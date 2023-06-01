Тур: 10.
0'
0:1
4' ГолВестермарк Йеспер
25' Желтая карточкаСтенберг Джон
0:1
49' Не забитый пенальтиБергмарк-Виберг Адам
1:1
51' ГолFlamur Dzelili
1:2
54' ГолAhmed Bonnah
2:2
66' ГолБук Робин
2:3
73' Гол в свои воротаБернтссон Александер
74' Желтая карточкаБергмарк-Виберг Адам
82' Желтая карточкаМаннс Йеспер
89' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
90'+8
Ход матча
4'
25'
49'
51'
1:1
54'
66'
2:2
73'
82'
89'
31
David
Celic
10
Бук
Робин
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Базе МарванПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Йёнчёпинг
Эстер
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.22
1.1
Среднее время на гол
40
81
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.2
1.78
Среднее время на гол
75
50
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|7
|0.7
|Бук Робин
|6
|0.6
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0.2
|Николич Марко
|1
|0.1
|Моенза Малкольм
|1
|0.1
|Flamur Dzelili
|1
|0.1
|August Karlin
|1
|0.1
|Торссон Антон
|1
|0.1
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.1
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|9
|0.82
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.73
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.27
|Ahmed Bonnah
|2
|0.18
|Косица Дзенис
|1
|0.09
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Родич Владимир
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Маннс Йеспер
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|0
|1
|Нильссон Александр
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|5
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|2
|0
|Стенберг Джон
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Эстер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
6
2
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
9
10
Йёнчёпинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Эстер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
5
36%
2
18%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
2
9%
4
17%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
1
7%
6
35%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Эстер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2
Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Эстер
Точный счет
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
51
32
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
22
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
82
74
37
56
19
110
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|6 (1)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5