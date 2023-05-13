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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Специя
0:0
Первый тайм: 21'
Милан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 131
Специя 6.1% (8)
X 7.6% (10)
Милан 86.3% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Милан
4.40
4.30
2.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
55
Висневски
Пшемыслав
43
Николау
Димитрис
27
Амьен-Аду
Кельвен
8
Экдаль
Альбин
25
Эспозито
Сальваторе
6
Бурабия
Мехди
13
Реца
Аркадиуш
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
32
Побега
Томмазо
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
27
Ориги
Дивок
12
Ребич
Анте
Специя
3-5-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Специя
Милан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
К
3:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.37
Верде Даниэле 3 (1) 0.09
Бастони Симоне 2 0.06
Гьяси Эммануэль 2 0.06
Мальдини Даниэль 2 0.06
Бурабия Мехди 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 12 0.34
Жиру Оливье 8 (1) 0.23
Диас Браим 5 0.14
Мессиас Жуниор 5 0.14
Эрнандес Тео 4 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.09
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Бастони Симоне 7 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Реца Аркадиуш 5 0
Агудело Кевин 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Крунич Раде 7 0
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Тиав Малик 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Милан
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

11
9
Специя
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
7

Волевые поражения

10
28
Специя
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Милан
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
41% (14)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

26
12

Волевые поражения

21
37

Голы по времени матча

Забито

15
22
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
1
7%
4
18%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
1
7%
6
27%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
19%
4
19%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
4
15%
5
24%
31-45
6
22%
2
10%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
6
22%
4
19%
76-90

Забито

13
31
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 18
1
8%
3
10%
1-15
4
31%
8
26%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
3
23%
5
16%
46-60
3
23%
5
16%
61-75
0
0%
6
19%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
2
7%
1
5%
1-15
5
17%
6
30%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
8
28%
6
30%
76-90

Забито

28
53
18 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 16
16 Не забивали 5
2
7%
7
13%
1-15
7
25%
10
19%
16-30
9
32%
7
13%
31-45
4
14%
7
13%
46-60
5
18%
10
19%
61-75
1
4%
12
23%
76-90

Пропущено

56
41
23 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
7
13%
5
12%
1-15
7
13%
9
22%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
11
20%
5
12%
46-60
8
14%
6
15%
61-75
14
25%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1
Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1
Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5

Результаты матчей

Специя
Милан

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 47%
2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
2
13 раз 38%
1
11 раз 32%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Специя
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
16
1
6
11
1.5
12
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
16
0.5
Больше Меньше
29
5
10
24
1.5
18
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 0:0 Заявка 35 17 11 7 55 - 39 62
6.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Болонья
 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
10.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
11.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 Заявка 34 12 8 14 41 - 50 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 0:0 Заявка 35 5 13 17 28 - 56 28
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 0:0 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 0:0 Заявка 18 3 9 6 16 - 26 18
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 0:0 Заявка 18 6 7 5 22 - 21 25
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 0:0 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Салернитана Кулибали Лассана 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Тонали дождался забега от Тео, передал ему мяч низом, но сам Эрнандес не сумел быстро распорядиться мячом, загубив перспективную домашнюю заготовку. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Ампаду уронил на своей половине поля Тео, ещё один стандарт в польщу "Милана". 
  • 19'
    Ребича опять сейчас искали, но на этот раз в чужой штрафной. Найти не смогли, передача оставила желать лучшего.
  • 18'
    Нет, пенальти не будет. Последовала подача ещё одного углового, но толку от неё не было. Нзола завершил атаку ударом из-за пределов штрафной, мимо цели.
  • Угловой
    17'
    Теперь уже хозяева поля подали угловой, Нзола в падении пробивал по воротам, мяч отлетел в сторону Побега. Нужна помощь ВАР, была ли рука?
  • 16'
    И снова про Тео Эрнандеса. На этот раз защитник забрался в положение "вне игры".
  • 15'
    Тео Эрнандес выполнил подачу с углового, пробить по воротам из его партнёров никто не сумел. Мяч выбили из штарфной.
  • Угловой
    14'
    На этот раз Ребич сумел зацепиться за мяч, заработав право на угловой для своей команды.
  • 13'
    Ребич не успел на передачу от чужих ворот. Да и не мог он никак добраться, потому что до мяча было очень далеко, а его скорость вообще была неподвластна человеку. 
  • 12'
    Последовал удар со стандарта, мяч попал в игрока "Милана", вылетев из штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Аркадиуш Реца слева разворачивался с мячом, но ему наступили у боковой линии на ногу. Очень болезненно было, но игрок "Специи" продолжит матч. Стандарт!
  • 10'
    "Специю", кстати, опасные атаки "Милана" не смущают. Хозяева поля продолжают атаковать, подыскивая подходы к чужой штрафной. 
  • 9'
    Тонали ещё один раз попробовал пробить из-за пределов штрафной, но на этот раз уже не хватило ни точности, ни везения. 
  • 8'
    Примечательно, что "Специя" сейчас играет первым номером, а "Милан" предпочитает экономить силы.
  • Штанга
    7'
    Тонали сейчас пробил по воротам, попав в штангу! Убрал защитника игрок "Милана", пробив из-под защитника с линии штрафной практически. Дронговски не контролировал ситуацию, поэтому счёт мог уже открыться!
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    • 6'
      Нзола на правом фланге пытался у чужой штрафной зацепиться за мяч, но не сумел этого сделать. Атака на этом захлебнулась. 
    • 5'
      Скорости у нас оставляют желать лучшего, активность на трибунах, где поют болельщики, намного выше, чем на газоне.
    • 4'
      Гьяси подыграл себе сейчас на линии чужой штрафной, потом стал оспаривать решение, но арбитр ничего менять не стал. Оно и понятно.
    • 3'
      Тео Эрнандес активно предлагал себя партнёрам, но никто через открытый центр играть не стал. "Милан" пробует даже прессинговать, но очень спокойно это всё.
    • 2'
      Фаворит нашего матча - это "Милан", оппонент едва ли сможет устоять на фоне той ситуации, с которой они столкнулись в последних матчах. Тем не менее случаются сюрпризы, будет надеяться, что встреча будет весёлой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Специя 0:0 Милан

    Исход игры
    Специя
    6.1% (8)
    Ничья
    7.6% (10)
    Милан
    86.3% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (63)
    Нет
    47.06% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    34.4% (45)
    0:1 Милан
    21.4% (28)
    0:2 Милан
    17.6% (23)
    1:3 Милан
    6.1% (8)
    1:1 Ничья
    5.3% (7)
    2:1 Специя
    2.3% (3)
    1:0 Специя
    2.3% (3)
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