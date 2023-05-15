Тур: 35. Стадион: Луиджи Феррарис. Зрители: 15732 Главный судья: Ermanno Feliciani
0'
28' Желтая карточкаАмионе Бруно
1:0
34' ГолДзаноли Алессандро
43' Желтая карточкаГрасси Альберто
59' Желтая карточкаДжуричич Филип
72' Желтая карточкаПьяца Марко
75' Желтая карточкаКамбьяги Николо
77' Желтая карточкаГаббьядини Маноло
85' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
1:1
90' ГолПикколи Роберто
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
28'
34'
43'
59'
72'
75'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
351 Количество передач 482
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Нюйтинк
Брэм
20
Уинкс
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сампдория
Эмполи
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.78
Среднее время на гол
65
50
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.5
Среднее время на гол
101
180
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.12
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
76
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.17
|Капуто Франческо
|4 (1)
|0.11
|Джуричич Филип
|3
|0.09
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.06
|Дзаноли Алессандро
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.06
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Амионе Бруно
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Квальярелла Фабио
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|6
|0.17
|Бальданци Томмазо
|4
|0.11
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.06
|Марин Рэзван
|2
|0.06
|Ламмерс Сэм
|2
|0.06
|Сатриано Мартин
|2
|0.06
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Паризи Фабьяно
|2
|0.06
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Амионе Бруно
|9
|1
|Джуричич Филип
|9
|0
|Ринкон Томас
|7
|1
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|6
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паризи Фабьяно
|9
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Хендерсон Лиам
|9
|0
|Бандинелли Филиппо
|9
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Занетти Паоло
|3
|1
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Бальданци Томмазо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Пьяца Марко
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Эмполи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
12
Сампдория
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Эмполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
29
12
Волевые поражения
7
15
Сампдория
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
Эмполи
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
30
12
Волевые поражения
14
27
Голы по времени матча
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
28 Не забивали 23
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
15%
5
20%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
11
42%
8
32%
76-90
Забито
13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
27 Не забивали 22
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
6
33%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Пропущено
34
20
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
9%
1
5%
1-15
4
12%
3
15%
16-30
8
24%
2
10%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
6
18%
2
10%
61-75
8
24%
9
45%
76-90
Забито
23
32
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 18
20 Не забивали 10
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
6
26%
6
19%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
4
17%
8
25%
61-75
3
13%
7
22%
76-90
Пропущено
60
45
26 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 26
7
12%
6
13%
1-15
8
13%
4
9%
16-30
11
18%
6
13%
31-45
7
12%
6
13%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
19
32%
17
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1
Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3
Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1
Результаты матчей
Сампдория
Эмполи
Точный счет
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
10 раз 56%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
20 раз 57%
1
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
125
216
512
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
126
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1520
Больше Меньше
2411
530
728
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|44 - 45
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|35
|4
|12
|19
|31 - 61
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|21 - 62
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Эмполи
Исход игры
Сампдория
30.5% (39)
Ничья
35.2% (45)
Эмполи
34.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
32.23% (39)
Меньше
67.77% (82)
Обе команды забьют
Да
64.46% (78)
Нет
35.54% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (39)
2:1 Сампдория
18% (23)
0:1 Эмполи
14.8% (19)
1:2 Эмполи
12.5% (16)
1:0 Сампдория
7.8% (10)
0:2 Эмполи
6.3% (8)
2:0 Сампдория
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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