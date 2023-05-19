Тур: 36. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Айрольди Джованни
История личных встреч
Эмполи
Ювентус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
15 матчей
13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.5
Среднее время на гол
105
180
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|6
|0.17
|Бальданци Томмазо
|4
|0.11
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.09
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.06
|Марин Рэзван
|2
|0.06
|Сатриано Мартин
|2
|0.06
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Паризи Фабьяно
|2
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|10 (2)
|0.29
|Рабио Адриен
|8
|0.23
|Милик Аркадиуш
|7
|0.2
|Кин Мойзе
|6
|0.17
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.11
|Бремер Глейсон
|4
|0.11
|Костич Филип
|3
|0.09
|Данило Луис
|3
|0.09
|Фаджоли Николо
|3
|0.09
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паризи Фабьяно
|9
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Хендерсон Лиам
|9
|0
|Бандинелли Филиппо
|9
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Занетти Паоло
|3
|1
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Бальданци Томмазо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Пьяца Марко
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|8
|0
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|Алекс Сандро
|5
|1
|Паредес Леандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Данило Луис
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Ровелла Николо
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Ювентус
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
4
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Ювентус
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
11
38
Эмполи
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Ювентус
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (18)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
17% (6)
51% (18)
Сухие победы
10
10
Сухие поражения
6
14
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
19
42
Голы по времени матча
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
6
33%
4
25%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
9
45%
0
0%
76-90
Забито
14
38
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
2
14%
5
13%
1-15
2
14%
5
13%
16-30
2
14%
6
16%
31-45
2
14%
8
21%
46-60
2
14%
4
11%
61-75
4
29%
10
26%
76-90
Пропущено
25
14
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
5
20%
2
14%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
4
16%
6
43%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
8
32%
1
7%
76-90
Забито
32
54
13 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 22
10 Не забивали 7
3
9%
6
11%
1-15
4
13%
7
13%
16-30
6
19%
10
19%
31-45
4
13%
11
20%
46-60
8
25%
8
15%
61-75
7
22%
12
22%
76-90
Пропущено
45
28
16 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 16
6
13%
4
14%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
6
13%
9
32%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
6
13%
5
18%
61-75
17
38%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1
Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1
Ювентус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2
Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2
Результаты матчей
Эмполи
Ювентус
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
7 раз 20%
2
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
162
512
126
116
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
216
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
287
728
1520
134
827
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|35
|4
|12
|19
|31 - 61
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|21 - 62
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
Прогнозы на матч Эмполи - Ювентус
Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
1.8% (1)
Ювентус
98.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (31)
Меньше
42.59% (23)
Обе команды забьют
Да
53.7% (29)
Нет
46.3% (25)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
45.5% (25)
0:2 Ювентус
21.8% (12)
0:1 Ювентус
18.2% (10)
0:3 Ювентус
5.5% (3)
1:3 Ювентус
5.5% (3)
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