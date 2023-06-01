  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
6:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
1:0
1' Гол
Pedro Vite
1:1
8' Гол
Бэрд Кори
1:2
16' Гол
Басси Амине
2:2
18' Гол
Грессель Юлиан
41' Желтая карточка
Грессель Юлиан
3:2
46' Гол
Уайт Брайан
4:2
59' Гол
Грессель Юлиан
66' Желтая карточка
Micael
69' Красная карточка
Nelson Quinones
69' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
70' Желтая карточка
Mathias Laborda
79' Желтая карточка
Кордова Серхио
84' Желтая карточка
Кларк Стив
5:2
88' Гол
Берхальтер Себастьян
6:2
90' Гол
Голд Райан
90'+6
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
2
Mathias
Laborda
6
Блэкмон
Тристан
14
Мартинш
Луиш
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
31
Micael
20
Карраскилья
Адальберто
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
11
Бэрд
Кори
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
ТМС
2:1
М
1:3
М
1:0
М
3:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.08

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.7

Среднее время на гол

54
128

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 6 0.4
Simon Becher 4 0.27
Грессель Юлиан 3 0.2
Pedro Vite 3 0.2
Голд Райан 1 0.07
Ali Ahmed 1 0.07
Браун Джавейн 1 0.07
Берхальтер Себастьян 1 0.07
Шёпф Алессандро 1 0.07
Блэкмон Тристан 1 0.07
Кубас Андрес 0 0
Веселинович Ранко 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 6 (4) 0.43
Эррера Эктор 3 0.21
Стирс Дэниэл 1 0.07
Бэрд Кори 1 0.07
Карраскилья Адальберто 1 0.07
Ivan Franco 1 0.07
Шмитт Тейт 1 0.07
Thor Ulfarsson 1 0.07
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 4 0
Кубас Андрес 3 0
Уайт Брайан 3 0
Голд Райан 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Кордова Серхио 2 0
Ali Ahmed 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Pedro Vite 1 0
Рапосо Райан 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 2 2
Эскобар Франко 4 0
Nelson Quinones 2 1
Micael 3 0
Карраскилья Адальберто 3 0
Artur Moraes III 3 0
Басси Амине 1 1
Кларк Стив 2 0
Luis Caicedo III 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Ivan Franco 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
6
Ванкувер Уайткэпс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

2
9
Ванкувер Уайткэпс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Хьюстон Динамо
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

3
15

Голы по времени матча

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
17%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
12%
1
17%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
9%
1
7%
1-15
5
22%
1
7%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
1
4%
5
33%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
19%
3
17%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
2
10%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4
3
5
2.5
1
6
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
4
11
1.5
4
10
3
12
2.5
1
13
2
13
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 16 8 2 6 21 - 14 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 15 6 5 4 18 - 16 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 15 5 4 6 14 - 17 19
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 21 19
9.
Хьюстон Динамо
 14 5 3 6 15 - 18 18
10.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 16 - 26 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 15 11 3 1 25 - 15 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Филадельфия Юнион
 15 8 3 4 24 - 15 27
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 15 7 5 3 25 - 20 26
5.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
6.
Коламбус Кру
 15 6 3 6 29 - 22 21
7.
Шарлотт
 16 6 3 7 20 - 26 21
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Ди Си Юнайтед
 16 5 5 6 22 - 20 20
10.
Клёб де Фут Монреаль
 15 6 1 8 15 - 24 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 16 4 7 5 11 - 13 19
12.
Чикаго Файр
 15 3 8 4 21 - 24 17
13.
Торонто
 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Нью-Йорк Сити
 15 4 4 7 17 - 22 16
15.
Интер Майами
 15 5 0 10 14 - 19 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
3.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
4.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
5.
Сиэтл Саундерс
 9 5 1 3 13 - 5 16
6.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Коламбус Кру
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Филадельфия Юнион
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
9.
Нью-Йорк Сити
 7 4 1 2 12 - 11 13
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Интер Майами
 8 4 0 4 11 - 10 12
12.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
13.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
11.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 7 0 2 5 6 - 16 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
2.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 3 2 3 10 - 14 11
4.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Шарлотт
 8 3 1 4 10 - 14 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Клёб де Фут Монреаль
 9 1 1 7 5 - 21 4
13.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
14.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Даллас Феррейра Хесус 9
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Себастьян Берхальтер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
  • 89'
    Эррера Эктор уходит с поля. Ivan Franco выходит вместо него
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Себастьян Берхальтер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    84'
    Кларк Стив получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    Кордова Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      66'
      Micael получил желтую карточку от судьи
    • 63'
      Алию Ибрахим уходит с поля. Thor Ulfarsson выходит вместо него
    • 63'
      Бэрд Кори уходит с поля. Nelson Quinones выходит вместо него
    • 63'
      Шёпф Алессандро уходит с поля. Себастьян Берхальтер выходит вместо него
    • 59'
      Голд Райан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О Л - Хулиан Грессел бьет в цель!
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
    • 46'
      Браун Джавейн уходит с поля. Веселинович Ранко выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Хулиан Грессел получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Голд Райан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Хулиан Грессел бьет в цель!
    • 16'
      Стирс Дэниэл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Басси Амине бьет в цель!
    • 8'
      Карраскилья Адальберто сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Бэрд Кори бьет в цель!
    • 1'
      Уайт Брайан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Pedro Vite бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 6:2 Хьюстон Динамо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     