Тур: 35. Стадион: Альберто Пиччи. Главный судья: Довери Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Нзола
М'Бала
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
10
Диас
Браим
27
Ориги
Дивок
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Специя
Милан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.37
|Верде Даниэле
|3 (1)
|0.09
|Бастони Симоне
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.06
|Мальдини Даниэль
|2
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|12
|0.34
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.23
|Диас Браим
|5
|0.14
|Мессиас Жуниор
|5
|0.14
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.09
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Бастони Симоне
|7
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Агудело Кевин
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Крунич Раде
|7
|0
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тиав Малик
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Милан
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
11
9
Специя
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
7
Волевые поражения
10
28
Специя
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Милан
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
41% (14)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
26
12
Волевые поражения
21
37
Голы по времени матча
Забито
15
22
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
1
7%
4
18%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
1
7%
6
27%
76-90
Пропущено
27
21
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
19%
4
19%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
4
15%
5
24%
31-45
6
22%
2
10%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
6
22%
4
19%
76-90
Забито
13
31
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 18
1
8%
3
10%
1-15
4
31%
8
26%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
3
23%
5
16%
46-60
3
23%
5
16%
61-75
0
0%
6
19%
76-90
Пропущено
29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
2
7%
1
5%
1-15
5
17%
6
30%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
8
28%
6
30%
76-90
Забито
28
53
18 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 16
16 Не забивали 5
2
7%
7
13%
1-15
7
25%
10
19%
16-30
9
32%
7
13%
31-45
4
14%
7
13%
46-60
5
18%
10
19%
61-75
1
4%
12
23%
76-90
Пропущено
56
41
23 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
7
13%
5
12%
1-15
7
13%
9
22%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
11
20%
5
12%
46-60
8
14%
6
15%
61-75
14
25%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1
Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1
Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5
Результаты матчей
Специя
Милан
Точный счет
2:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 47%
2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
2
13 раз 38%
1
11 раз 32%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Специя
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
161
611
125
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
134
413
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1816
Больше Меньше
295
1024
1816
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|0:0 Заявка
|35
|17
|11
|7
|55 - 39
|62
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|43 - 44
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|13.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|41 - 50
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|28 - 51
|30
|18.
|0:0 Заявка
|35
|5
|13
|17
|28 - 56
|28
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|16 - 26
|18
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 21
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Специя 0:0 Милан
Исход игры
Специя
6.1% (8)
Ничья
7.6% (10)
Милан
86.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
52.94% (63)
Нет
47.06% (56)
Популярный счёт
1:2 Милан
34.4% (45)
0:1 Милан
21.4% (28)
0:2 Милан
17.6% (23)
1:3 Милан
6.1% (8)
1:1 Ничья
5.3% (7)
2:1 Специя
2.3% (3)
1:0 Специя
2.3% (3)
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