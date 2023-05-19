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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Эмполи
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 55
Эмполи 0% (0)
X 1.8% (1)
Ювентус 98.2% (54)
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История личных встреч

Эмполи
Ювентус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

15 матчей

13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
К
5:3
К
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.5

Среднее время на гол

105
180

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 6 0.17
Бальданци Томмазо 4 0.11
Капуто Франческо 3 (1) 0.09
Эбюэхи Тайронн 2 0.06
Марин Рэзван 2 0.06
Сатриано Мартин 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Паризи Фабьяно 2 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 10 (2) 0.29
Рабио Адриен 8 0.23
Милик Аркадиуш 7 0.2
Кин Мойзе 6 0.17
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.11
Бремер Глейсон 4 0.11
Костич Филип 3 0.09
Данило Луис 3 0.09
Фаджоли Николо 3 0.09
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паризи Фабьяно 9 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Хендерсон Лиам 9 0
Бандинелли Филиппо 9 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Занетти Паоло 3 1
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Дестро Маттиа 3 0
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Грасси Альберто 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Хаас Николас 2 0
Бальданци Томмазо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Пьяца Марко 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 8 0
Локателли Мануэль 8 0
Куадрадо Хуан 5 1
Алекс Сандро 5 1
Паредес Леандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Массимилиано Аллегри 4 1
Данило Луис 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гатти Федерико 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Ровелла Николо 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Влахович Душан 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Эмполи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Ювентус
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
4
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Ювентус
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

11
38
Эмполи
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Ювентус
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
51% (18)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
17% (6)
51% (18)

Сухие победы

10
10

Сухие поражения

6
14

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

19
42

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
6
33%
4
25%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
9
45%
0
0%
76-90

Забито

14
38
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
2
14%
5
13%
1-15
2
14%
5
13%
16-30
2
14%
6
16%
31-45
2
14%
8
21%
46-60
2
14%
4
11%
61-75
4
29%
10
26%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
5
20%
2
14%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
4
16%
6
43%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
8
32%
1
7%
76-90

Забито

32
54
13 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 22
10 Не забивали 7
3
9%
6
11%
1-15
4
13%
7
13%
16-30
6
19%
10
19%
31-45
4
13%
11
20%
46-60
8
25%
8
15%
61-75
7
22%
12
22%
76-90

Пропущено

45
28
16 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 16
6
13%
4
14%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
6
13%
9
32%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
6
13%
5
18%
61-75
17
38%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1
Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1
Ювентус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2
Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2

Результаты матчей

Эмполи
Ювентус

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
7 раз 20%
2
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
2
5
12
1.5
12
6
1
16
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
5
2
16
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
28
7
7
28
1.5
15
20
1
34
2.5
8
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 12 минут.

    Главный судья: Айрольди Джованни

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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Эмполи 0% (0)
    X 1.8% (1)
    Ювентус 98.2% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Ювентус
    5.30
    5.35
    1.74
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Эмполи - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Эмполи - Ювентус

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    1.8% (1)
    Ювентус
    98.2% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (31)
    Меньше
    42.59% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (29)
    Нет
    46.3% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    45.5% (25)
    0:2 Ювентус
    21.8% (12)
    0:1 Ювентус
    18.2% (10)
    0:3 Ювентус
    5.5% (3)
    1:3 Ювентус
    5.5% (3)
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