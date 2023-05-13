Тео Эрнандес выполнил подачу с углового, пробить по воротам из его партнёров никто не сумел. Мяч выбили из штарфной.

И снова про Тео Эрнандеса. На этот раз защитник забрался в положение "вне игры".

Теперь уже хозяева поля подали угловой, Нзола в падении пробивал по воротам, мяч отлетел в сторону Побега. Нужна помощь ВАР, была ли рука?

Нет, пенальти не будет. Последовала подача ещё одного углового, но толку от неё не было. Нзола завершил атаку ударом из-за пределов штрафной, мимо цели.

Ребича опять сейчас искали, но на этот раз в чужой штрафной. Найти не смогли, передача оставила желать лучшего.

Ампаду уронил на своей половине поля Тео, ещё один стандарт в польщу "Милана".

Тонали дождался забега от Тео, передал ему мяч низом, но сам Эрнандес не сумел быстро распорядиться мячом, загубив перспективную домашнюю заготовку.

14' На этот раз Ребич сумел зацепиться за мяч, заработав право на угловой для своей команды.

13' Ребич не успел на передачу от чужих ворот. Да и не мог он никак добраться, потому что до мяча было очень далеко, а его скорость вообще была неподвластна человеку.

12' Последовал удар со стандарта, мяч попал в игрока "Милана", вылетев из штрафной площади.

11' Аркадиуш Реца слева разворачивался с мячом, но ему наступили у боковой линии на ногу. Очень болезненно было, но игрок "Специи" продолжит матч. Стандарт!

10' "Специю", кстати, опасные атаки "Милана" не смущают. Хозяева поля продолжают атаковать, подыскивая подходы к чужой штрафной.

9' Тонали ещё один раз попробовал пробить из-за пределов штрафной, но на этот раз уже не хватило ни точности, ни везения.

8' Примечательно, что "Специя" сейчас играет первым номером, а "Милан" предпочитает экономить силы.