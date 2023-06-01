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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 10.
Йёнчёпинг
2:3
Конец матча
Эстер
0'
0:1
4' Гол
Вестермарк Йеспер
25' Желтая карточка
Стенберг Джон
0:1
49' Не забитый пенальти
Бергмарк-Виберг Адам
1:1
51' Гол
Flamur Dzelili
1:2
54' Гол
Ahmed Bonnah
2:2
66' Гол
Бук Робин
2:3
73' Гол в свои ворота
Бернтссон Александер
74' Желтая карточка
Бергмарк-Виберг Адам
82' Желтая карточка
Маннс Йеспер
89' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
90'+8
31
David
Celic
4
Маннс
Йеспер
8
Адриан
Самуэль
3
Бернтссон
Александер
7
Моенза
Малкольм
6
August
Karlin
24
Николич
Марко
9
Сильверхолт
Тейлор
10
Бук
Робин
18
Торссон
Антон
13
Pashang
Abdulla
1
Прекович
Милое
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
11
Ahmed
Bonnah
8
Хейкссон
Алекс
4
Хедлунд
Себастьян
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
7
Косица
Дзенис
Йёнчёпинг
4-2-3-1
Эстер
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эстер

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
4:1
С
1:3
С
0:2
С
2:0
С
0:0
С
0:1
ТМК
1:0
С
3:3
С
2:3
С
2:1
С
3:3
С
2:1
С
0:3
С
1:1
С
4:3

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.22
1.1

Среднее время на гол

40
81

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.2
1.78

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 7 0.7
Бук Робин 6 0.6
Сильверхолт Тейлор 2 0.2
Николич Марко 1 0.1
Моенза Малкольм 1 0.1
Flamur Dzelili 1 0.1
August Karlin 1 0.1
Торссон Антон 1 0.1
Страндсатер Даниэль 1 0.1
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 9 0.82
Бергмарк-Виберг Адам 8 (2) 0.73
Сёдерберг Никлас 3 0.27
Ahmed Bonnah 2 0.18
Косица Дзенис 1 0.09
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Родич Владимир 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Маннс Йеспер 2 0
Бук Робин 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Ламин Адам Бен 0 1
Нильссон Александр 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 5 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Adam Herdonsson 3 0
Карлссон Монц 2 0
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Стенберг Джон 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Бергмарк-Виберг Адам 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Эстер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

6
2
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
10
Йёнчёпинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Эстер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
5
36%
2
18%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
2
9%
4
17%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
1
7%
6
35%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Эстер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2
Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Эстер

Точный счет

2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
5
1
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
2
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
2
1.5
7
4
3
7
2.5
5
6
1
9
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Эстер
 11 7 1 3 25 - 16 22
3.
Вестерос
 10 5 3 2 14 - 7 18
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
8.
Браге
 10 4 2 4 11 - 15 14
9.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
10.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
11.
Эстерсунд
 10 3 4 3 13 - 11 13
12.
Гефле
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 5 3 8 - 13 11
14.
Эребру
 10 2 4 4 9 - 12 10
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
7.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
8.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
10.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эребру
 5 1 3 1 4 - 3 6
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
2.
Утсиктенс
 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 2 2 5 - 10 5
10.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
12.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
13.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Утсиктенс Lucas Hedlund 6 (1)
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Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
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    Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:3 Эстер онлайн

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