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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Лацио
 
Позже
Лечче
Прогнозы 60
Лацио 96.7% (58)
X 3.3% (2)
Лечче 0% (0)
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Лацио
Ничья
Лечче
3.70
3.80
5.80
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История личных встреч

Лацио
Лечче

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:4
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.2

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
47

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.29
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.29
Андерсон Фелипе 9 0.26
Милинкович-Савич Сергей 6 0.18
Альберто Луис 5 (1) 0.15
Педро Родригес 4 0.12
Весино Матиас 2 0.06
Антонио Маркос 1 0.03
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Башич Тома 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 (2) 0.24
Сисей Ассан 6 (1) 0.18
Коломбо Лоренцо 4 0.12
Баскиротто Федерико 3 0.09
Ди Франческо Федерико 2 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марушич Адам 8 1
Милинкович-Савич Сергей 8 0
Дзакканьи Маттиа 8 0
Лаццари Мануэль 7 0
Романьоли Алессио 6 0
Казале Николо 6 0
Весино Матиас 5 0
Катальди Данило 5 0
Маурицио Сарри 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Антонио Маркос 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 8 1
Юмтити Самуэль 7 0
Гонсалес Джоан 7 0
Блен Алексис 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Галло Антонино 3 1
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Уден Реми 2 0
Сисей Ассан 2 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Лацио
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Лечче
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
5
Лацио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Лечче
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

23
11
Лацио
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
18% (6)
38% (13)
Лечче
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

11
9

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

28
16

Голы по времени матча

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
6
23%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
15%
6
43%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
7
27%
2
14%
61-75
6
23%
2
14%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
6
33%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Забито

25
15
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
5
20%
0
0%
1-15
5
20%
4
27%
16-30
4
16%
4
27%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
5
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
22
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 13
6 Не пропускали 16
0
0%
5
23%
1-15
2
17%
7
32%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
5
42%
1
5%
76-90

Забито

51
29
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 13
26 Забивали первыми 10
7 Не забивали 13
11
22%
1
3%
1-15
6
12%
5
17%
16-30
8
16%
10
34%
31-45
6
12%
6
21%
46-60
9
18%
5
17%
61-75
11
22%
2
7%
76-90

Пропущено

27
40
8 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 23
15 Не пропускали 28
0
0%
8
20%
1-15
3
11%
9
23%
16-30
5
19%
8
20%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
5
19%
8
20%
61-75
8
30%
30%
2
5%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1
Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1
Лечче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0
Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0

Результаты матчей

Лацио
Лечче

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Точный счет

0:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
1
14 раз 41%
0
13 раз 38%
2
7 раз 21%

Тоталы голов в матче

Лацио
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
3
14
3
14
2.5
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
8
9
7
10
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
21
13
15
19
1.5
7
27
6
28
2.5
4
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Болонья
 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
10.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
11.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 Заявка 34 12 8 14 41 - 50 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 34 7 14 13 42 - 56 35
16.
Лечче
 Заявка 34 7 10 17 28 - 41 31
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Удинезе Бекао Родриго 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.7% пользователей.
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    • Прогнозы 60
    Лацио 96.7% (58)
    X 3.3% (2)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Лечче
    3.70
    3.80
    5.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Лечче

    Исход игры
    Лацио
    96.8% (61)
    Ничья
    3.2% (2)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.1% (33)
    Меньше
    45.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    47.54% (29)
    Нет
    52.46% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    39.7% (25)
    2:1 Лацио
    28.6% (18)
    3:1 Лацио
    12.7% (8)
    3:0 Лацио
    6.3% (4)
    1:0 Лацио
    4.8% (3)
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