Тур: 35. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Лацио
Лечче
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.2
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.89
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
47
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.29
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.29
|Андерсон Фелипе
|9
|0.26
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.18
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.15
|Педро Родригес
|4
|0.12
|Весино Матиас
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Казале Николо
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Башич Тома
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8 (2)
|0.24
|Сисей Ассан
|6 (1)
|0.18
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.12
|Баскиротто Федерико
|3
|0.09
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марушич Адам
|8
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|Дзакканьи Маттиа
|8
|0
|Лаццари Мануэль
|7
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Казале Николо
|6
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|8
|1
|Юмтити Самуэль
|7
|0
|Гонсалес Джоан
|7
|0
|Блен Алексис
|6
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Сисей Ассан
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Лечче
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
5
Лацио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Лечче
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
23
11
Лацио
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
18% (6)
38% (13)
Лечче
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
11
9
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
28
16
Голы по времени матча
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
6
23%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
15%
6
43%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
7
27%
2
14%
61-75
6
23%
2
14%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
6
33%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Забито
25
15
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
5
20%
0
0%
1-15
5
20%
4
27%
16-30
4
16%
4
27%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
5
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
22
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 13
6 Не пропускали 16
0
0%
5
23%
1-15
2
17%
7
32%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
5
42%
1
5%
76-90
Забито
51
29
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 13
26 Забивали первыми 10
7 Не забивали 13
11
22%
1
3%
1-15
6
12%
5
17%
16-30
8
16%
10
34%
31-45
6
12%
6
21%
46-60
9
18%
5
17%
61-75
11
22%
2
7%
76-90
Пропущено
27
40
8 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 23
15 Не пропускали 28
0
0%
8
20%
1-15
3
11%
9
23%
16-30
5
19%
8
20%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
5
19%
8
20%
61-75
8
30%
30%
2
5%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1
Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1
Лечче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0
Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0
Результаты матчей
Лацио
Лечче
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
Точный счет
0:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
1
14 раз 41%
0
13 раз 38%
2
7 раз 21%
Тоталы голов в матче
Лацио
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
89
314
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
89
710
413
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2113
1519
727
628
430
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 41
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|43 - 44
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|13.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|41 - 50
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|42 - 56
|35
|16.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 41
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|28 - 51
|30
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Удинезе
|Бекао Родриго
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Лечче
Исход игры
Лацио
96.8% (61)
Ничья
3.2% (2)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.1% (33)
Меньше
45.9% (28)
Обе команды забьют
Да
47.54% (29)
Нет
52.46% (32)
Популярный счёт
2:0 Лацио
39.7% (25)
2:1 Лацио
28.6% (18)
3:1 Лацио
12.7% (8)
3:0 Лацио
6.3% (4)
1:0 Лацио
4.8% (3)
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