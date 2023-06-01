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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
19' Желтая карточка
Рольдан Александер
43' Желтая карточка
Jackson Ragen
0:1
48' Гол
Эбобисс Жереми
66' Желтая карточка
Марье Поль
77' Желтая карточка
Юилл Джексон
86' Желтая карточка
Атенсио Джошуа
90'+6
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
3
Арреага
Хавьер
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
11
Руснак
Альберт
84
Атенсио
Джошуа
99
Dylan
Teves
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
42
Daniel
Fusato1
3
Марье
Поль
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

39 матчей

43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.2%
41%
30.8%
11 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.9%
46.2%
17.9%
14 побед 18 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:2
ОК
2:2
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.24
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

62
39

Голов в среднем за матч

1.59
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.56
Эбер Араужо 2 0.13
Руидиас Рауль 2 0.13
Leo Chu 1 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.06
Монтеро Фреди 1 0.06
Руснак Альберт 1 0.06
Ролдан Кристиан 1 0.06
Paul Rothrock 1 0.06
Атенсио Джошуа 1 0.06
Рольдан Александер 0 0
Варгас Обед 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.53
Эбобисс Жереми 6 (1) 0.4
Акапо Карлос 1 0.07
Трауко Мигель 1 0.07
Юилл Джексон 1 0.07
Киканович Бенджамин 1 0.07
Ousseni Bouda 1 0.07
Монтейру Жамиру 0 0
Груэсо Карлос 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Рольдан Александер 5 0
Руснак Альберт 4 0
Jackson Ragen 4 0
Гомес Еймар 3 0
Лодейро Николас 2 0
Толо Нуху 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Leo Chu 2 0
Cody Baker 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 4 1
Юилл Джексон 4 0
Марье Поль 4 0
Монтейру Жамиру 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Tonhao 3 0
Менса Джонатан 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0
Ousseni Bouda 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
7
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

7
11
Сиэтл Саундерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
7
47%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
0
0%
4
21%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
5
24%
5
26%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
21%
5
26%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
4
29%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
4
3
2
7
2.5
1
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
5
10
3
13
2.5
1
14
2
14
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 16 8 2 6 21 - 14 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 15 6 5 4 18 - 16 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 15 5 4 6 14 - 17 19
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 21 19
9.
Хьюстон Динамо
 14 5 3 6 15 - 18 18
10.
Портленд Тимберс
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 16 - 26 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 15 11 3 1 25 - 15 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Филадельфия Юнион
 15 8 3 4 24 - 15 27
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 15 7 5 3 25 - 20 26
5.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
6.
Коламбус Кру
 15 6 3 6 29 - 22 21
7.
Шарлотт
 16 6 3 7 20 - 26 21
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Ди Си Юнайтед
 16 5 5 6 22 - 20 20
10.
Клёб де Фут Монреаль
 15 6 1 8 15 - 24 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 16 4 7 5 11 - 13 19
12.
Чикаго Файр
 15 3 8 4 21 - 24 17
13.
Торонто
 16 3 8 5 15 - 19 17
14.
Нью-Йорк Сити
 15 4 4 7 17 - 22 16
15.
Интер Майами
 15 5 0 10 14 - 19 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
3.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
4.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
5.
Сиэтл Саундерс
 9 5 1 3 13 - 5 16
6.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Коламбус Кру
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Филадельфия Юнион
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
9.
Нью-Йорк Сити
 7 4 1 2 12 - 11 13
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Интер Майами
 8 4 0 4 11 - 10 12
12.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
13.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
11.
Портленд Тимберс
 8 1 2 5 8 - 17 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 7 0 2 5 6 - 16 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
2.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 3 2 3 10 - 14 11
4.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Шарлотт
 8 3 1 4 10 - 14 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Клёб де Фут Монреаль
 9 1 1 7 5 - 21 4
13.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
14.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Даллас Феррейра Хесус 9
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Jackson Ragen получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Рольдан Александер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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