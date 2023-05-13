Тур: 35. Стадион: Аречи. Главный судья: Пиччинини Марко
0:0
Первый тайм: 30'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Диа
Булайе
11
Ботхейм
Эрик
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеПолузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Салернитана
Аталанта
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
4.5
1
Среднее время на гол
20
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
67
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|15 (1)
|0.43
|Кандрева Антонио
|4
|0.11
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|0.11
|Де Вильена Тонни
|4
|0.11
|Кулибали Лассана
|3
|0.09
|Маццокки Паскуале
|2
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|Пирола Лоренцо
|2
|0.06
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Дьомбер Норберт
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.37
|Копмейнерс Тëн
|7 (2)
|0.2
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.2
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0.09
|Пашалич Марио
|3
|0.09
|Де Рон Мартен
|3
|0.09
|Меле Йоаким
|3
|0.09
|Бога Жереми
|2
|0.06
|Сапата Дуван
|2
|0.06
|Муриэль Луис
|2 (1)
|0.06
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|Скальвини Джорджио
|2
|0.06
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|10
|0
|Данилюк Флавиус
|8
|0
|Бронн Дилан
|5
|1
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Соуза Паулу
|0
|1
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Меле Йоаким
|5
|1
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Де Рон Мартен
|6
|0
|Копмейнерс Тëн
|6
|0
|Скальвини Джорджио
|6
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Паломино Хосе
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Аталанта
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
12
10
Салернитана
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Аталанта
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
11
26
Салернитана
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Аталанта
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
16
Волевые поражения
23
36
Голы по времени матча
Забито
25
26
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
5
20%
1
4%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
2
8%
7
27%
31-45
5
20%
8
31%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
5
20%
5
19%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
5
20%
2
11%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
7
28%
2
11%
31-45
5
20%
4
22%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
4
16%
3
17%
76-90
Забито
15
31
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
3
20%
1
3%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
3
20%
8
26%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
27%
6
19%
76-90
Пропущено
33
22
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
12%
3
14%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
9
27%
4
18%
31-45
6
18%
5
23%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
6
18%
5
23%
76-90
Забито
40
57
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 21
12 Не забивали 6
8
20%
2
4%
1-15
5
13%
8
14%
16-30
3
8%
14
25%
31-45
8
20%
16
28%
46-60
7
18%
6
11%
61-75
9
23%
11
19%
76-90
Пропущено
58
40
30 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 26
9
16%
5
13%
1-15
5
9%
5
13%
16-30
16
28%
6
15%
31-45
11
19%
9
23%
46-60
7
12%
7
18%
61-75
10
17%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0
Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1
Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2
Результаты матчей
Салернитана
Аталанта
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
8
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
0:2
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
2
12 раз 35%
1
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
89
413
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
413
107
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
277
1222
1816
529
628
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|56 - 41
|59
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|43 - 44
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|13.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|41 - 50
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|0:0 Заявка
|35
|7
|15
|13
|42 - 56
|36
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|28 - 51
|30
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|9.
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|14.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|15.
|0:0 Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Удинезе
|Бекао Родриго
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Аталанта
Исход игры
Салернитана
0.8% (1)
Ничья
12% (15)
Аталанта
87.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (84)
Меньше
29.41% (35)
Обе команды забьют
Да
79.83% (95)
Нет
20.17% (24)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
57.6% (72)
1:1 Ничья
10.4% (13)
0:1 Аталанта
8.8% (11)
0:2 Аталанта
7.2% (9)
1:3 Аталанта
5.6% (7)
1:4 Аталанта
1.6% (2)
0:3 Аталанта
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!