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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Санторо Антонио
Сассуоло
1:2
Конец матча
Монца
0'
12' Желтая карточка
Мари Пабло
13' Желтая карточка
Капрари Джанлука
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Сенси Стефано
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Сенси Стефано
36' Желтая карточка
Нето Руан
40' Желтая карточка
Кальдирола Лука
1:0
45' Пенальти
Берарди Доменико
50' Желтая карточка
Мота Дани
1:1
60' Гол
Чиурриа Патрик
68' Вторая желтая карточка
Нето Руан
72' Желтая карточка
Марлон
1:2
90' Гол
Пессина Маттео
90'+8
1:2. Гол Маттео Пессины (видео)....
1:1. Гол Патрика Чиуррии (видео)...
1:0. Гол Доменико Берарди с пена...

Ход матча

12'
 
Мари Пабло
13'
 
Капрари Джанлука
25'
 
Сенси Стефано
25'
 
Сенси Стефано
36'
Нето Руан
 
40'
 
Кальдирола Лука
45'
Берарди Доменико
1:0
50'
 
Мота Дани
54'
 
Марлон
Кальдирола Лука
54'
 
Ровелла Николо
Капрари Джанлука
54'
 
Биринделли Самуэле
Сенси Стефано
60'
1:1
Чиурриа Патрик
63'
Сейде Эмиль Конрадсен
Байрами Недим
 
63'
Дефрель Грегоре
Пинамонти Андреа
 
68'
Нето Руан
 
69'
Феррари Джанмарко
Энрике Матеус
 
72'
 
Марлон
74'
Цортеа Надир
Фраттези Давиде
 
74'
Торстведт Кристиан
Берарди Доменико
 
77'
 
Виньято Самуэле
Мота Дани
88'
 
Гюткьяр Кристиан
Петанья Андреа
90'
1:2
Пессина Маттео
(Виньято Самуэле)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 425 Количество передач 539
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 138
Сассуоло 44.9% (62)
X 40.6% (56)
Монца 14.5% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
20
Байрами
Недим
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
12
Сенси
Стефано
47
Мота
Дани
17
Капрари
Джанлука
37
Петанья
Андреа
Сассуоло
4-3-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Монца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
К
3:1
СCA
2:1
СCA
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 10 (6) 0.28
Лорьенте Арман 7 (1) 0.19
Фраттези Давиде 7 0.19
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
Энрике Матеус 3 0.08
Дефрель Грегоре 2 0.06
Торстведт Кристиан 2 0.06
Харрауи Абдау 2 0.06
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиурриа Патрик 6 0.17
Аугусто Карлос 6 0.17
Пессина Маттео 5 (3) 0.14
Капрари Джанлука 5 (1) 0.14
Мота Дани 5 0.14
Петанья Андреа 3 (1) 0.08
Сенси Стефано 3 0.08
Колпани Андреа 3 0.08
Кальдирола Лука 2 0.06
Ровелла Николо 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 10 2
Лопес Максим 11 0
Лорьенте Арман 9 1
Берарди Доменико 6 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Пинамонти Андреа 3 1
Энрике Матеус 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Цортеа Надир 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Тольян Йереми 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Обьянг Педро 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Alessio Dionisi 1 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Сенси Стефано 7 0
Марлон 7 0
Капрари Джанлука 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Кальдирола Лука 6 0
Пессина Маттео 6 0
Ровелла Николо 4 1
Палладино Раффаэле 5 0
Донати Джулио 3 1
Мари Пабло 4 0
Чиурриа Патрик 4 0
Мачин Хосе 4 0
Аугусто Карлос 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Мота Дани 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Монца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
7
Сассуоло
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Монца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

15
20
Сассуоло
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
22% (8)
25% (9)
Монца
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

29
13

Волевые поражения

22
27

Голы по времени матча

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
9%
2
10%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
30%
2
10%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
6
26%
5
24%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
4
20%
7
28%
61-75
6
30%
4
16%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Пропущено

36
22
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
11%
6
27%
1-15
8
22%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
7
19%
5
23%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
9
25%
2
9%
76-90

Забито

44
45
21 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
5
11%
3
7%
1-15
6
14%
7
16%
16-30
10
23%
8
18%
31-45
7
16%
9
20%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
9
20%
9
20%
76-90

Пропущено

56
47
27 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 26
7
13%
7
15%
1-15
10
18%
7
15%
16-30
10
18%
8
17%
31-45
8
14%
9
19%
46-60
6
11%
10
21%
61-75
15
27%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1
Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2
Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2

Результаты матчей

Сассуоло
Монца

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

3:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
8
10
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
28
8
9
27
1.5
14
22
4
32
2.5
4
32
3
33
3.5
2
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Монца вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сассуоло: 45%, Монца: 55%.
  • 97'
    Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    97'
    Лопес Максим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Чиурриа Патрик из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 138
    Сассуоло 44.9% (62)
    X 40.6% (56)
    Монца 14.5% (20)
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