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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Ermanno Feliciani
Сампдория
1:0
Второй тайм: 46'
Эмполи
0'
28' Желтая карточка
Амионе Бруно
1:0
34' Гол
Дзаноли Алессандро
43' Желтая карточка
Грасси Альберто
1:0. Гол Алессандро Дзаноли (вид...

Ход матча

28'
Амионе Бруно
 
32'
 
Исмайли Ардиан
Валюкевич Себастьян
34'
Дзаноли Алессандро
(Квальярелла Фабио)
1:0
43'
 
Грасси Альберто

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 211 Количество передач 254
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 127
Сампдория 30.7% (39)
X 35.4% (45)
Эмполи 33.9% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сампдория
Ничья
Эмполи
3.73
3.52
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Равалья
Никола
4
Гюнтер
Корай
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
59
Дзаноли
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
20
Уинкс
Гарри
8
Ринкон
Томас
7
Джуричич
Филип
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
35
Бальданци
Томмазо
8
Хендерсон
Лиам
28
Камбьяги
Николо
19
Капуто
Франческо
Сампдория
3-4-1-2
Эмполи
4-2-3-1

История личных встреч

Сампдория
Эмполи

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:4
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СB
1:0
СB
1:3
К
2:1
К
2:1
СA
0:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.78

Среднее время на гол

65
50

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.17
Капуто Франческо 4 (1) 0.11
Джуричич Филип 3 0.09
Ауджелло Томмазо 2 0.06
Дзаноли Алессандро 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.06
Хесе Родригес 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Квальярелла Фабио 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 6 0.17
Бальданци Томмазо 4 0.11
Марин Рэзван 2 0.06
Эбюэхи Тайронн 2 0.06
Ламмерс Сэм 2 0.06
Сатриано Мартин 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Паризи Фабьяно 2 0.06
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Амионе Бруно 9 1
Ринкон Томас 7 1
Джуричич Филип 8 0
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Феррари Алекс 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Паризи Фабьяно 8 1
Хендерсон Лиам 9 0
Бандинелли Филиппо 9 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Занетти Паоло 3 1
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Дестро Маттиа 3 0
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Грасси Альберто 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Хаас Николас 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Бальданци Томмазо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0

Результаты матчей

Сампдория
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Эмполи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
11
Сампдория
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Эмполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

7
15
Сампдория
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Эмполи
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

30
12

Волевые поражения

13
26

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
28 Не забивали 23
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
16%
5
21%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
10
40%
8
33%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
6
33%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

34
20
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
3
15%
16-30
8
24%
2
10%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
6
18%
2
10%
61-75
8
24%
9
45%
76-90

Забито

22
31
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 18
20 Не забивали 10
4
18%
3
10%
1-15
4
18%
4
13%
16-30
5
23%
6
19%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
4
18%
8
26%
61-75
3
14%
6
19%
76-90

Пропущено

59
44
26 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 25
7
12%
6
14%
1-15
8
14%
4
9%
16-30
11
19%
5
11%
31-45
7
12%
6
14%
46-60
8
14%
6
14%
61-75
18
31%
17
39%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1
Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3
Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Сампдория
Эмполи

Точный счет

0:2
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

0:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
20 раз 59%
1
9 раз 26%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
11
0.5
Больше Меньше
12
5
2
15
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
20
0.5
Больше Меньше
23
11
5
29
1.5
7
27
1
33
2.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
9.
Монца
 Заявка 35 13 10 12 44 - 45 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 0:1 Заявка 35 9 11 15 31 - 45 38
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 1:0 Заявка 35 4 8 23 21 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 0:1 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 1:0 Заявка 18 2 5 11 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 0:1 Заявка 18 2 7 9 13 - 25 13
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 1:0 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Сампдория: 55%, Эмполи: 45%.
  • 47'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 46'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Нюйтинк Брэм наказан за толчок Капуто Франческо
  • Второй тайм начался
    45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Джуричич Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Команда Сампдория имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 45'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 127
    Сампдория 30.7% (39)
    X 35.4% (45)
    Эмполи 33.9% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Эмполи
    3.73
    3.52
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сампдория 1:0 Эмполи онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Сампдория
    30.5% (39)
    Ничья
    35.2% (45)
    Эмполи
    34.4% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.23% (39)
    Меньше
    67.77% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    64.46% (78)
    Нет
    35.54% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (39)
    2:1 Сампдория
    18% (23)
    0:1 Эмполи
    14.8% (19)
    1:2 Эмполи
    12.5% (16)
    1:0 Сампдория
    7.8% (10)
    0:2 Эмполи
    6.3% (8)
    2:0 Сампдория
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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