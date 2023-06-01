Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
8'
9'
0:0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Franco
Negri
41
Руис
Дэвид
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фрэй ЯнПолузащитник
-
32 Noah Allen
-
-
-
12 Jake LaCava
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
-
11 Elias Manoel
-
Главный тренер: Troy Lesesne
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2.67
Среднее время на гол
54
33
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
49
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|3
|0.2
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.2
|Franco Negri
|1
|0.07
|Руис Дэвид
|1
|0.07
|Кривцов Сергей
|1
|0.07
|Арройо Диксон
|1
|0.07
|Жан Корентен
|1
|0.07
|Стефанелли Николас
|1
|0.07
|Тейлор Роберт
|1
|0.07
|Shanyder Borgelin
|1
|0.07
|Jean Mota
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|2
|0.13
|Бёрк Кори
|2
|0.13
|Фернандес Омир
|2
|0.13
|Лима Лукас II
|1
|0.06
|Ванзейр Данте
|1
|0.06
|Барлоу Том
|1
|0.06
|Elias Manoel
|1
|0.06
|Толкин Джон
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|3
|1
|Руис Дэвид
|2
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Benjamin Cremaschi
|3
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Фрэй Ян
|1
|0
|Harvey Neville
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|6
|0
|Кассерес Кристиан
|6
|0
|Рейес Андрес
|5
|0
|Нилис Шон
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Ндам Хассан
|1
|0
|Йервуд Дрю
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
5
Интер Майами
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
2
7
Интер Майами
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
40%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
6%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Результаты матчей
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
87
68
213
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|14
|6
|5
|3
|17 - 14
|23
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|13 - 12
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 23
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|13 - 22
|13
|13.
|1:1
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|14.
|14
|2
|3
|9
|10 - 24
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|23 - 14
|36
|2.
|15
|8
|4
|3
|22 - 10
|28
|3.
|2:0
|15
|8
|4
|3
|24 - 17
|28
|4.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 15
|25
|5.
|0:2
|16
|6
|5
|5
|29 - 27
|23
|6.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|7.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|8.
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|9.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|27 - 21
|19
|10.
|0:1
|15
|6
|0
|9
|13 - 23
|18
|11.
|0:0
|15
|3
|8
|4
|21 - 24
|17
|12.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 19
|17
|14.
|0:0
|15
|5
|1
|9
|14 - 18
|16
|15.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|0:2
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|4.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|8.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|12.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|14.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|7 - 15
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|2.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|8.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|10.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|3 - 8
|5
|11.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|15.
|0:1
|9
|1
|0
|8
|3 - 20
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5