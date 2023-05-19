Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Команда Сассуоло имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Michele Di Gregorio прыгнул не в ту сторону.

50' После проверки VAR судья изменил решение - Сассуоло пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Берарди Доменико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Удар от ворот произведет Монца

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Энрике Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Пинамонти Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи

40' Удар от ворот произведет Сассуоло

39' Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Капрари Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Нето Руан получил желтую карточку от судьи

35' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Чиурриа Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

32' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кальдирола Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Сассуоло

29' Мота Дани не смог попасть в створ ударом издали

27' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Сенси Стефано из команды Монца

27' После проверки VAR рефери поменял решение - Сассуоло не будет бить пенальти!

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сассуоло пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Тольян Йереми из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Монца

23' Лопес Максим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Нето Руан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Хорошую попытку сделал Берарди Доменико . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Байрами Недим пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

22' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Монца

21' Байрами Недим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Пинамонти Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Монца

15' Байрами Недим из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Матч возобновлен

14' Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Капрари Джанлука получил желтую карточку от судьи

11' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Аугусто Карлос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Монца

8' Пинамонти Андреа не смог попасть в створ ударом издали

6' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монца начинает с центра поля

1' Судья начинает матч