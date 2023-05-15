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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 15732 Главный судья: Ermanno Feliciani
Сампдория
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
28' Желтая карточка
Амионе Бруно
1:0
34' Гол
Дзаноли Алессандро
43' Желтая карточка
Грасси Альберто
59' Желтая карточка
Джуричич Филип
72' Желтая карточка
Пьяца Марко
75' Желтая карточка
Камбьяги Николо
77' Желтая карточка
Габбьядини Маноло
85' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
1:1
90' Гол
Пикколи Роберто
90'+5
1:1. Гол Роберто Пикколи (видео)...
1:0. Гол Алессандро Дзаноли (вид...

Ход матча

28'
Амионе Бруно
 
32'
 
Исмайли Ардиан
Валюкевич Себастьян
34'
Дзаноли Алессандро
(Квальярелла Фабио)
1:0
43'
 
Грасси Альберто
56'
 
Дестро Маттиа
Хендерсон Лиам
56'
 
Пьяца Марко
Бальданци Томмазо
59'
Джуричич Филип
 
66'
Ламмерс Сэм
Квальярелла Фабио
 
72'
 
Пьяца Марко
75'
 
Камбьяги Николо
77'
Габбьядини Маноло
 
81'
Мурру Никола
Амионе Бруно
 
85'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Грасси Альберто
85'
 
Пикколи Роберто
Камбьяги Николо
85'
 
Паризи Фабьяно
90'
1:1
Пикколи Роберто
(Эбюэхи Тайронн)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 351 Количество передач 482
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Сампдория 30.5% (39)
X 35.2% (45)
Эмполи 34.4% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Равалья
Никола
4
Гюнтер
Корай
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
59
Дзаноли
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
20
Уинкс
Гарри
8
Ринкон
Томас
7
Джуричич
Филип
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
35
Бальданци
Томмазо
8
Хендерсон
Лиам
28
Камбьяги
Николо
19
Капуто
Франческо
Сампдория
3-4-1-2
Эмполи
4-2-3-1

История личных встреч

Сампдория
Эмполи

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:4
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СB
1:0
СB
1:3
К
2:1
К
2:1
СA
0:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.78

Среднее время на гол

65
50

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.17
Капуто Франческо 4 (1) 0.11
Джуричич Филип 3 0.09
Ауджелло Томмазо 2 0.06
Дзаноли Алессандро 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.06
Хесе Родригес 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Квальярелла Фабио 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 6 0.17
Бальданци Томмазо 4 0.11
Эбюэхи Тайронн 2 0.06
Марин Рэзван 2 0.06
Ламмерс Сэм 2 0.06
Сатриано Мартин 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Паризи Фабьяно 2 0.06
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Амионе Бруно 9 1
Джуричич Филип 9 0
Ринкон Томас 7 1
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 6 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Феррари Алекс 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паризи Фабьяно 9 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Хендерсон Лиам 9 0
Бандинелли Филиппо 9 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Занетти Паоло 3 1
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Дестро Маттиа 3 0
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Грасси Альберто 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Хаас Николас 2 0
Бальданци Томмазо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Пьяца Марко 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0

Результаты матчей

Сампдория
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Эмполи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
12
Сампдория
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Эмполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

7
15
Сампдория
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
Эмполи
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

30
12

Волевые поражения

14
27

Голы по времени матча

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
28 Не забивали 23
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
15%
5
20%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
11
42%
8
32%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
27 Не забивали 22
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
6
33%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

34
20
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
3
15%
16-30
8
24%
2
10%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
6
18%
2
10%
61-75
8
24%
9
45%
76-90

Забито

23
32
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 18
20 Не забивали 10
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
6
26%
6
19%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
4
17%
8
25%
61-75
3
13%
7
22%
76-90

Пропущено

60
45
26 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 26
7
12%
6
13%
1-15
8
13%
4
9%
16-30
11
18%
6
13%
31-45
7
12%
6
13%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
19
32%
17
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1
Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3
Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Сампдория
Эмполи

Точный счет

0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
10 раз 56%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
20 раз 57%
1
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
12
5
2
16
1.5
5
12
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
12
6
3
14
1.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
20
0.5
Больше Меньше
24
11
5
30
1.5
7
28
1
34
2.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
9.
Монца
 Заявка 35 13 10 12 44 - 45 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
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Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
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    Прогнозы 128
    Сампдория 30.5% (39)
    X 35.2% (45)
    Эмполи 34.4% (44)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Сампдория
    30.5% (39)
    Ничья
    35.2% (45)
    Эмполи
    34.4% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.23% (39)
    Меньше
    67.77% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    64.46% (78)
    Нет
    35.54% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (39)
    2:1 Сампдория
    18% (23)
    0:1 Эмполи
    14.8% (19)
    1:2 Эмполи
    12.5% (16)
    1:0 Сампдория
    7.8% (10)
    0:2 Эмполи
    6.3% (8)
    2:0 Сампдория
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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