Тур: 36. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Санторо Антонио
0'
12' Желтая карточкаМари Пабло
13' Желтая карточкаКапрари Джанлука
36' Желтая карточкаНето Руан
40' Желтая карточкаКальдирола Лука
1:0
45' ПенальтиБерарди Доменико
50' Желтая карточкаМота Дани
1:1
60' ГолЧиурриа Патрик
68' Вторая желтая карточкаНето Руан
72' Желтая карточкаМарлон
1:2
90' ГолПессина Маттео
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
13'
25'
25'
36'
40'
45'
1:0
50'
60'
1:1
68'
72'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
425 Количество передач 539
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
27
Лопес
Максим
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Монца
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|10 (6)
|0.28
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.19
|Фраттези Давиде
|7
|0.19
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|Энрике Матеус
|3
|0.08
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Торстведт Кристиан
|2
|0.06
|Харрауи Абдау
|2
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиурриа Патрик
|6
|0.17
|Аугусто Карлос
|6
|0.17
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.14
|Капрари Джанлука
|5 (1)
|0.14
|Мота Дани
|5
|0.14
|Петанья Андреа
|3 (1)
|0.08
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|Колпани Андреа
|3
|0.08
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Мачин Хосе
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Руан
|10
|2
|Лопес Максим
|11
|0
|Лорьенте Арман
|9
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|1
|Энрике Матеус
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Цортеа Надир
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Тольян Йереми
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Alessio Dionisi
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Сенси Стефано
|7
|0
|Марлон
|7
|0
|Капрари Джанлука
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Кальдирола Лука
|6
|0
|Пессина Маттео
|6
|0
|Ровелла Николо
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Мари Пабло
|4
|0
|Чиурриа Патрик
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Аугусто Карлос
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Монца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
7
Сассуоло
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Монца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
10
Волевые поражения
15
20
Сассуоло
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
22% (8)
25% (9)
Монца
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
29
13
Волевые поражения
22
27
Голы по времени матча
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
9%
2
10%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
30%
2
10%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
6
26%
5
24%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
4
20%
7
28%
61-75
6
30%
4
16%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Пропущено
36
22
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
11%
6
27%
1-15
8
22%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
7
19%
5
23%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
9
25%
2
9%
76-90
Забито
44
45
21 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
5
11%
3
7%
1-15
6
14%
7
16%
16-30
10
23%
8
18%
31-45
7
16%
9
20%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
9
20%
9
20%
76-90
Пропущено
56
47
27 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 26
7
13%
7
15%
1-15
10
18%
7
15%
16-30
10
18%
8
17%
31-45
8
14%
9
19%
46-60
6
11%
10
21%
61-75
15
27%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1
Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2
Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2
Результаты матчей
Сассуоло
Монца
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
3:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
414
810
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
513
612
216
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
288
927
1422
432
432
333
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|35
|4
|12
|19
|31 - 61
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|21 - 62
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.68