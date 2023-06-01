Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаРольдан Александер
43' Желтая карточкаJackson Ragen
0:1
48' ГолЭбобисс Жереми
66' Желтая карточкаМарье Поль
77' Желтая карточкаЮилл Джексон
86' Желтая карточкаАтенсио Джошуа
90'+6
Ход матча
43'
48'
0:1
66'
77'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
99
Dylan
Teves
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Dylan TevesПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Daniel Munie
-
-
19 Cam Cilley
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
39 матчей
43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.2%
41%
30.8%
11 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.9%
46.2%
17.9%
14 побед 18 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.24
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
62
39
Голов в среднем за матч
1.59
1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.56
|Эбер Араужо
|2
|0.13
|Руидиас Рауль
|2
|0.13
|Leo Chu
|1
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.06
|Монтеро Фреди
|1
|0.06
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Ролдан Кристиан
|1
|0.06
|Paul Rothrock
|1
|0.06
|Атенсио Джошуа
|1
|0.06
|Рольдан Александер
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.53
|Эбобисс Жереми
|6 (1)
|0.4
|Акапо Карлос
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|1
|0.07
|Юилл Джексон
|1
|0.07
|Киканович Бенджамин
|1
|0.07
|Ousseni Bouda
|1
|0.07
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Рольдан Александер
|5
|0
|Руснак Альберт
|4
|0
|Jackson Ragen
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Leo Chu
|2
|0
|Cody Baker
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|4
|1
|Юилл Джексон
|4
|0
|Марье Поль
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
7
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
7
11
Сиэтл Саундерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
7
47%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
0
0%
4
21%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
5
24%
5
26%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
21%
5
26%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
4
29%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
36
43
27
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
25
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
132
511
510
313
114
214
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Даллас
|Феррейра Хесус
|9
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5