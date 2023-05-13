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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Салернитана
0:0
Первый тайм: 30'
Аталанта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 125
Салернитана 0.8% (1)
X 12% (15)
Аталанта 87.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Аталанта
5.55
4.85
1.75
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
66
Ловато
Маттео
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
29
Диа
Булайе
11
Ботхейм
Эрик
99
Пёнтек
Кшиштоф
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
93
Соппи
Брэндон
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
88
Пашалич
Марио
7
Копмейнерс
Тëн
91
Сапата
Дуван
Салернитана
3-4-2-1
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Аталанта

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
8:2
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

4.5
1

Среднее время на гол

20
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 15 (1) 0.43
Кандрева Антонио 4 0.11
Пёнтек Кшиштоф 4 (1) 0.11
Де Вильена Тонни 4 0.11
Кулибали Лассана 3 0.09
Маццокки Паскуале 2 0.06
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Пирола Лоренцо 2 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Дьомбер Норберт 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.37
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.2
Хёйлунн Расмус 7 0.2
Дзаппакоста Давиде 3 0.09
Пашалич Марио 3 0.09
Де Рон Мартен 3 0.09
Меле Йоаким 3 0.09
Бога Жереми 2 0.06
Сапата Дуван 2 0.06
Муриэль Луис 2 (1) 0.06
Толой Рафаэл 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Джимсити Берат 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 10 0
Данилюк Флавиус 8 0
Бронн Дилан 5 1
Брадарич Домагой 5 0
Де Вильена Тонни 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Соуза Паулу 0 1
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Валенсия Диего 1 0
Ловато Маттео 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Меле Йоаким 5 1
Толой Рафаэл 6 0
Де Рон Мартен 6 0
Копмейнерс Тëн 6 0
Скальвини Джорджио 6 0
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Паломино Хосе 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Салернитана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Аталанта
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

12
10
Салернитана
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Аталанта
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
12

Волевые поражения

11
26
Салернитана
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Аталанта
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
16

Волевые поражения

23
36

Голы по времени матча

Забито

25
26
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
5
20%
1
4%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
2
8%
7
27%
31-45
5
20%
8
31%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
5
20%
5
19%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
20%
2
11%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
7
28%
2
11%
31-45
5
20%
4
22%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
4
16%
3
17%
76-90

Забито

15
31
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
3
20%
1
3%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
3
20%
8
26%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
27%
6
19%
76-90

Пропущено

33
22
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
12%
3
14%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
9
27%
4
18%
31-45
6
18%
5
23%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
6
18%
5
23%
76-90

Забито

40
57
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 21
12 Не забивали 6
8
20%
2
4%
1-15
5
13%
8
14%
16-30
3
8%
14
25%
31-45
8
20%
16
28%
46-60
7
18%
6
11%
61-75
9
23%
11
19%
76-90

Пропущено

58
40
30 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 26
9
16%
5
13%
1-15
5
9%
5
13%
16-30
16
28%
6
15%
31-45
11
19%
9
23%
46-60
7
12%
7
18%
61-75
10
17%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0
Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1
Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2

Результаты матчей

Салернитана
Аталанта

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
0:2
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
2
12 раз 35%
1
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
8
9
4
13
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
10
7
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
27
7
12
22
1.5
18
16
5
29
2.5
6
28
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 35 17 8 10 56 - 41 59
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Болонья
 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
10.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
11.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 Заявка 34 12 8 14 41 - 50 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 0:0 Заявка 35 7 15 13 42 - 56 36
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 0:0 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
14.
Салернитана
 0:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 24 22
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Аталанта
 0:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
3.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
15.
Салернитана
 0:0 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Удинезе Бекао Родриго 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    38'
    Толой при падении ударился о ногу Диа у центрального круга. Требуется помощь медиков Рафаэлу.
  • Фол, нарушение
    37'
    Соппи на чужой половине поля сыграл рукой.
  • Дождь
    36'
    Во второй половине тайма к сильному ветру в Салерно прибавился ещё и дождь. Мокрый мяч при сильном ветре может существенно осложнить работу голкиперов.
  • 35'
    Коопменейрс справа со штрафного закрутил мяч к дальней штанге, но немного подправить полёт никто из партнёров не сумел.
  • Фол, нарушение
    34'
    Кулибали на фланге сбил Соппи.
  • Фол, нарушение
    33'
    Скальвини у чужой штрафной площади придержал руками Маццокки.
  • Офсайд
    32'
    Сапата справа забрался в офсайд.
  • 31'
    Соппи справа навесил к дальней штанге, куда сместился Очоа и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    30'
    Дзаппакоста от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли вперёд.
  • 29'
    Эдерсон выдал пас направо на Пашалича в штрафную площадь. Удар Марио с пятнадцати метров заблокировал Пирола.
  • 28'
    Эдерсон слева с тридцати метров решил пробить в дальний угол. Очоа в прыжке отбил мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    27'
    Соппи в центре поля завалил на газон Брадарича.
  • 26'
    Джимсити в центре поля в подкате выбил мяч у Пёнтека.
  • 25'
    Обе команды стараются применять прессинг на чужой половине поля. У "Аталанты" это действие выглядит наиболее целостным.
  • Офсайд
    24'
    Офсайд зафиксирован у кого-то из игроков "Салернитаны".
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    • Фол, нарушение
      22'
      Скальвини в центре поля подтолкнул в спину Ботхейма.
    • 21'
      Постепенно инициатива на поле начинает переходить к "Аталанте". Гости  стали больше контролировать мяч и чаще оказываться на чужой половине поля.
    • Опасный момент
      20'
      Соппи справа прошёл вперёд и навесил в штрафную площадь, где Сапата в падении головой проб.ил немного выше перекладины.
    • 19'
      Сапата после навеса слева головой пробил по воротам. Очоа в прыжке забрал мяч в руки.
    • 18'
      Джимсити не позволил Пёнтеку на правом фланге продвинуться вперёд. Стартовый отрезок матча проходит без опасных моментов.
    • 17'
      Ловато подстраховал партнёров на фланге и не позволил Соппи справа убежать к воротам.
    • Угловой
      16'
      Подачу Дзаппакосты от углового флага замыкал Джимсити, пробивший выше ворот.
    • 15'
      Дзаппакоста справа отобрал мяч у Диа и прострелил к воротам. Пирола сыграл на перехвате и послал мяч в сантиметрах над перекладиной собственных ворот.
    • 14'
      Коопмейнерс по центру низом сделал пас в штрафную площадь, но соперники не дали сыграть Сапате.
    • 12'
      У Коопмейнерса подача справа не получилась. Мяч по высокой дуге улетел за ворота.
    • 11'
      "Аталанта" организовала несколько перехватов в центре поля, но свои атаки гостям развить не удалось.
    • Фол, нарушение
      10'
      Де Вильена на фланге сбил Эдерсона.
    • 8'
      Маццокки справа не смог точно исполнить навес в штрафную площадь на Диа. Защитники "Аталанты" мяч перехватили.
    • Угловой
      7'
      Дзаппакоста заработал первый угловой удар и сам его исполнил. Подача Давиде нашла голову Пашалича, который пробил в Очоа. Гильермо забрал мяч в руки.
    • 6'
      "Салернитана" больше контролирует мяч в стартовые минуты встречи, но хозяевам с трудом удаётся закрепиться на чужой полови не поля.
    • Офсайд
      4'
      Коопмейнерс справа забрался в офсайд.
    • 3'
      Обменялись команды выпадами вперёд. Игроки обороны с обеих сторон не позволили соперникам  развернуться.
    • 2'
      "Салернитана" играет в бордовых футболках и чёрных трусах, "Аталанта" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Аречи"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Аталанта

    Исход игры
    Салернитана
    0.8% (1)
    Ничья
    12% (15)
    Аталанта
    87.2% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (84)
    Меньше
    29.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    79.83% (95)
    Нет
    20.17% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    57.6% (72)
    1:1 Ничья
    10.4% (13)
    0:1 Аталанта
    8.8% (11)
    0:2 Аталанта
    7.2% (9)
    1:3 Аталанта
    5.6% (7)
    1:4 Аталанта
    1.6% (2)
    0:3 Аталанта
    1.6% (2)
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    Салернитана
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