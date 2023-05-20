Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Emanuele Valeri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Кремонезе

85' Эбишер Мишель из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

84' Бонифаци Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Буонаюто Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Болонья

83' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

81' Фанатам команды Кремонезе все осточертело. Они покидают трибуны.

81' Отличный командный гол!

80' Г О О О О Л - Сансоне Никола забивает с правой ноги!

79' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Болонья

74' Джакомо Квальята из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Безумный фол. Орсолини Риккардо грубо играет против соперника. Пострадал Emanuele Valeri

73' Мейте Суалихо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Удар от ворот произведет Кремонезе

71' Оооо... вот это был удар! Арнаутович Марко должен был забить с этой позиции.

71' Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Моро Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Болонья

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Тактическая замена. Кастаньетти Микеле уходит с поля и его заменяет Джакомо Квальята

70' Хорошую попытку сделал Буонаюто Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Кастаньетти Микеле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Моро Никола из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Кремонезе

67' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

67' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Матч остановлен

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Отличный командный гол!

62' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо забивает с левой ноги!

62' Буонаюто Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновится спорным мячом

61' После проверки VAR рефери поменял решение - Кремонезе не будет бить пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

59' Удар от ворот произведет Болонья

57' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Буонаюто Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кастаньетти Микеле пробил со штрафного прямо в стенку

51' Буонаюто Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Болонья

50' Чофани Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Мейте Суалихо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Кремонезе

50' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

49' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Болонья

48' Серникола Леонардо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Emanuele Valeri нанес удар, но промахнулся очень сильно.

48' Окереке Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Кастаньетти Микеле из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Окереке Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.