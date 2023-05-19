Тур: 36. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Коломбо Андреа
Позже
История личных встреч
Рома
Салернитана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.31
|Абрахам Тэмми
|8
|0.23
|Эль-Шаарави Стефан
|5
|0.14
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.11
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Матич Неманья
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|0
|0
|Челик Мехмет
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|15 (1)
|0.43
|Кандрева Антонио
|5
|0.14
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|0.11
|Де Вильена Тонни
|4
|0.11
|Кулибали Лассана
|3
|0.09
|Маццокки Паскуале
|2
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|Пирола Лоренцо
|2
|0.06
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Дьомбер Норберт
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|10
|1
|Кристанте Бриан
|8
|1
|Жозе Моуринью
|4
|3
|Манчини Джанлука
|8
|0
|Челик Мехмет
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Матич Неманья
|5
|0
|Дибала Пауло
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Спинаццола Леонардо
|3
|0
|Камара Мохамед III
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|11
|0
|Данилюк Флавиус
|8
|0
|Бронн Дилан
|5
|1
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Соуза Паулу
|0
|1
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
Результаты матчей
Рома
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Салернитана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
10
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Салернитана
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
19
25
Рома
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Салернитана
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
24
35
Голы по времени матча
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
4
17%
3
20%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90
Пропущено
12
33
7 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
1
8%
4
12%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
4
33%
9
27%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
2
17%
4
12%
61-75
2
17%
6
18%
76-90
Забито
22
26
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
6
27%
6
23%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
5
20%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
6
30%
4
16%
76-90
Забито
46
41
20 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
7
15%
8
20%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
8
17%
3
7%
31-45
6
13%
8
20%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
13
28%
10
24%
76-90
Пропущено
32
58
17 В 1-м тайме 30
15 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 28
3
9%
9
16%
1-15
7
22%
5
9%
16-30
7
22%
16
28%
31-45
2
6%
11
19%
46-60
5
16%
7
12%
61-75
8
25%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2
Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1
Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2
Результаты матчей
Рома
Салернитана
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
0
7 раз 20%
2
7 раз 20%
3
5 раз 14%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рома
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
710
810
413
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
116
513
413
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2510
1223
1223
530
530
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|35
|4
|12
|19
|31 - 61
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|21 - 62
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
Прогнозы на матч Рома - Салернитана
Исход игры
Рома
98.2% (54)
Ничья
1.8% (1)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (13)
Меньше
75.93% (41)
Обе команды забьют
Да
22.22% (12)
Нет
77.78% (42)
Популярный счёт
2:0 Рома
54.5% (30)
1:0 Рома
18.2% (10)
2:1 Рома
18.2% (10)
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