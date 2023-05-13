Коопменейрс справа со штрафного закрутил мяч к дальней штанге, но немного подправить полёт никто из партнёров не сумел.

Во второй половине тайма к сильному ветру в Салерно прибавился ещё и дождь. Мокрый мяч при сильном ветре может существенно осложнить работу голкиперов.

Толой при падении ударился о ногу Диа у центрального круга. Требуется помощь медиков Рафаэлу.

Офсайд зафиксирован у кого-то из игроков "Салернитаны".

Обе команды стараются применять прессинг на чужой половине поля. У "Аталанты" это действие выглядит наиболее целостным.

Джимсити в центре поля в подкате выбил мяч у Пёнтека.

Соппи в центре поля завалил на газон Брадарича.

Эдерсон слева с тридцати метров решил пробить в дальний угол. Очоа в прыжке отбил мяч в сторону.

Эдерсон выдал пас направо на Пашалича в штрафную площадь. Удар Марио с пятнадцати метров заблокировал Пирола.

Дзаппакоста от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли вперёд.

Соппи справа навесил к дальней штанге, куда сместился Очоа и забрал мяч в руки.

22' Скальвини в центре поля подтолкнул в спину Ботхейма.

21' Постепенно инициатива на поле начинает переходить к "Аталанте". Гости стали больше контролировать мяч и чаще оказываться на чужой половине поля.

20' Соппи справа прошёл вперёд и навесил в штрафную площадь, где Сапата в падении головой проб.ил немного выше перекладины.

19' Сапата после навеса слева головой пробил по воротам. Очоа в прыжке забрал мяч в руки.

18' Джимсити не позволил Пёнтеку на правом фланге продвинуться вперёд. Стартовый отрезок матча проходит без опасных моментов.

17' Ловато подстраховал партнёров на фланге и не позволил Соппи справа убежать к воротам.

16' Подачу Дзаппакосты от углового флага замыкал Джимсити, пробивший выше ворот.

15' Дзаппакоста справа отобрал мяч у Диа и прострелил к воротам. Пирола сыграл на перехвате и послал мяч в сантиметрах над перекладиной собственных ворот.

14' Коопмейнерс по центру низом сделал пас в штрафную площадь, но соперники не дали сыграть Сапате.