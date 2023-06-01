Тур: 1. Стадион: America First Field.
2:3
Конец матча
0'
0:1
45' ПенальтиБругман Гастон
1:1
51' ГолМусовски Дэниел
54' Желтая карточкаCarlos Gomez
57' Желтая карточкаМусовски Дэниел
64' Желтая карточкаБроди Эндрю
66' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
2:1
67' ГолBarrero Pablo Ruiz
2:2
72' ГолРодригес Мемо
2:3
74' ГолБойд Тайлер
83' Желтая карточкаBarrero Pablo Ruiz
90'+4
Ход матча
45'
0:1
51'
54'
57'
64'
66'
67'
72'
2:2
74'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
25
Emeka
Eneli
11
Carlos
Gomez
2
Calegari
24
Нил
Джален
30
Gino
Vivi
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Emeka EneliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
14 Рубин РубиоПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Tomas Gomez
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Gino ViviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Preston Judd
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
43 матча
34.9%
23.3%
41.8%
15 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.2%
44.2%
25.6%
13 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.85
1.17
Среднее время на гол
48
76
Всего голов
46
21
Голов в среднем за матч
2
1.05
Среднее время на гол
45
85
Всего голов
83
48
Голов в среднем за матч
1.93
1.12
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
46
80
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.27
|Мусовски Дэниел
|2
|0.13
|Крейлах Дамир
|2
|0.13
|Руис Пабло
|2
|0.13
|Глэд Джастин
|2
|0.13
|Carlos Gomez
|1
|0.07
|Barrero Pablo Ruiz
|1
|0.07
|Джулио Андерсон
|1
|0.07
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.07
|Мерам Джастин
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Рубин Рубио
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|2
|0.13
|Бойд Тайлер
|2
|0.13
|Леердам Келвин
|1
|0.07
|Чичарито
|1
|0.07
|Дельгадо Марко
|1
|0.07
|Родригес Мемо
|1
|0.07
|Пуч Рикард
|1
|0.07
|Бругман Гастон
|1 (1)
|0.07
|Касерес Мартин
|1
|0.07
|Нил Джален
|1
|0.07
|Preston Judd
|1
|0.07
|Calegari
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Руис Пабло
|3
|1
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Вера Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Barrero Pablo Ruiz
|1
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Дэвис Боде
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Нил Джален
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
1
Реал Солт-Лейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
7
5
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
10
6
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
4
29%
6
40%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Пропущено
25
26
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
24%
5
19%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
5
20%
10
38%
61-75
4
16%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
35
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
510
411
312
114
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Даллас
|Феррейра Хесус
|9
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5