Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Дзаноли Алессандро из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Г О О О О Л - Дзаноли Алессандро забивает с правой ноги!

34' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Сампдория

33' Камбьяги Николо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Томмазо Балданци пробует нанести удар издали, но Никола Равалья держит все под контролем

32' Матч возобновлен

31' Валюкевич Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Амионе Бруно получил желтую карточку от судьи

27' Удар от ворот произведет Эмполи

27' Уинкс Гарри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Томмазо Балданци оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Марин Рэзван пробует нанести удар издали, но Никола Равалья держит все под контролем

25' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Сампдория

23' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хендерсон Лиам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Эмполи

17' Джуричич Филип не смог попасть в створ ударом издали

16' Матч возобновлен

15' Валюкевич Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Эмполи

14' Джуричич Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Квальярелла Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Эмполи

7' Удар от ворот произведет Сампдория

7' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сампдория начинает с центра поля