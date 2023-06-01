Тур: 10.
0:0
Конец матча
Ход матча
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикНападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
28 Victor Blixt
-
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.2
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.1
|Amar Muhsin
|1
|0.1
|Benjamin Acquah
|1
|0.1
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|2
|0.2
|Filip Schyberg
|2
|0.2
|Mikael Moerk
|1
|0.1
|Emil Bellander
|1
|0.1
|Видьеског Исак
|1
|0.1
|Yoann Fellrath
|1
|0.1
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Elias Lindell
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Hugo Engstroem
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Броман Густав
|1
|0
|Elmar Abraham
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сковде АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Хельсинборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сковде АИК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
2
3
Хельсинборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сковде АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
4
40%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0
Сковде АИК
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2
Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Сковде АИК
Точный счет
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
55
19
28
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|6 (1)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5