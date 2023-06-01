Тур: 1. Стадион: Audi Field.
1:0
Перерыв
Ход матча
44'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
43
Клих
Матеуш
22
Эррера
Аарон
10
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
33 Грин ДжейкобПолузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
1.27
Среднее время на гол
84
70
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.31
1.15
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
68
78
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|7
|0.44
|Фунтас Таксиархис
|3 (1)
|0.19
|Клих Матеуш
|2
|0.13
|Theodore Ku-DiPietro
|2
|0.13
|Пинс Донован
|2
|0.13
|О'Брайен Льюис
|1
|0.06
|Бирнбом Стив
|1
|0.06
|Дахоме Кристиан
|1
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.06
|Грин Джейкоб
|1
|0.06
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.2
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.2
|Шуэньер Матьё
|2
|0.13
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.07
|Дюк Брайс
|1
|0.07
|Уотерман Джоэл
|1
|0.07
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|3
|0
|Пинс Донован
|3
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Камашо Руди
|3
|1
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Клёб де Фут Монреаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
2
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Клёб де Фут Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
4
8
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Клёб де Фут Монреаль
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
18
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
13%
7
39%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
2
25%
4
22%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
20
12
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
9
45%
3
25%
76-90
Пропущено
18
23
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
17%
7
30%
31-45
3
17%
6
26%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
42
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
77
510
59
411
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|14
|6
|5
|3
|17 - 14
|23
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|13 - 22
|13
|13.
|1:1
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|14.
|14
|2
|3
|9
|10 - 24
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|23 - 14
|36
|2.
|15
|8
|4
|3
|22 - 10
|28
|3.
|2:0
|15
|8
|4
|3
|24 - 17
|28
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 15
|25
|5.
|0:2
|16
|6
|5
|5
|29 - 27
|23
|6.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|7.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|8.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|9.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|27 - 21
|19
|10.
|0:1
|15
|6
|0
|9
|13 - 23
|18
|11.
|0:0
|15
|3
|8
|4
|21 - 24
|17
|12.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|5
|1
|9
|14 - 18
|16
|15.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|0:2
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|4.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|8.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|12.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|14.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|10.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|3 - 8
|5
|11.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|15.
|0:1
|9
|1
|0
|8
|3 - 20
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5