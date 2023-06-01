Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
6:2
Конец матча
0'
1:0
1' ГолPedro Vite
1:1
8' ГолБэрд Кори
1:2
16' ГолБасси Амине
2:2
18' ГолГрессель Юлиан
41' Желтая карточкаГрессель Юлиан
3:2
46' ГолУайт Брайан
4:2
59' ГолГрессель Юлиан
66' Желтая карточкаMicael
69' Красная карточкаNelson Quinones
69' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
70' Желтая карточкаMathias Laborda
79' Желтая карточкаКордова Серхио
84' Желтая карточкаКларк Стив
5:2
88' ГолБерхальтер Себастьян
6:2
90' ГолГолд Райан
90'+6
Ход матча
1'
1:0
8'
16'
1:2
18'
2:2
41'
46'
3:2
59'
4:2
66'
69'
70'
79'
84'
88'
90'
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
12 Яо КарифаЗащитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.08
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.7
Среднее время на гол
54
128
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.64
0.91
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
99
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|6
|0.4
|Simon Becher
|4
|0.27
|Грессель Юлиан
|3
|0.2
|Pedro Vite
|3
|0.2
|Голд Райан
|1
|0.07
|Ali Ahmed
|1
|0.07
|Браун Джавейн
|1
|0.07
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.07
|Шёпф Алессандро
|1
|0.07
|Блэкмон Тристан
|1
|0.07
|Кубас Андрес
|0
|0
|Веселинович Ранко
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|6 (4)
|0.43
|Эррера Эктор
|3
|0.21
|Стирс Дэниэл
|1
|0.07
|Бэрд Кори
|1
|0.07
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.07
|Ivan Franco
|1
|0.07
|Шмитт Тейт
|1
|0.07
|Thor Ulfarsson
|1
|0.07
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|4
|0
|Кубас Андрес
|3
|0
|Уайт Брайан
|3
|0
|Голд Райан
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Ali Ahmed
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|2
|2
|Эскобар Франко
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Micael
|3
|0
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Artur Moraes III
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Кларк Стив
|2
|0
|Luis Caicedo III
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
6
Ванкувер Уайткэпс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
2
9
Ванкувер Уайткэпс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Хьюстон Динамо
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
3
15
Голы по времени матча
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
17%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
12%
1
17%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90
Забито
23
15
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
9%
1
7%
1-15
5
22%
1
7%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
1
4%
5
33%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
19%
3
17%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
2
10%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
34
35
16
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
411
410
312
113
213
213
114
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Даллас
|Феррейра Хесус
|9
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5