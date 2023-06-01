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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
1:0
Перерыв
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
44' Гол
Пинс Донован

Ход матча

44'
Пинс Донован
(Клих Матеуш)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.67
3.70
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
3
Уильямс
Дэррик
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
7
Сантуш
Педру
8
Дуркин
Кристофер
17
О'Брайен
Льюис
21
Theodore
Ku-DiPietro
43
Клих
Матеуш
20
Бентеке
Кристиан
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Камашо
Руди
24
Кэмпбелл
Джордж
22
Эррера
Аарон
11
Ласситер
Ариэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
21
Лаппалайнен
Ласси
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
2:3
М
1:0
М
0:3
М
0:0
М
5:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
1:1
М
2:4
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
3:0
М
0:3

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
1.27

Среднее время на гол

84
70

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.31
1.15

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

68
78

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 7 0.44
Фунтас Таксиархис 3 (1) 0.19
Клих Матеуш 2 0.13
Theodore Ku-DiPietro 2 0.13
Пинс Донован 2 0.13
О'Брайен Льюис 1 0.06
Бирнбом Стив 1 0.06
Дахоме Кристиан 1 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.06
Грин Джейкоб 1 0.06
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.2
Киото Ромель 3 (1) 0.2
Шуэньер Матьё 2 0.13
Лаппалайнен Ласси 1 0.07
Дюк Брайс 1 0.07
Уотерман Джоэл 1 0.07
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Ласситер Ариэль 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 4 0
Клих Матеуш 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
О'Брайен Льюис 3 0
Пинс Донован 3 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Сантуш Педру 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 6 0
Камашо Руди 3 1
Ваньяма Виктор 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Клёб де Фут Монреаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
2
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Клёб де Фут Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

4
8
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Клёб де Фут Монреаль
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
18
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
13%
7
39%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
2
25%
4
22%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

20
12
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
9
45%
3
25%
76-90

Пропущено

18
23
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
17%
7
30%
31-45
3
17%
6
26%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
3
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
7
5
10
1.5
5
9
4
11
2.5
1
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 16 2 7 7 13 - 23 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 15 11 3 1 23 - 14 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 15 8 4 3 24 - 17 28
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 15 7 4 4 23 - 15 25
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 16 6 5 5 29 - 27 23
6.
Ди Си Юнайтед
 1:0 16 6 4 6 21 - 18 22
7.
Шарлотт
 0:0 16 6 4 6 20 - 25 22
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Коламбус Кру
 1:1 15 5 4 6 27 - 21 19
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 15 6 0 9 13 - 23 18
11.
Чикаго Файр
 0:0 15 3 8 4 21 - 24 17
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 16 3 8 5 10 - 13 17
13.
Торонто
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Интер Майами
 0:0 15 5 1 9 14 - 18 16
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 15 4 4 7 16 - 20 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 5 1 2 16 - 9 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 1:1 8 4 3 1 19 - 7 15
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 7 4 1 2 11 - 9 13
11.
Интер Майами
 0:0 8 4 1 3 11 - 9 13
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 9 2 4 3 8 - 14 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 8 4 1 3 9 - 11 13
2.
Цинциннати
 1:0 7 3 3 1 8 - 9 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 13 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 3 1 3 10 - 10 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Чикаго Файр
 0:0 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 9 0 5 4 3 - 8 5
11.
Коламбус Кру
 1:1 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Интер Майами
 0:0 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 9 1 0 8 3 - 20 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Клих Матеуш сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Пинс Донован бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.67
3.70
4.80
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