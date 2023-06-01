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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
0:0
Первый тайм: 19'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
8' Желтая карточка
Данкан Кайл
0:0
9' Не забитый пенальти
Кампана Леонардо

Ход матча

8'
 
Данкан Кайл
9'
Кампана Леонардо
0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
3.25
3.30
2.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
30
Benjamin
Cremaschi
41
Руис
Дэвид
3
Арройо
Диксон
22
Стефанелли
Николас
9
Кампана
Леонардо
17
Мартинес
Хосеф
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
5
Peter
Stroud
8
Амайя
Фрэнки
13
Ванзейр
Данте
19
Кармона
Викельман
82
Лима
Лукас
II
7
Бёрк
Кори
Интер Майами
4-4-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

М
3:1
М
2:0
М
1:0
М
0:4
М
1:2
М
1:4

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Среднее время на гол

54
33

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
49

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 3 0.2
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.2
Franco Negri 1 0.07
Руис Дэвид 1 0.07
Кривцов Сергей 1 0.07
Арройо Диксон 1 0.07
Жан Корентен 1 0.07
Стефанелли Николас 1 0.07
Тейлор Роберт 1 0.07
Shanyder Borgelin 1 0.07
Jean Mota 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 2 0.13
Бёрк Кори 2 0.13
Фернандес Омир 2 0.13
Лима Лукас II 1 0.06
Ванзейр Данте 1 0.06
Барлоу Том 1 0.06
Elias Manoel 1 0.06
Толкин Джон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 3 1
Руис Дэвид 2 1
Кривцов Сергей 3 0
Йедлин Деандре 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Benjamin Cremaschi 3 0
Маквей Кристофер 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Фрэй Ян 1 0
Harvey Neville 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 6 0
Кассерес Кристиан 6 0
Рейес Андрес 5 0
Нилис Шон 4 0
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Толкин Джон 3 0
Фернандес Омир 2 0
Elias Manoel 2 0
Ндам Хассан 1 0
Йервуд Дрю 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Peter Stroud 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
5
Интер Майами
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
7
Интер Майами
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
40%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
6%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1

Результаты матчей

Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
2
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
10.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
11.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 15 3 4 8 13 - 22 13
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 16 2 7 7 13 - 23 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 15 11 3 1 23 - 14 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 15 8 4 3 24 - 17 28
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 15 7 4 4 23 - 15 25
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 16 6 5 5 29 - 27 23
6.
Ди Си Юнайтед
 1:0 16 6 4 6 21 - 18 22
7.
Шарлотт
 0:0 16 6 4 6 20 - 25 22
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Коламбус Кру
 1:1 15 5 4 6 27 - 21 19
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 15 6 0 9 13 - 23 18
11.
Чикаго Файр
 0:0 15 3 8 4 21 - 24 17
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 16 3 8 5 10 - 13 17
13.
Торонто
 0:0 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Интер Майами
 0:0 15 5 1 9 14 - 18 16
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 15 4 4 7 16 - 20 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 5 1 2 16 - 9 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 1:1 8 4 3 1 19 - 7 15
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 7 4 1 2 11 - 9 13
11.
Интер Майами
 0:0 8 4 1 3 11 - 9 13
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 9 2 4 3 8 - 14 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 8 4 1 3 9 - 11 13
2.
Цинциннати
 1:0 7 3 3 1 8 - 9 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Шарлотт
 0:0 8 3 2 3 10 - 13 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 3 1 3 10 - 10 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 0:2 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Чикаго Файр
 0:0 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 9 0 5 4 3 - 8 5
11.
Коламбус Кру
 1:1 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Интер Майами
 0:0 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 0:0 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 9 1 0 8 3 - 20 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кампана Леонардо пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    8'
    Данкан Кайл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
3.25
3.30
2.65
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