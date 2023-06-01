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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
2:3
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
45' Пенальти
Бругман Гастон
1:1
51' Гол
Мусовски Дэниел
54' Желтая карточка
Carlos Gomez
57' Желтая карточка
Мусовски Дэниел
64' Желтая карточка
Броди Эндрю
66' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
2:1
67' Гол
Barrero Pablo Ruiz
2:2
72' Гол
Родригес Мемо
2:3
74' Гол
Бойд Тайлер
83' Желтая карточка
Barrero Pablo Ruiz
90'+4
35
Gavin
Beavers
25
Emeka
Eneli
30
Сильва
Марсело
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
11
Carlos
Gomez
6
Охеда
Брайан
7
Barrero
Pablo
Ruiz
10
Саварино
Джефферсон
8
Крейлах
Дамир
17
Мусовски
Дэниел
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
3
Julian
Aude
7
Альварес
Эфраин
5
Бругман
Гастон
8
Дельгадо
Марко
30
Gino
Vivi
9
Йовелич
Деян
6
Пуч
Рикард
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

43 матча

34.9%
23.3%
41.8%
15 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.2%
44.2%
25.6%
13 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
6:2
М
3:0
М
1:1
М
2:5
М
1:2
М
3:1
М
3:3
М
5:2
М
3:0
ОК
1:0
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
0:2
М
1:2
М
3:2
М
3:1
М
2:1
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.85
1.17

Среднее время на гол

48
76

Всего голов

46
21

Голов в среднем за матч

2
1.05

Среднее время на гол

45
85

Всего голов

83
48

Голов в среднем за матч

1.93
1.12

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

46
80

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.27
Мусовски Дэниел 2 0.13
Крейлах Дамир 2 0.13
Руис Пабло 2 0.13
Глэд Джастин 2 0.13
Carlos Gomez 1 0.07
Barrero Pablo Ruiz 1 0.07
Джулио Андерсон 1 0.07
Jasper Loeffelsend 1 0.07
Мерам Джастин 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Рубин Рубио 0 0
Чанг Майкель 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 2 0.13
Бойд Тайлер 2 0.13
Леердам Келвин 1 0.07
Чичарито 1 0.07
Дельгадо Марко 1 0.07
Родригес Мемо 1 0.07
Пуч Рикард 1 0.07
Бругман Гастон 1 (1) 0.07
Касерес Мартин 1 0.07
Нил Джален 1 0.07
Preston Judd 1 0.07
Calegari 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 5 0
Охеда Брайан 5 0
Руис Пабло 3 1
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Вера Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Barrero Pablo Ruiz 1 0
Пабло Мастроени 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Броди Эндрю 1 0
Дэвис Боде 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 5 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Эдвардс Рахим 3 0
Julian Aude 3 0
Бругман Гастон 2 0
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Йовелич Деян 2 0
Нил Джален 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Calegari 1 0
Daniel Aguirre 1 0
Preston Judd 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
1
Реал Солт-Лейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

7
5
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

10
6

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
4
29%
6
40%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
6
24%
5
19%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
5
20%
10
38%
61-75
4
16%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
6
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 16 8 2 6 21 - 14 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 15 6 5 4 18 - 16 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 15 5 4 6 14 - 17 19
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 21 19
9.
Хьюстон Динамо
 14 5 3 6 15 - 18 18
10.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 16 - 26 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 15 11 3 1 25 - 15 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Филадельфия Юнион
 15 8 3 4 24 - 15 27
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 15 7 5 3 25 - 20 26
5.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
6.
Коламбус Кру
 15 6 3 6 29 - 22 21
7.
Шарлотт
 16 6 3 7 20 - 26 21
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Ди Си Юнайтед
 16 5 5 6 22 - 20 20
10.
Клёб де Фут Монреаль
 15 6 1 8 15 - 24 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 16 4 7 5 11 - 13 19
12.
Чикаго Файр
 15 3 8 4 21 - 24 17
13.
Торонто
 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Нью-Йорк Сити
 15 4 4 7 17 - 22 16
15.
Интер Майами
 15 5 0 10 14 - 19 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
3.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
4.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
5.
Сиэтл Саундерс
 9 5 1 3 13 - 5 16
6.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Коламбус Кру
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Филадельфия Юнион
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
9.
Нью-Йорк Сити
 7 4 1 2 12 - 11 13
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Интер Майами
 8 4 0 4 11 - 10 12
12.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
13.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
11.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 7 0 2 5 6 - 16 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
2.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 3 2 3 10 - 14 11
4.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Шарлотт
 8 3 1 4 10 - 14 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Клёб де Фут Монреаль
 9 1 1 7 5 - 21 4
13.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
14.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Даллас Феррейра Хесус 9
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Весь список
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