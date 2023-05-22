Сразу двойная замена в перерыве от Жозе Моуринью. Диего Льоренте появился в составе "Ромы" вместо Рожера Ибаньеса, Лоренцо Пеллегрини - вместо Олы Сольбаккена, а Неманья Матич - вместо Бенджамина Тахировича.

Флавиус Данилюк нарушил правила недалеко от своей штрафной против Андреа Белотти, и получается перспективный штрафной у "Ромы".

Уже 7-я компенсированная минута пошла, хотя добавлено было всего 3. Но понятно, работал ВАР, это украло прилично времени.

ВАР вновь включается в дело. Ола Сольбаккен наносил дальний удар, и мяч попал в предалах штрафной площади "Фиорентины" в прижатую к боку руку Лоренцо Пиролы.

Свисток на перерыв. Пенальти в пользу "Ромы" не назначен. Счёт 0:1. "Салернитана" минимально ведёт в счёте благодаря голу Антонио Кандревы.

Из глубины поля Никола Залевски с очередного штрафного безадресно подбросил мяч к правому углу вратарской, и сфера ушла за пределы поля, пересекла лицевую линию.

Жозе Моуринью не проявляет экспрессию, спокойно наблюдает за игрой с тренерской скамейки. А вот Паулу Соуза куда активнее в технической зоне и получает сейчас устное внушение от главного арбитра встречи.

3 минуты решил добавить арбитр к основному времени первого тайма, которое уже завершилось.

Стефан Эль-Шаарави на левом фланге покатил мяч в пределы чужой штрафной Оле Сольбаккену, которому противостояли два соперника,, и Лоренцо Пирола выбил снаряд на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Рожер Ибаньес! Эль-Шаарави осуществил подачу углового с левого края, и удар Ибаньеса головой заблокировал, опять-таки, Белотти (не рукой ли?), а на добивании ногой Ибаньес уже отправил мяч в сетку.

Система ВАР ведёт проверку насчёт возможного гандбола перед забитым голом "Ромы" в исполнении Андреа Белотти. Главный арбитр сам пойдёт смотреть кино.

Ух, там сложный момент. Возможно, Ибаньес ещё в свою руку немного попал мячом, когда наносил первый удар головой. В общем, отменён гол, и счёт остаётся 0:1.

Никола Залевски грузил мяч в чужую штрафную с левого полуфланга, и не состоялось после этого удара от римлян по воротам "Салернитаны".

Ола Сольбаккен с правого фланга закинул мяч куда-то далеко, никто не мог к нему успеть, футбольная сфера покинула пределы поля за лицевую линию.

Григорис Костанос теперь также с правого фланга пытался забросить мяч в район одиннадцатиметровой отметки или к линии вратарской, а по факту добился аута для "Салернитаны".

Эмиль Бохинен взял на себя ответственность и выполнил дальний удар, направил мяч выше перекладины ворот Руя Патрисиу. Инициатива в данный момент принадлежит гостям.

Вяло проводят первый там "волки", лишь изредка просыпаясь и нанося полуопасные удары по воротам соперника. Во втором тайме нужно прибавлять будет "Роме".

Бенджамину Тахировичу понадобилась медицинская помощь после контакта в центре поля с Григорисом Костаносом, но уже вернулся в игру полузащитник римлян.

Где-то с семнадцати метров Никола Залевски прикладывался по воротам соперника, и мяч просвистел недалеко от правой девятки владений Гильермо Очоа.

С центра поля со штрафного у "Салернитаны" двинулся диагональный перевод к угловому флагу, однако не удалось там Гиоргису Кастаносу подцепить мячи оставить его в пределах поля. Вскоре "Рома" заработала штрафной в атаке на левом фланге, где уронили Стфана Эль-Шаарави.

Больше половины минуты потребовалось Эль-Шаарави, чтобы подняться с газона, немножко он прихрамывает, но врачи не требуются на поле в данном случае.

Никола Залевски слева со штрафного закручивал мяч в ворота, но это было слабовато, если футболист "Ромы" планировал именно наносить прямой удар. Гильермо Очоа легко поймал игровой снаряд.

Нарушение правил около центрального круга. Эмиль Бохинен там сфолил, ударив по ногам Андреа Белотти. За жёлтыми карточками пока не лезет в карман арбитр.

32' В касание пробивал сейчас Стефан Эль-Шаарави с подступов к штрафной после передачи с правой стороны и направил мяч правее створа. Забил бы - получилось бы весьма эффектно.

31' С правого фланга отправлялась от Олы Сольбаккена посылка в виде подачи мяча в центр чужой штрафной, но отбились гости, Лассана Кулибали был на подхвате и вынес снаряд ещё дальше.

30' Можно вспомнить ещё удар Смоллинга после подачи углового, конечно. Ну это пусть кто как хочет решает, считать ли тот эпизод стопроцентным шансом хозяев забить гол.

29' Почти половина часа игры уже позади, а явный голевой момент был только один, и именно он воплотился во взятие ворот римского клуба.

28' В середине поля катают мяч футболисты столичного коллектива. Пока не горят у них глаза как-то. Возможно, нужен им заряд непосредственно от Жозе Моуринью в раздевалке в перерыве матча.

27' С левого края без опасности исполнила угловой "Салернитана", потом был в её распоряжении аут на том же фланге, и ничем острым для обороны "Ромы" эта ситуация не обернулась.

26' А сейчас есть дальняя попытка со стороны Лоренцо Пиролы, но блокируется это дело Крисом Смоллингом, то есть не добирается мяч до ворот Руя Патрисиу.

25' Выбралась "Салернитана" в ответную атаку, но речи об ударах по воротам в данном случае не идёт. На правом фланге оказались зажаты футболисты гостевой команды, где хотя бы смогли заработать аут.

24' Вот сейчас игроки "Ромы" внесли некоторую сумятицу в оборонительные порядки соперника, а завершающий удар Мохамеда Камара с подступов к штрафной площади пришёлся в Лоренцо Пиролу. До этого удар Николы Залевски примерно с восемнадцати метров невольно заблокировал Андреа Белотти.

23' Григорис Кастанос не лучшим образом себя почувствовал после столкновения в центральной части поля в борьбе за верховой мяч со Стефаном Эль-Шаарави.

22' "Рома" пока не демонстрирует чего-то такого, чтобы можно было говорить, что она наиграла на ответный гол. Команда Жозе Моуринью довольно долго вкатывается в сегодняшний матч.

21' Андреа Белотти отдавал проникающий пас в чужую штрафную площадь, однако всё это прекрасно читалось защитниками "Салернитаны", поэтому они со знанием дела перехватили данный мяч.

20' Кшиштоф Пёнтек оказался в офсайде на левом фланге в центральной трети поля, когда откликался на диагональный перевод мяча в его адрес.

19' Ола Сольбаккен головой прервал подачу первого корнера "Салернитаны", и теперь второй подряд корнер у гостей с левого края. На этот раз навес соперника от флажка отбил вторым этажом Андреа Белотти.

18' Лассана Кулибали пробовал осуществить навес в центр штрафной с левого фланга, а заработал угловой удар, поскольку мяч отскочил за лицевую от Эдоардо Бове.

17' С подступов к штрафной площади Григорис Кастанос наносит удар по чужим воротам, мяч двигается в направлении правого нижнего угла, и его там фиксирует Руй Патрисиу.

16' Защитники римского клуба с мячом, начинают атаку от своей штрафной площади. Правда, пока трудно назвать это атакой, перекатывают мяч поперёк поля подопечные Жозе Моуринью.

15' Но лучше оборонять счёт в свою пользу, чем иметь ничейные цифры на табло, правильно? "Рома" не может мгновенно ответить чем-либо опасным. В центре поля мелко нарушает правила Бенджамин Тахирович против Антонио Кандревы.

14' В онлайн-таблице "Салернитана" идёт на 14-м месте, имея 41 очко в своём активе. Теперь придётся оборонять добытое преимущество команде Паулу Соузы.

13' Первый же голевой момент реализован в сегодняшнем матче, причём счёт открыла команда, не являющаяся фаворитом данной футбольной встречи.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Антонио Кандрева!

Блестящий гол, реально блестящий! Кулибали из центра поля забросил мяч к одиннадцатиметровой отметке, а Кандрева в прыжке красиво носком стопы переправил сферу в правый угол.

11' "Рома" продолжает пребывать в стадии позиционной обороны, хотя и повладела мячом примерно двадцать секунд совсем недавно.

10' Такая же ситуация спустя минуту, только теперь гости не пасуют назад, пытаются что-то придумать с вектором вперёд, но мало что у них получается в этом смысле.

9' Футболисты "Салернитаны" держат мяч в центре поля и не знают, как развивать свою атаку вперёд, поэтому по цепочке доводят круглого назад до собственного вратаря Гильермо Очоа.

8' Лассана Кулибали недалеко от своей штрафной площади попал под прессинг Стефана Эль-Шаарави, но не растерялся и благополучно откатил мяч свободному партнёру.

7' Флавиус Данилюк в центральной трети поля отдавал пас вперёд на несколько метров Антонио Кандреве, однако на перехвате успешно действовал Мохамед Камара.

6' Стефан Эль-Шаарави подхватывал мяч на левом фланге, но надёжно сыграл Григорис Кастанос, спокойно и уверенно отправивший игровой снаряд за боковую линию.

5' Стефан Эль-Шаарави выполнил подачу углового с левого фланга на дальнюю штангу, где подпрыгнувший Крис Смоллинг нанёс головой удар не так уж и сильно выше створа.

4' Пока наблюдается спокойное течение матча, ни одна команда не делает резких шагов. Ола Сольбаккен только что не преуспел впереди на левом фланге, где мяч хорошо контролировал Флавиус Данилюк.

3' В Серии А команда Жозе Моуринью ведёт борьбу за еврокубки, но если выиграет Лигу Европы, место в новом сезоне Лиги чемпионов ей будет обеспечено.

2' "Рома" в минувший четверг проводила свой ответный полуфинальный матч в Лиге Европе против леверкузенского "Байера", поэтому ей дали отдохнуть в чемпионате Италии до понедельничного вечера.

1' "Рома" играет в оранжевой форме, а "Салернитана" сегодня в белой экипировке.