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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 10.
Хельсинборг
0:0
Конец матча
Сковде АИК
0'
20' Желтая карточка
Hugo Engstroem
84' Желтая карточка
Броман Густав
90'+6
1
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
5
Хольст
Фредерик
14
Стоянович-Фредин
Оливер
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
30
David
Engelbrektsson
22
Elias
Lindell
3
Filip
Schyberg
4
Башич
Алдин
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
5
Броман
Густав
10
Elmar
Abraham
14
Mikael
Moerk
7
Darrell
Kamdem
Tibell
Хельсинборг
4-3-3
Сковде АИК
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amin Al-Hamawi 2 0.2
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.1
Amar Muhsin 1 0.1
Benjamin Acquah 1 0.1
Лупер Вильгельм 0 0
Simon Bengtsson 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 2 0.2
Filip Schyberg 2 0.2
Mikael Moerk 1 0.1
Emil Bellander 1 0.1
Видьеског Исак 1 0.1
Yoann Fellrath 1 0.1
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 5 0
Philip Reinhold 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Хеллман Эмиль 1 0
Victor Blixt 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Lennerskog 2 1
Elias Lindell 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 2 0
Видьеског Исак 2 0
Hugo Engstroem 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Броман Густав 1 0
Elmar Abraham 1 0
Yoann Fellrath 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сковде АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Хельсинборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сковде АИК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

2
3
Хельсинборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сковде АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
4
40%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0
Сковде АИК
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2
Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Сковде АИК

Точный счет

0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Эстер
 11 7 1 3 25 - 16 22
3.
Вестерос
 10 5 3 2 14 - 7 18
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
8.
Браге
 10 4 2 4 11 - 15 14
9.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
10.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
11.
Эстерсунд
 10 3 4 3 13 - 11 13
12.
Гефле
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 5 3 8 - 13 11
14.
Эребру
 10 2 4 4 9 - 12 10
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
7.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
8.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
10.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эребру
 5 1 3 1 4 - 3 6
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
2.
Утсиктенс
 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 2 2 5 - 10 5
10.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
12.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
13.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Утсиктенс Lucas Hedlund 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Hugo Engstroem получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хельсинборг 0:0 Сковде АИК онлайн

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