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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Санторо Антонио
Сассуоло
1:0
Второй тайм: 55'
Монца
0'
12' Желтая карточка
Мари Пабло
13' Желтая карточка
Капрари Джанлука
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Сенси Стефано
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Сенси Стефано
36' Желтая карточка
Нето Руан
40' Желтая карточка
Кальдирола Лука
1:0
45' Пенальти
Берарди Доменико
49' Желтая карточка
Мота Дани
1:0. Гол Доменико Берарди с пена...

Ход матча

12'
 
Мари Пабло
13'
 
Капрари Джанлука
25'
 
Сенси Стефано
25'
 
Сенси Стефано
36'
Нето Руан
 
40'
 
Кальдирола Лука
45'
Берарди Доменико
1:0
49'
 
Мота Дани
54'
 
Марлон
Кальдирола Лука
54'
 
Ровелла Николо
Капрари Джанлука
54'
 
Биринделли Самуэле
Сенси Стефано

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 234 Количество передач 263
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 138
Сассуоло 44.9% (62)
X 40.6% (56)
Монца 14.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Монца
2.23
4.50
9.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
20
Байрами
Недим
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
12
Сенси
Стефано
47
Мота
Дани
17
Капрари
Джанлука
37
Петанья
Андреа
Сассуоло
4-3-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Монца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
К
3:1
СCA
2:1
СCA
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (6) 0.28
Лорьенте Арман 7 (1) 0.19
Фраттези Давиде 7 0.19
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
Энрике Матеус 3 0.08
Дефрель Грегоре 2 0.06
Торстведт Кристиан 2 0.06
Харрауи Абдау 2 0.06
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 6 0.17
Чиурриа Патрик 5 0.14
Капрари Джанлука 5 (1) 0.14
Мота Дани 5 0.14
Пессина Маттео 4 (3) 0.11
Петанья Андреа 3 (1) 0.08
Сенси Стефано 3 0.08
Колпани Андреа 3 0.08
Кальдирола Лука 2 0.06
Ровелла Николо 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 10 1
Лопес Максим 11 0
Лорьенте Арман 9 1
Берарди Доменико 6 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Пинамонти Андреа 3 1
Энрике Матеус 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Цортеа Надир 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Тольян Йереми 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Обьянг Педро 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Alessio Dionisi 1 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Сенси Стефано 7 0
Капрари Джанлука 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Кальдирола Лука 6 0
Марлон 6 0
Пессина Маттео 6 0
Ровелла Николо 4 1
Палладино Раффаэле 5 0
Донати Джулио 3 1
Мари Пабло 4 0
Чиурриа Патрик 4 0
Мачин Хосе 4 0
Аугусто Карлос 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Монца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
7
Сассуоло
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

15
20
Сассуоло
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (19)
23% (8)
23% (8)
Монца
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

21
27

Голы по времени матча

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
9%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
4
21%
76-90

Пропущено

18
24
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
22%
7
29%
29%
61-75
5
28%
4
17%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Пропущено

36
22
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
11%
6
27%
1-15
8
22%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
7
19%
5
23%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
9
25%
2
9%
76-90

Забито

43
43
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
5
12%
3
7%
1-15
6
14%
7
16%
16-30
9
21%
8
19%
31-45
7
16%
8
19%
46-60
7
16%
9
21%
61-75
9
21%
8
19%
76-90

Пропущено

54
46
27 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 25
7
13%
7
15%
1-15
10
19%
7
15%
16-30
10
19%
7
15%
31-45
7
13%
9
20%
46-60
6
11%
10
22%
61-75
14
26%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1
Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2
Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2

Результаты матчей

Сассуоло
Монца

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

3:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
4
13
1.5
8
10
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
13
1.5
5
12
2
16
2.5
2
15
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
27
8
9
26
1.5
13
22
4
31
2.5
4
31
3
32
3.5
2
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
9.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
10.
Монца
 0:1 Заявка 36 13 10 13 44 - 46 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Сассуоло
 1:0 Заявка 36 13 8 15 44 - 54 47
13.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 1:0 Заявка 18 9 4 5 23 - 18 31
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 0:1 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 0:1 Заявка 18 6 5 7 19 - 25 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 1:0 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Сассуоло Нето Руан 1 10
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 138
    Сассуоло 44.9% (62)
    X 40.6% (56)
    Монца 14.5% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Монца
    2.23
    4.50
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Монца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Монца

    Исход игры
    Сассуоло
    44.9% (62)
    Ничья
    40.6% (56)
    Монца
    14.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (44)
    Меньше
    63.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (88)
    Нет
    27.27% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (44)
    2:1 Сассуоло
    21% (29)
    1:0 Сассуоло
    11.6% (16)
    1:2 Монца
    7.2% (10)
    2:0 Сассуоло
    4.3% (6)
    0:1 Монца
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (4)
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    Сассуоло
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