
|0.07
|Philip Quinton
|1
|0.07
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.13
|Абубакар Лалас
|2
|0.13
|Кабрал Кевин
|2
|0.13
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.06
|Рубио Диего
|1
|0.06
|Уилсон Дэнни
|1
|0.06
|Николсон Сэм
|1
|0.06
|Льюис Джонатан
|1
|0.06
|Бассетт Коул
|1
|0.06
|Max Alves
|1
|0.06
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|6
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|4
|0
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Гальван Бриан
|0
|1
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Кру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
3
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
3
1
Коламбус Кру
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
19
7
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
4
21%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
3
16%
3
43%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
6
46%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Забито
26
12
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
5
19%
1
8%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
31%
2
17%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
3
12%
4
33%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
5%
2
9%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3
Результаты матчей
Коламбус Кру
Колорадо Рэпидс
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Коламбус Кру
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
87
77
312
212
114
212
113
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|14
|6
|5
|3
|17 - 14
|23
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|13 - 22
|13
|13.
|1:1
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|14.
|14
|2
|3
|9
|10 - 24
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|23 - 14
|36
|2.
|15
|8
|4
|3
|22 - 10
|28
|3.
|2:0
|15
|8
|4
|3
|24 - 17
|28
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 15
|25
|5.
|0:2
|16
|6
|5
|5
|29 - 27
|23
|6.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|7.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|8.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|9.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|27 - 21
|19
|10.
|0:1
|15
|6
|0
|9
|13 - 23
|18
|11.
|0:0
|15
|3
|8
|4
|21 - 24
|17
|12.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|5
|1
|9
|14 - 18
|16
|15.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|0:2
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|4.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|8.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|12.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|14.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|10.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|3 - 8
|5
|11.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|15.
|0:1
|9
|1
|0
|8
|3 - 20
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5