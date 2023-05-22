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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Рома
0:1
Второй тайм: 46'
Салернитана
0'
0:1
12' Гол
Кандрева Антонио
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Ибаньес Рожер
Незасчитанный гол Роджера (виде...
0:1. Гол Антонио Кандревы (видео...

Ход матча

12'
0:1
Кандрева Антонио
(Кулибали Лассана)
45'
Ибаньес Рожер
 
46'
Льоренте Диего
Ибаньес Рожер
 
46'
Пеллегрини Лоренцо
Сольбаккен Ола
 
46'
Матич Неманья
Тахирович Бенджамин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 139
Рома 96.4% (134)
X 2.2% (3)
Салернитана 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Салернитана
3.95
7.10
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
52
Бове
Эдоардо
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
59
Залевски
Никола
92
Эль-Шаарави
Стефан
68
Тахирович
Бенджамин
20
Камара
Мохамед
III
18
Сольбаккен
Ола
25
Вейналдум
Джорджиньо
11
Белотти
Андреа
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
20
Кастанос
Григорис
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
8
Бохинен
Эмиль
87
Кандрева
Антонио
29
Диа
Булайе
99
Пёнтек
Кшиштоф
Рома
3-4-2-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
0:4

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.31
Абрахам Тэмми 8 0.22
Эль-Шаарави Стефан 5 0.14
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 15 (1) 0.42
Кандрева Антонио 6 0.17
Пёнтек Кшиштоф 4 (1) 0.11
Де Вильена Тонни 4 0.11
Кулибали Лассана 3 0.08
Маццокки Паскуале 2 0.06
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Пирола Лоренцо 2 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Дьомбер Норберт 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Кристанте Бриан 8 1
Жозе Моуринью 4 3
Манчини Джанлука 8 0
Челик Мехмет 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Матич Неманья 5 0
Дибала Пауло 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Абрахам Тэмми 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 11 0
Данилюк Флавиус 8 0
Бронн Дилан 5 1
Брадарич Домагой 5 0
Де Вильена Тонни 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Ловато Маттео 2 0
Соуза Паулу 0 1
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Валенсия Диего 1 0

Результаты матчей

Рома
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Салернитана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
10
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Салернитана
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

19
25
Рома
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Салернитана
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

24
35

Голы по времени матча

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
4
17%
3
20%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

12
33
7 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
1
8%
4
12%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
4
33%
9
27%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
2
17%
4
12%
61-75
2
17%
6
18%
76-90

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
6
27%
6
23%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
5
20%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
6
30%
4
16%
76-90

Забито

46
41
20 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
7
15%
8
20%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
8
17%
3
7%
31-45
6
13%
8
20%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
13
28%
10
24%
76-90

Пропущено

32
58
17 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 28
3
9%
9
16%
1-15
7
22%
5
9%
16-30
7
22%
16
28%
31-45
2
6%
11
19%
46-60
5
16%
7
12%
61-75
8
25%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2
Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1
Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2

Результаты матчей

Рома
Салернитана

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
7 раз 20%
2
7 раз 20%
3
5 раз 14%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рома
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
8
10
4
13
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
6
5
13
1.5
4
13
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
25
10
12
23
1.5
12
23
5
30
2.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
4.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
5.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
6.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
7.
Рома
 0:1 Заявка 36 17 8 11 45 - 34 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 36 11 13 12 45 - 44 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Салернитана
 1:0 Заявка 36 9 14 13 44 - 56 41
15.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 0:1 Заявка 18 10 2 6 24 - 13 32
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 1:0 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
7.
Рома
 0:1 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
13.
Салернитана
 1:0 Заявка 18 3 8 7 17 - 32 17
14.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    ГОЛ! 1:1!
  • Фол, нарушение
    47'
    Флавиус Данилюк нарушил правила недалеко от своей штрафной против Андреа Белотти, и получается перспективный штрафной у "Ромы". 
  • Замена
    46'
    Сразу двойная замена в перерыве от Жозе Моуринью. Диего Льоренте появился в составе "Ромы" вместо Рожера Ибаньеса, Лоренцо Пеллегрини - вместо Олы Сольбаккена, а Неманья Матич - вместо Бенджамина Тахировича.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Пенальти в пользу "Ромы" не назначен. Счёт 0:1. "Салернитана" минимально ведёт в счёте благодаря голу Антонио Кандревы.
  • Видеоповтор
    45'
    ВАР вновь включается в дело. Ола Сольбаккен наносил дальний удар, и мяч попал в предалах штрафной площади "Фиорентины" в прижатую к боку руку Лоренцо Пиролы.
  • 45'
    Уже 7-я компенсированная минута пошла, хотя добавлено было всего 3. Но понятно, работал ВАР, это украло прилично времени.
  • 45'
    Никола Залевски грузил мяч в чужую штрафную с левого полуфланга, и не состоялось после этого удара от римлян по воротам "Салернитаны".
  • Судья
    45'
    Ух, там сложный момент. Возможно, Ибаньес ещё в свою руку немного попал мячом, когда наносил первый удар головой. В общем, отменён гол, и счёт остаётся 0:1.
  • Видеоповтор
    45'
    Система ВАР ведёт проверку насчёт возможного гандбола перед забитым голом "Ромы" в исполнении Андреа Белотти. Главный арбитр сам пойдёт смотреть кино.
  • Фол, нарушение
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Рожер Ибаньес! 
    Эль-Шаарави осуществил подачу углового с левого края, и удар Ибаньеса головой заблокировал, опять-таки, Белотти (не рукой ли?), а на добивании ногой Ибаньес уже отправил мяч в сетку.
  • Угловой
    45'
    Стефан Эль-Шаарави на левом фланге покатил мяч в пределы чужой штрафной Оле Сольбаккену, которому противостояли два соперника,, и Лоренцо Пирола выбил снаряд на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты решил добавить арбитр к основному времени первого тайма, которое уже завершилось.
  • Судья
    44'
    Жозе Моуринью не проявляет экспрессию, спокойно наблюдает за игрой с тренерской скамейки. А вот Паулу Соуза куда активнее в технической зоне и получает сейчас устное внушение от главного арбитра встречи.
  • 43'
    Из глубины поля Никола Залевски с очередного штрафного безадресно подбросил мяч к правому углу вратарской, и сфера ушла за пределы поля, пересекла лицевую линию.
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    • Фол, нарушение
      42'
      Нарушение правил около центрального круга. Эмиль Бохинен там сфолил, ударив по ногам Андреа Белотти. За жёлтыми карточками пока не лезет в карман арбитр.
    • 41'
      Никола Залевски слева со штрафного закручивал мяч в ворота, но это было слабовато, если футболист "Ромы" планировал именно наносить прямой удар. Гильермо Очоа легко поймал игровой снаряд.
    • Травма, повреждение
      40'
      Больше половины минуты потребовалось Эль-Шаарави, чтобы подняться с газона, немножко он прихрамывает, но врачи не требуются на поле в данном случае.
    • Фол, нарушение
      39'
      С центра поля со штрафного у "Салернитаны" двинулся диагональный перевод к угловому флагу, однако не удалось там Гиоргису Кастаносу подцепить мячи оставить его в пределах поля. Вскоре "Рома" заработала штрафной в атаке на левом фланге, где уронили Стфана Эль-Шаарави.
    • Опасный момент
      38'
      Где-то с семнадцати метров Никола Залевски прикладывался по воротам соперника, и мяч просвистел недалеко от правой девятки владений Гильермо Очоа.
    • Травма, повреждение
      37'
      Бенджамину Тахировичу понадобилась медицинская помощь после контакта в центре поля с Григорисом Костаносом, но уже вернулся в игру полузащитник римлян.
    • 36'
      Вяло проводят первый там "волки", лишь изредка просыпаясь и нанося полуопасные удары по воротам соперника. Во втором тайме нужно прибавлять будет "Роме".
    • 35'
      Эмиль Бохинен взял на себя ответственность и выполнил дальний удар, направил мяч выше перекладины ворот Руя Патрисиу. Инициатива в данный момент принадлежит гостям.
    • 34'
      Григорис Костанос теперь также с правого фланга пытался забросить мяч в район одиннадцатиметровой отметки или к линии вратарской, а по факту добился аута для "Салернитаны".
    • 33'
      Ола Сольбаккен с правого фланга закинул мяч куда-то далеко, никто не мог к нему успеть, футбольная сфера покинула пределы поля за лицевую линию.
    • Опасный момент
      32'
      В касание пробивал сейчас Стефан Эль-Шаарави с подступов к штрафной после передачи с правой стороны и направил мяч правее створа. Забил бы - получилось бы весьма эффектно.
    • 31'
      С правого фланга отправлялась от Олы Сольбаккена посылка в виде подачи мяча в центр чужой штрафной, но отбились гости, Лассана Кулибали был на подхвате и вынес снаряд ещё дальше.
    • 30'
      Можно вспомнить ещё удар Смоллинга после подачи углового, конечно. Ну это пусть кто как хочет решает, считать ли тот эпизод стопроцентным шансом хозяев забить гол.
    • 29'
      Почти половина часа игры уже позади, а явный голевой момент был только один, и именно он воплотился во взятие ворот римского клуба.
    • 28'
      В середине поля катают мяч футболисты столичного коллектива. Пока не горят у них глаза как-то. Возможно, нужен им заряд непосредственно от Жозе Моуринью в раздевалке в перерыве матча.
    • Угловой
      27'
      С левого края без опасности исполнила угловой "Салернитана", потом был в её распоряжении аут на том же фланге, и ничем острым для обороны "Ромы" эта ситуация не обернулась.
    • 26'
      А сейчас есть дальняя попытка со стороны Лоренцо Пиролы, но блокируется это дело Крисом Смоллингом, то есть не добирается мяч до ворот Руя Патрисиу.
    • 25'
      Выбралась "Салернитана" в ответную атаку, но речи об ударах по воротам в данном случае не идёт. На правом фланге оказались зажаты футболисты гостевой команды, где хотя бы смогли заработать аут.
    • 24'
      Вот сейчас игроки "Ромы" внесли некоторую сумятицу в оборонительные порядки соперника, а завершающий удар Мохамеда Камара с подступов к штрафной площади пришёлся в Лоренцо Пиролу. До этого удар Николы Залевски примерно с восемнадцати метров невольно заблокировал Андреа Белотти.
    • Травма, повреждение
      23'
      Григорис Кастанос не лучшим образом себя почувствовал после столкновения в центральной части поля в борьбе за верховой мяч со Стефаном Эль-Шаарави.
    • 22'
      "Рома" пока не демонстрирует чего-то такого, чтобы можно было говорить, что она наиграла на ответный гол. Команда Жозе Моуринью довольно долго вкатывается в сегодняшний матч.
    • 21'
      Андреа Белотти отдавал проникающий пас в чужую штрафную площадь, однако всё это прекрасно читалось защитниками "Салернитаны", поэтому они со знанием дела перехватили данный мяч.
    • Офсайд
      20'
      Кшиштоф Пёнтек оказался в офсайде на левом фланге в центральной трети поля, когда откликался на диагональный перевод мяча в его адрес.
    • Угловой
      19'
      Ола Сольбаккен головой прервал подачу первого корнера "Салернитаны", и теперь второй подряд корнер у гостей с левого края. На этот раз навес соперника от флажка отбил вторым этажом Андреа Белотти.
    • Угловой
      18'
      Лассана Кулибали пробовал осуществить навес в центр штрафной с левого фланга, а заработал угловой удар, поскольку мяч отскочил за лицевую от Эдоардо Бове.
    • 17'
      С подступов к штрафной площади Григорис Кастанос наносит удар по чужим воротам, мяч двигается в направлении правого нижнего угла, и его там фиксирует Руй Патрисиу.
    • 16'
      Защитники римского клуба с мячом, начинают атаку от своей штрафной площади. Правда, пока трудно назвать это атакой, перекатывают мяч поперёк поля подопечные Жозе Моуринью.
    • Фол, нарушение
      15'
      Но лучше оборонять счёт в свою пользу, чем иметь ничейные цифры на табло, правильно? "Рома" не может мгновенно ответить чем-либо опасным. В центре поля мелко нарушает правила Бенджамин Тахирович против Антонио Кандревы.
    • 14'
      В онлайн-таблице "Салернитана" идёт на 14-м месте, имея 41 очко в своём активе. Теперь придётся оборонять добытое преимущество команде Паулу Соузы.
    • 13'
      Первый же голевой момент реализован в сегодняшнем матче, причём счёт открыла команда, не являющаяся фаворитом данной футбольной встречи.
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Антонио Кандрева!
      Блестящий гол, реально блестящий! Кулибали из центра поля забросил мяч к одиннадцатиметровой отметке, а Кандрева в прыжке красиво носком стопы переправил сферу в правый угол.
    • 11'
      "Рома" продолжает пребывать в стадии позиционной обороны, хотя и повладела мячом примерно двадцать секунд совсем недавно.
    • 10'
      Такая же ситуация спустя минуту, только теперь гости не пасуют назад, пытаются что-то придумать с вектором вперёд, но мало что у них получается в этом смысле.
    • 9'
      Футболисты "Салернитаны" держат мяч в центре поля и не знают, как развивать свою атаку вперёд, поэтому по цепочке доводят круглого назад до собственного вратаря Гильермо Очоа.
    • 8'
      Лассана Кулибали недалеко от своей штрафной площади попал под прессинг Стефана Эль-Шаарави, но не растерялся и благополучно откатил мяч свободному партнёру.
    • 7'
      Флавиус Данилюк в центральной трети поля отдавал пас вперёд на несколько метров Антонио Кандреве, однако на перехвате успешно действовал Мохамед Камара.
    • 6'
      Стефан Эль-Шаарави подхватывал мяч на левом фланге, но надёжно сыграл Григорис Кастанос, спокойно и уверенно отправивший игровой снаряд за боковую линию.
    • Опасный момент
      5'
      Стефан Эль-Шаарави выполнил подачу углового с левого фланга на дальнюю штангу, где подпрыгнувший Крис Смоллинг нанёс головой удар не так уж и сильно выше створа.
    • 4'
      Пока наблюдается спокойное течение матча, ни одна команда не делает резких шагов. Ола Сольбаккен только что не преуспел впереди на левом фланге, где мяч хорошо контролировал Флавиус Данилюк.
    • 3'
      В Серии А команда Жозе Моуринью ведёт борьбу за еврокубки, но если выиграет Лигу Европы, место в новом сезоне Лиги чемпионов ей будет обеспечено.
    • 2'
      "Рома" в минувший четверг проводила свой ответный полуфинальный матч в Лиге Европе против леверкузенского "Байера", поэтому ей дали отдохнуть в чемпионате Италии до понедельничного вечера.
    • 1'
      "Рома" играет в оранжевой форме, а "Салернитана" сегодня в белой экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Рома 0:1 Салернитана онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:1 Салернитана

    Исход игры
    Рома
    96.4% (134)
    Ничья
    2.2% (3)
    Салернитана
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.89% (45)
    Меньше
    63.11% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    31.97% (39)
    Нет
    68.03% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    36.7% (51)
    2:1 Рома
    24.5% (34)
    1:0 Рома
    17.3% (24)
    3:0 Рома
    3.6% (5)
    3:1 Рома
    2.2% (3)
    4:0 Рома
    1.4% (2)
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    Рома
    Салернитана
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