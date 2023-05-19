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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Рома
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 55
Рома 98.2% (54)
X 1.8% (1)
Салернитана 0% (0)
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Рома
Ничья
Салернитана
1.54
8.15
7.90
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История личных встреч

Рома
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
0:4

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.31
Абрахам Тэмми 8 0.23
Эль-Шаарави Стефан 5 0.14
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 15 (1) 0.43
Кандрева Антонио 5 0.14
Пёнтек Кшиштоф 4 (1) 0.11
Де Вильена Тонни 4 0.11
Кулибали Лассана 3 0.09
Маццокки Паскуале 2 0.06
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Пирола Лоренцо 2 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Дьомбер Норберт 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Кристанте Бриан 8 1
Жозе Моуринью 4 3
Манчини Джанлука 8 0
Челик Мехмет 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Матич Неманья 5 0
Дибала Пауло 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Абрахам Тэмми 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 11 0
Данилюк Флавиус 8 0
Бронн Дилан 5 1
Брадарич Домагой 5 0
Де Вильена Тонни 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Ловато Маттео 2 0
Соуза Паулу 0 1
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Валенсия Диего 1 0

Результаты матчей

Рома
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Салернитана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
10
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Салернитана
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

19
25
Рома
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Салернитана
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

24
35

Голы по времени матча

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
4
17%
3
20%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

12
33
7 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
1
8%
4
12%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
4
33%
9
27%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
2
17%
4
12%
61-75
2
17%
6
18%
76-90

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
6
27%
6
23%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
5
20%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
6
30%
4
16%
76-90

Забито

46
41
20 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
7
15%
8
20%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
8
17%
3
7%
31-45
6
13%
8
20%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
13
28%
10
24%
76-90

Пропущено

32
58
17 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 28
3
9%
9
16%
1-15
7
22%
5
9%
16-30
7
22%
16
28%
31-45
2
6%
11
19%
46-60
5
16%
7
12%
61-75
8
25%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2
Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1
Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2

Результаты матчей

Рома
Салернитана

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
7 раз 20%
2
7 раз 20%
3
5 раз 14%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рома
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
8
10
4
13
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
6
5
13
1.5
4
13
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
25
10
12
23
1.5
12
23
5
30
2.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Рома.
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    • Прогнозы 55
    Рома 98.2% (54)
    X 1.8% (1)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Салернитана
    1.54
    8.15
    7.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рома - Салернитана онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Салернитана

    Исход игры
    Рома
    98.2% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.07% (13)
    Меньше
    75.93% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    22.22% (12)
    Нет
    77.78% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    54.5% (30)
    1:0 Рома
    18.2% (10)
    2:1 Рома
    18.2% (10)
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