Тур: 36. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Валери Паоло
0'
0:1
14' ГолАрнаутович Марко
0:2
27' ГолФергюсон Льюис
29' Желтая карточкаОрсолини Риккардо
0:3
45' ГолПош Штефан
60' Undefined phrase: football_event_Бонифаци Кевин
0:4
62' ГолОрсолини Риккардо
73' Вторая желтая карточкаОрсолини Риккардо
0:5
80' ГолСансоне Никола
86' Желтая карточкаБуонаюто Кристиан
1:5
90' ГолЧофани Даниэль
90'+3
Бонусы букмекеров
Ход матча
14'
0:1
27'
0:2
45'
0:3
60'
62'
0:4
80'
0:5
90'
1:5
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
7 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 9
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
283 Количество передач 551
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кирикеш
Влад
74
Цаджу
Франк
26
Лукуми
Джон
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кремонезе
Болонья
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чофани Даниэль
|8 (3)
|0.22
|Окереке Давид
|7 (1)
|0.19
|Дессерс Сириль
|6
|0.17
|Серникола Леонардо
|2
|0.06
|Валери Эмануэле
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2
|0.06
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|10 (3)
|0.28
|Арнаутович Марко
|9 (3)
|0.25
|Пош Штефан
|6
|0.17
|Фергюсон Льюис
|5
|0.14
|Сансоне Никола
|4
|0.11
|Барроу Муса
|3
|0.08
|Домингес Николас
|3
|0.08
|Сориано Роберто
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|10
|0
|Пикель Шарль
|8
|1
|Васкес Хоан
|7
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Квальята Джакомо
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орсолини Риккардо
|7
|2
|Домингес Николас
|9
|0
|Лукуми Джон
|8
|0
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Барроу Муса
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
8
14
Кремонезе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Болонья
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
15
20
Кремонезе
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
42% (15)
42% (15)
Болонья
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
44% (16)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
23
34
Голы по времени матча
Забито
13
29
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
3
23%
5
17%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
2
15%
6
21%
46-60
1
8%
5
17%
61-75
5
38%
6
21%
76-90
Пропущено
31
30
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
3
10%
4
13%
1-15
7
23%
5
17%
16-30
3
10%
6
20%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
7
23%
6
20%
61-75
8
26%
3
10%
76-90
Забито
20
21
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 23
2
10%
6
29%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
20%
4
19%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
3
14%
76-90
Пропущено
34
13
19 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
5
15%
0
0%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
7
21%
2
15%
31-45
2
6%
5
38%
46-60
5
15%
3
23%
61-75
8
24%
1
8%
76-90
Забито
33
50
10 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 20
14 Не забивали 9
5
15%
11
22%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
2
6%
7
14%
31-45
6
18%
10
20%
46-60
5
15%
8
16%
61-75
12
36%
9
18%
76-90
Пропущено
65
43
32 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 24
23 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 28
8
12%
4
9%
1-15
14
22%
7
16%
16-30
10
15%
8
19%
31-45
5
8%
11
26%
46-60
12
18%
9
21%
61-75
16
25%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1
Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2
Болонья
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2
Результаты матчей
Кремонезе
Болонья
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 39%
1
13 раз 36%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
1
13 раз 36%
2
12 раз 33%
0
8 раз 22%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
144
315
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
612
99
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2214
Больше Меньше
288
927
1521
135
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|1:1 Заявка
|36
|17
|8
|11
|57 - 43
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|11.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|1:1 Заявка
|36
|7
|10
|19
|29 - 53
|31
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|21 - 62
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|1:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 24
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|1:1 Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|1:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|1:1 Заявка
|18
|1
|8
|9
|10 - 22
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кремонезе 1:5 Болонья
Исход игры
Кремонезе
19.8% (24)
Ничья
42.1% (51)
Болонья
38% (46)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (37)
Меньше
68.38% (80)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (46)
1:2 Болонья
19.8% (24)
0:1 Болонья
12.4% (15)
2:1 Кремонезе
8.3% (10)
1:0 Кремонезе
7.4% (9)
0:2 Болонья
4.1% (5)
2:0 Кремонезе
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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