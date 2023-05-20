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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Валери Паоло
Кремонезе
0:1
Первый тайм: 19'
Болонья

Ход матча

14'
0:1
Арнаутович Марко
(Барроу Муса)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 121
Кремонезе 19.8% (24)
X 42.1% (51)
Болонья 38% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Болонья
9.50
4.80
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
5
Васкес
Хоан
21
Кирикеш
Влад
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
19
Кастаньетти
Микеле
6
Пикель
Шарль
27
Гальдамес
Пабло
77
Окереке
Давид
74
Цаджу
Франк
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
Кремонезе
4-2-3-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Болонья

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 7 (1) 0.19
Чофани Даниэль 7 (3) 0.19
Дессерс Сириль 6 0.17
Серникола Леонардо 2 0.06
Валери Эмануэле 2 0.06
Цаджу Франк 2 0.06
Гильоне Паоло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 9 (3) 0.25
Арнаутович Марко 8 (3) 0.22
Пош Штефан 5 0.14
Фергюсон Льюис 4 0.11
Барроу Муса 3 0.08
Домингес Николас 3 0.08
Сансоне Никола 3 0.08
Сориано Роберто 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Камбьясо Андреа 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 10 0
Пикель Шарль 8 1
Васкес Хоан 7 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Феррари Алекс 3 0
Дессерс Сириль 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Квальята Джакомо 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 9 0
Лукуми Джон 8 0
Орсолини Риккардо 6 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Пош Штефан 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

7
14
Кремонезе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Болонья
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

15
20
Кремонезе
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)
Болонья
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

22
34

Голы по времени матча

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
2
17%
6
25%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
33%
5
21%
76-90

Пропущено

26
29
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
2
8%
4
14%
1-15
6
23%
5
17%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
6
23%
6
21%
61-75
7
27%
2
7%
76-90

Забито

20
21
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 22
2
10%
6
29%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
20%
4
19%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
3
14%
76-90

Пропущено

34
13
19 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
5
15%
0
0%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
7
21%
2
15%
31-45
2
6%
5
38%
46-60
5
15%
3
23%
61-75
8
24%
1
8%
76-90

Забито

32
45
10 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 19
14 Не забивали 9
5
16%
10
22%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
2
6%
6
13%
31-45
6
19%
10
22%
46-60
5
16%
7
16%
61-75
11
34%
8
18%
76-90

Пропущено

60
42
29 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 23
22 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
7
12%
4
10%
1-15
13
22%
7
17%
16-30
9
15%
8
19%
31-45
5
8%
11
26%
46-60
11
18%
9
21%
61-75
15
25%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1
Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2
Болонья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2

Результаты матчей

Кремонезе
Болонья

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 40%
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
3
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
12 раз 34%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
4
3
14
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
4
6
12
1.5
8
9
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
14
0.5
Больше Меньше
27
8
9
26
1.5
14
21
1
34
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Болонья
 1:0 Заявка 36 13 11 12 44 - 44 50
10.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
11.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 0:1 Заявка 36 4 12 20 31 - 62 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 1:0 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 0:1 Заявка 18 3 4 11 12 - 27 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Болонья
 1:0 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
11.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
12.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 0:1 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Кремонезе 19.8% (24)
    X 42.1% (51)
    Болонья 38% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Болонья
    9.50
    4.80
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кремонезе 0:1 Болонья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 0:1 Болонья

    Исход игры
    Кремонезе
    19.8% (24)
    Ничья
    42.1% (51)
    Болонья
    38% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.62% (37)
    Меньше
    68.38% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (46)
    1:2 Болонья
    19.8% (24)
    0:1 Болонья
    12.4% (15)
    2:1 Кремонезе
    8.3% (10)
    1:0 Кремонезе
    7.4% (9)
    0:2 Болонья
    4.1% (5)
    2:0 Кремонезе
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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