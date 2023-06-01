Тур: 10.
0'
0:1
15' ГолHady Saleh Karim
22' Желтая карточкаХольмстрём Александр Аль
51' Желтая карточкаДротт Джонатан
64' Желтая карточкаErion Sadiku
76' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
83' Желтая карточкаСвенссон Уильям
85' Желтая карточкаБинаку Эгзон
90' Желтая карточкаНилльсон Маттиас
90' Желтая карточкаНорен Аксель
90' Желтая карточкаНюх Мубаарак
90'+7
Ход матча
15'
51'
64'
76'
83'
85'
90'
90'
90'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Erik Krantz
-
20 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
ГАИС
Эргрюте
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Среднее время на гол
80
65
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.5
0.88
Среднее время на гол
180
102
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
0.81
1.13
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
110
80
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|0.5
|Gustav Lundgren
|2
|0.2
|Фрайди Ричард
|2
|0.2
|Селик Мерван
|1
|0.1
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.1
|Robin Frej
|1
|0.1
|Filip Beckman
|1
|0.1
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|3
|0.3
|Дальквист Исак
|2
|0.2
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.1
|Hady Saleh Karim
|1
|0.1
|Erion Sadiku
|1
|0.1
|Christoffer Styffe
|1
|0.1
|Муянич Амел
|1
|0.1
|Свенссон Уильям
|1
|0.1
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.1
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Норен Аксель
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|3
|1
|Дротт Джонатан
|3
|0
|Erion Sadiku
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Дальквист Хампус
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
ГАИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эргрюте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
11
ГАИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Эргрюте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
13%
2
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
5
38%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1
Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0
Результаты матчей
ГАИС
Эргрюте
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
46
19
19
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|6 (1)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5